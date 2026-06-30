Westerville Shutterbugs 2026

Candid cameras capture life in Westerville

Westerville

Linda Laine

×

1 of 10

Flowers and Flags.webp

Linda Laine

×

2 of 10

Butterfly on Dahlia.webp

Linda Laine

×

3 of 10

Ice Sculptures - Jeff and KoKo.webp

Linda Laine

×

4 of 10

Windham with Pups.webp

Linda Laine

×

5 of 10

Grandson with Westerville-grown Pumpkin.webp

Linda Laine

×

6 of 10

Jeff with Pumpkin - planted by deer.webp

Linda Laine

×

7 of 10

Lindsey with Flowers.webp

Linda Laine

×

8 of 10

Windham and KoKo.webp

Linda Laine

×

9 of 10

Whisper and KoKo.webp

Linda Laine

×

10 of 10

Lindsey with Whisper.webp

Linda Laine

Eric Bush

×

1 of 6

Sunrise Drone Shot over Field of Heroes_Eric Bush.webp

Eric Bush

×

2 of 6

Deer at Sharon Woods Metro Park_Eric Bush.webp

Eric Bush

×

3 of 6

Mallaed Duck at Schrock Lake_Eric Bush.webp

Eric Bush

×

4 of 6

Everal Barn after Snowfall_Eric Bush.webp

Eric Bush

×

5 of 6

Great Blue Heron at Schrock Lake_Eric Bush.webp

Eric Bush

×

6 of 6

Lazy Squirrel_Eric Bush.webp

Eric Bush

Harmonee Schmitt

×

1 of 10

image4 (2).webp

Harmonee Schmitt

×

2 of 10

image0 (3).webp

Harmonee Schmitt

×

3 of 10

image9.webp

Harmonee Schmitt

×

4 of 10

image1 (1).webp

Harmonee Schmitt

×

5 of 10

image3 (2).webp

Harmonee Schmitt

×

6 of 10

image2 (1).webp

Harmonee Schmitt

×

7 of 10

image5 (1).webp

Harmonee Schmitt

×

8 of 10

image7.webp

Harmonee Schmitt

×

9 of 10

image6.webp

Harmonee Schmitt

×

10 of 10

image8.webp

Harmonee Schmitt

Kelly Walk

Joe Paglione

×

1 of 4

Otterbein Cemetery 1_Joe Paglione.webp

Joe Paglione

×

2 of 4

Deer at Alum Creek Park_Joe Paglione.webp

Joe Paglione

×

3 of 4

Otterbein Cemetery 2_Joe Paglione.webp

Joe Paglione

×

4 of 4

Bird at Char Mar Ridge Park_Joe Paglione.webp

Joe Paglione

Mary Ann Schell

×

1 of 8

Bubbles_Mary Ann Schell.webp

Mary Ann Schell

×

2 of 8

RESPONDERS PARK_Mary Ann Schell.webp

Mary Ann Schell

×

3 of 8

Dandelion_Mary Ann Schell.webp

Mary Ann Schell

×

4 of 8

IMG_5682.webp

Mary Ann Schell

×

5 of 8

IMG_5676.webp

Mary Ann Schell

×

6 of 8

IMG_3681.webp

Mary Ann Schell

×

7 of 8

IMG_4055.webp

Mary Ann Schell

×

8 of 8

IMG_4280.webp

Mary Ann Schell

Lynn Petro Heppner

×

1 of 6

Lynn Petro Heppner 1.webp

Lynn Petro Heppner

×

2 of 6

765.webp

Lynn Petro Heppner

×

3 of 6

669.webp

Lynn Petro Heppner

×

4 of 6

Lynn Petro Heppner 2.webp

Lynn Petro Heppner

×

5 of 6

1047.webp

Lynn Petro Heppner

×

6 of 6

1010.webp

Lynn Petro Heppner

Lia T. and A. Lerner

×

1 of 6

Uptown Fourth Fridays_Lia T.webp

Lia T.

×

2 of 6

Highlands Sledding Hill_Lia T.webp

Lia T.

×

3 of 6

Inniswood 2_Lia T.webp

Lia T.

×

4 of 6

Budding Berry_Courtesy of A. Lerner.webp

Lia T.

×

5 of 6

Hoover_Lia T.webp

Lia T.

×

6 of 6

Inniswood 1_Lia T.webp

Lia T.

Mark Taylor

Kim Llacuna

×

1 of 4

Smokey_Kim Llacuna.webp

Kim Llacuna

×

2 of 4

20240701_205700.webp

Kim Llacuna

×

3 of 4

20210723_202700.webp

Kim Llacuna

×

4 of 4

20220620_190758.webp

Kim Llacuna

Teresa Bohrer

×

1 of 6

Teresa Bohrer 2.webp

Teresa Bohrer

×

2 of 6

Teresa Bohrer 3.webp

Teresa Bohrer

×

3 of 6

Teresa Bohrer 1.webp

Teresa Bohrer

×

4 of 6

20250408_122811.webp

Teresa Bohrer

×

5 of 6

20260523_200401.webp

Teresa Bohrer

×

6 of 6

20260523_200716.webp

Teresa Bohrer

Len Rench

×

1 of 4

Lemonade Stand_Len Rench.webp

Len Rench

×

2 of 4

Snowman_Len Rench.webp

Len Rench

×

3 of 4

IMG_20260130_230206.webp

Len Rench

×

4 of 4

IMG_20260416_152631401.webp

Len Rench

LauraLee Jingo 