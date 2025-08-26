Westerville Calendar | September/October 2025

Events on the horizon in Westerville

Sept. 1-30

Make Your Own Papel Picado

All day

Westerville Public Library Uptown

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Mon., Sept. 1

Central Ohio Primary Care Run 4 The Health of It

8-10:30 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.westervillechamber.com

Mon., Sept. 1

No School – Westerville City Schools

Labor Day

www.westerville.k12.oh.us

Wed., Sept. 3

Pancake Breakfast

7:30-10 a.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.parks.westerville.org

Sept. 5-21

Colder Than Here presented by Curtain Players

Sept. 5, 6, 12, 13, 19 & 20: 8 p.m.

Sept. 14 & 21: 2 p.m.

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd., Galena

www.curtainplayers.org

Sat., Sept. 6

Miniature Horses – Dreams on Horseback

2-3 p.m.

Westerville Public Library Uptown

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., Sept. 6

Taste of Tailgating

11 a.m.-4 p.m.

Market District

650 N. State St.

www.westervillechamber.com

Sat., Sept. 6

WARM Second Annual Shopping Cart Shuffle 5K Run/Walk

9 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.warmwesterville.org

Sept. 6-27

Westerville Saturday Farmers Market

9 a.m.-noon

COhatch/North High Brewing

240 S. State St.

www.uptownwestervilleinc.com

Sun., Sept. 7

Ballet Folclórico Xochihua: Hispanic Heritage Month

2-2:30 p.m.

Westerville Public Library Uptown

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Mon., Sept. 8

Preparing Your Garden for Winter

6:30-7:30 p.m.

Westerville Public Library Uptown

125 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Wed., Sept. 10 & Oct. 1

Women in Business – Coffee Wednesdays

8:15-9:30 a.m.

Family Room Coffee & Bake Shop

545 S Otterbein Ave.

www.westervillechamber.com

Fri., Sept. 12

American Red Cross Blood Drive

10 a.m.-4 p.m.

Westerville Public Library Uptown

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., Sept. 13

Genoa Township Fishing Day

9 a.m.-noon

Hilmar Park

6533 Hilmar Dr.

www.westervillelibrary.org

Sat., Sept. 20

Costume Swap: Free Shopping Day

1-5 p.m.

Westerville Public Library Uptown

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sun., Sept. 21

Auditions for The Revolutionists

7 p.m.

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd., Galena

www.curtainplayers.org

Oct. 1-31

Wizards & Wands Festival

All day

Westerville Public Library Uptown

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Oct. 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 & 31

Uptown Ghost Story Tours

7-11 p.m.

Uptown Westerville

Main Street

www.visitwesterville.org

Sat., Oct. 11

Repair Café

9 a.m.-noon

The Point at Otterbein University

60 Collegeview Rd.

www.sustainablewesterville.org 

Thurs.-Sun., Oct. 16-19

The Great Westerville Pumpkin Glow

6:30-10:30 p.m.

Heritage Park

60 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Mon., Oct. 20

CONNECTED Westerville Networking Luncheon

11:30 a.m.-1 p.m.

5839 Chandler Ct.

www.westervillechamber.com

Fri., Oct. 24

Mount Carmel St. Ann’s 4th Fridays – Midnight Madness

6-9 p.m.

Westerville City Hall

21 S. State St.

www.uptownwestervilleinc.com