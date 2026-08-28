Westerville Calendar | September/October 2026

Fri., Sept. 4
American Red Cross: Blood Drive
10 a.m.-4 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Saturdays in September
Westerville Saturday Farmers Market
9 a.m.-noon
COhatch/North High Brewing Parking Lot
240 S. State St.
Westerville Public Library
Sun., Sept. 6
Miniature Horses: Dreams on Horseback
2-3 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Mon., Sept. 7
Run For The Health Of It
9 a.m.
Westerville Sports Complex
325 N. Cleveland Ave.
Mon., Sept. 7
No School - Westerville City Schools
Labor Day
Westerville Area Chamber of Commerce
Wednesdays, Sept. 9 and Oct. 14
Women in Business - Coffee Wednesdays
8:15-9:30 a.m.
Family Room Coffee & Bake Shop
545 S. Otterbein Ave.
Thursdays, Sept. 10, 24
Tipsy Temperance Tour
6-7 p.m.
American Issue Sculpture
21 S. State St.
Westerville History Museum
Thurs., Sept. 10
Ohio Open Doors Tour: Behind the Scenes in the Library Building
6-8 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Sat., Sept. 12
Annual Genoa Township Fishing Day
9 a.m.-noon
Hilmar Park
6533 Hilmar Dr.
Sept. 12-27
The Sunshine Boys presented by Curtain Players
Varying days and times
Curtain Players Theatre
5691 Harlem Rd.
Westerville Public Library
Sun., Sept. 13
Ballet Folclórico Xochihua: Hispanic Heritage Month
3-3:30 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Thurs.-Sun., Sept. 17-27
BIA Parade of Homes
Noon-6 p.m.
Sat., Sept. 19
Westerville Autumn Arborfest
10 a.m.-2 p.m.
Alum Creek Park
221 W. Main St.
www.sustainablewesterville.org
Westerville Public Library
Sat., Sept. 19
Costume Swap: Free Shopping Day
1-4 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Sat., Sept. 19
Westerville Sings Broadway: An America 250 Celebration
6:30 p.m. (tickets required)
Alum Creek Amphitheatre
221 W. Main St.
Sun., Sept. 20
Apple Cidering: Bring the Farm to You
2-3 p.m. (registration required)
Westerville Public Library
126 S. State St.
Westerville Area Chamber of Commerce
Thurs., Sept. 24
Bourdon, Brews & Blankets 2026
4:30-6:30 p.m. (registration required)
Zaftig Brewing Company
7020 Huntley Rd., Ste. A
www.business.westervillechamber.com
Fridays, Sept. 25 and Oct. 23
Fourth Fridays
6-9 p.m.
Uptown Westerville
Tom Welsh/Visit Westerville
Thurs., Oct. 1-31
Wizards & Wands Festival
Westerville Public Library
126 S. State St.
Sat., Oct. 10
Repair Cafe
9 a.m.-noon
The Point, Otterbein University
60 Collegeview Rd.
www.sustainablewesterville.org
Fri., Oct. 16
Magic of Science: OSU Chemistry Demonstration Lab
4:30-5:30 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Uptown Westerville, Inc.
Fri., Oct. 16
The Great Westerville Pumpkin Glow
6:30-10 p.m. (tickets required)
Heritage Park
60 N. Cleveland Ave.
Fri., Oct. 23
Charming A Cappella Music with Ottertuned
6:30-6:45 p.m., 7:30-7:45 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Oct. 23-Nov. 8
The Birds presented by Curtain Players
Varying days and times
Curtain Players Theatre
5691 Harlem Rd.