Westerville Calendar | November/December 2026

Curtain Players
Through Nov. 8
The Birds presented by Curtain Players
Fri.-Sat.: 7:30-9:30 p.m.
Sun: 2-4 p.m.
Curtain Players Theatre
5691 Harlem Rd.
Sun., Nov. 1
Waymakers Foundation Make A Way 5K
9 a.m.
Westerville Sports Complex
325 N. Cleveland Ave.
Tues., Nov. 3
No School – Westerville Educator Day
Westerville City Schools
WCUCC
Sat., Nov. 7
Holly Day Bazaar
9 a.m.-3 p.m.
Westerville Community United Church of Christ
770 County Line Rd.
MahLeah Cochran
Mondays, Nov. 9 and Dec. 14
Pause & Paint
7-8:30 p.m.
30 E. College Ave.
Wednesdays, Nov. 11 and Dec. 9
Women in Business: Coffee Wednesdays
8:15-9:30 a.m.
Family Room Coffee & Bake Shop
545 S. Otterbein Ave.
Fri., Nov. 13
Puzzlepalooza
5:30-7 p.m.
Westerville Community Center
350 N. Cleveland Ave.
www.westerville.org
Cornerstone of Hope
Wed., Nov. 18
Grief Matters Free Education Workshop: Honoring Holiday Grief
6-8 p.m.
Cornerstone of Hope
253 N. State St., Ste. 200
Otterbein Theatre
Thurs.-Sun., Nov. 19-22
Rock of Ages presented by Otterbein University Theatre
Thurs.-Sat.: 7:30 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Fritsche Theatre at Cowan Hall
30 S. Grove St.
Fri., Nov. 20
American Red Cross: Blood Drive
10 a.m.-4 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
www.westervillelibrary.org
Comfort Photography
Fri., Nov. 20
Evening of Elegance 2026: Amethyst Affair
6-11 p.m.
Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel
409 Altair Pkwy.
Sat., Nov. 21
Uptown Merchants Holiday Open House and Snack & Stroll
Noon-5 p.m.
Uptown Westerville
Wed.-Fri., Nov. 25-27
No School – Thanksgiving Break
Westerville City Schools
Sat., Nov. 28
Small Business Saturday
All day
Uptown Westerville
Dec. 1-Feb. 28
Winter Reading Challenge
Westerville Public Library
126 S. State St.
www.westervillelibrary.org
Stephen Olszewski
Fri., Dec. 4
Holiday Celebration & Tree Lighting
6-8 p.m.
City Hall Courtyard
21 S. State St.
Good for Westerville
Sat., Dec. 5
Christmas Parade presented by Good For Westerville
10 a.m.
St. Paul the Apostle Catholic Church
313 N. State St.
Jeff Kemeter
Fri.-Sun., Dec. 5-20
Twelfth Night presented by Curtain Players
Fri.-Sat.: 7:30-9:30 p.m.
Sun.: 2-4 p.m.
Curtain Players Theatre
5691 Harlem Rd.
Sun., Dec. 6
Rudolph Run 2026
2:30-4:30 p.m.
Westerville Sports Complex
325 N. Cleveland Ave.
Sun., Dec. 6
Westerville Concert Band
4-5 p.m.
Westerville Central High School
7118 Mt. Royal Ave.
Andrew Long
Sun., Dec. 6
Handel’s Messiah Sing-Along presented by Westerville Symphony
7:30 p.m.
St. Paul the Apostle Catholic Church
313 N. State St.
WNHS Theatre Boosters
Thurs.-Sat., Dec. 10-12
The Other Side of Christmas presented by Westerville North High School Theatre
7-9 p.m.
Westerville North High School
950 County Line Rd.
Fri., Dec. 11
Progressive Christmas Concert
7-9:15 p.m.
Uptown Westerville
www.westervillehabitatpartnership.com
Dance Bug
Fri.-Sat., Dec. 11-12
Christmas for the Generations: A Holiday Spectacular
Varying times
Cowan Hall
30 S. Grove St.
Sun., Dec. 13
Uptown Merchants Ugly Sweater Snack & Stroll
Noon-4 p.m.
Uptown Westerville
Westerville Area Chamber of Commerce
Tues., Dec. 15
Young Leaders Toy Drive Wrap-Up Party
5-8 p.m.
1554 Polaris Pkwy.
Fri. Dec. 18
Uptown Merchants Ice Sculpture Tour
6 p.m.
Uptown Westerville
Revolution Dance Company
Sat., Dec. 19
The Nutcracker presented by Revolution Dance
1 and 4 p.m.
Cowan Hall
30 S. Grove St.
www.revolutiondancecompany.com
Dec. 21-Jan. 3
No School – Winter Break
Westerville City Schools