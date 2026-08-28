Westerville Calendar | September/October 2026

Events on the horizon in Westerville

Westerville

Fri., Sept. 4

American Red Cross: Blood Drive

10 a.m.-4 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Saturdays in September

Westerville Saturday Farmers Market

9 a.m.-noon

COhatch/North High Brewing Parking Lot

240 S. State St.

www.westervillechamber.com

Sun., Sept. 6

Miniature Horses: Dreams on Horseback

2-3 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Mon., Sept. 7

Run For The Health Of It

9 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.copcp.com

Mon., Sept. 7

No School - Westerville City Schools

Labor Day

www.westerville.k12.oh.us

Wednesdays, Sept. 9 and Oct. 14

Women in Business - Coffee Wednesdays

8:15-9:30 a.m.

Family Room Coffee & Bake Shop

545 S. Otterbein Ave.

www. westervillechamber.com

Thursdays, Sept. 10, 24

Tipsy Temperance Tour

6-7 p.m.

American Issue Sculpture

21 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Thurs., Sept. 10

Ohio Open Doors Tour: Behind the Scenes in the Library Building

6-8 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., Sept. 12

Annual Genoa Township Fishing Day

9 a.m.-noon

Hilmar Park

6533 Hilmar Dr.

www.genoatwp.com

Sept. 12-27

The Sunshine Boys presented by Curtain Players

Varying days and times

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd.

www.curtainplayers.org

Sun., Sept. 13

Ballet Folclórico Xochihua: Hispanic Heritage Month

3-3:30 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Thurs.-Sun., Sept. 17-27

BIA Parade of Homes

Noon-6 p.m.

www.biahomebuilders.com

Sat., Sept. 19

Westerville Autumn Arborfest

10 a.m.-2 p.m.

Alum Creek Park

221 W. Main St.

www.sustainablewesterville.org

Sat., Sept. 19

Costume Swap: Free Shopping Day

1-4 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., Sept. 19

Westerville Sings Broadway: An America 250 Celebration

6:30 p.m. (tickets required)

Alum Creek Amphitheatre

221 W. Main St.

www.parks.westerville.org

Sun., Sept. 20

Apple Cidering: Bring the Farm to You

2-3 p.m. (registration required)

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Thurs., Sept. 24

Bourdon, Brews & Blankets 2026

4:30-6:30 p.m. (registration required)

Zaftig Brewing Company

7020 Huntley Rd., Ste. A

www.business.westervillechamber.com

Fridays, Sept. 25 and Oct. 23

Fourth Fridays

6-9 p.m.

Uptown Westerville

www.uptownwestervilleinc.com

Thurs., Oct. 1-31

Wizards & Wands Festival

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., Oct. 10

Repair Cafe

9 a.m.-noon

The Point, Otterbein University

60 Collegeview Rd.

www.sustainablewesterville.org

Fri., Oct. 16

Magic of Science: OSU Chemistry Demonstration Lab

4:30-5:30 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Fri., Oct. 16

The Great Westerville Pumpkin Glow

6:30-10 p.m. (tickets required)

Heritage Park

60 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Fri., Oct. 23

Charming A Cappella Music with Ottertuned

6:30-6:45 p.m., 7:30-7:45 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Oct. 23-Nov. 8

The Birds presented by Curtain Players

Varying days and times

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd.

www.curtainplayers.org