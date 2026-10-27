Westerville Calendar | November/December 2026

Events on the horizon in Westerville

Westerville

Through Nov. 8

The Birds presented by Curtain Players

Fri.-Sat.: 7:30-9:30 p.m.

Sun: 2-4 p.m.

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd.

www.curtainplayers.org

Sun., Nov. 1

Waymakers Foundation Make A Way 5K

9 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.westervillechamber.com

Tues., Nov. 3

No School – Westerville Educator Day

Westerville City Schools

www.westerville.k12.oh.us

Sat., Nov. 7

Holly Day Bazaar

9 a.m.-3 p.m.

Westerville Community United Church of Christ

770 County Line Rd.

www.hollydaybazaar.com

Mondays, Nov. 9 and Dec. 14         

Pause & Paint

7-8:30 p.m.

30 E. College Ave.

www.uptownwestervilleinc.com

Wednesdays, Nov. 11 and Dec. 9

Women in Business: Coffee Wednesdays

8:15-9:30 a.m.

Family Room Coffee & Bake Shop

545 S. Otterbein Ave.

www.westervillechamber.com

Fri., Nov. 13

Puzzlepalooza

5:30-7 p.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Wed., Nov. 18

Grief Matters Free Education Workshop: Honoring Holiday Grief

6-8 p.m.

Cornerstone of Hope

253 N. State St., Ste. 200

www.westervillechamber.com

Thurs.-Sun., Nov. 19-22

Rock of Ages presented by Otterbein University Theatre

Thurs.-Sat.: 7:30 p.m.

Sun.: 2 p.m.

Fritsche Theatre at Cowan Hall

30 S. Grove St.

www.otterbein.edu

Fri., Nov. 20

American Red Cross: Blood Drive

10 a.m.-4 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Fri., Nov. 20

Evening of Elegance 2026: Amethyst Affair

6-11 p.m.

Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel

409 Altair Pkwy.

www.westervillechamber.com

Sat., Nov. 21

Uptown Merchants Holiday Open House and Snack & Stroll

Noon-5 p.m.

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Wed.-Fri., Nov. 25-27

No School – Thanksgiving Break

Westerville City Schools

www.westerville.k12.oh.us

Sat., Nov. 28

Small Business Saturday

All day

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Dec. 1-Feb. 28

Winter Reading Challenge

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Fri., Dec. 4

Holiday Celebration & Tree Lighting

6-8 p.m.

City Hall Courtyard

21 S. State St.

www.westerville.org

Sat., Dec. 5

Christmas Parade presented by Good For Westerville

10 a.m.

St. Paul the Apostle Catholic Church

313 N. State St.

www.goodforwesterville.com  

Fri.-Sun., Dec. 5-20

Twelfth Night presented by Curtain Players

Fri.-Sat.: 7:30-9:30 p.m.

Sun.: 2-4 p.m.

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd.

www.curtainplayers.org

Sun., Dec. 6

Rudolph Run 2026

2:30-4:30 p.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

ww.westervillelions.org

Sun., Dec. 6

Westerville Concert Band

4-5 p.m.

Westerville Central High School

7118 Mt. Royal Ave.

www.westervillebands.org

Sun., Dec. 6

Handel’s Messiah Sing-Along presented by Westerville Symphony

7:30 p.m.

St. Paul the Apostle Catholic Church

313 N. State St.

www.westervillesymphony.org

Thurs.-Sat., Dec. 10-12

The Other Side of Christmas presented by Westerville North High School Theatre

7-9 p.m.

Westerville North High School

950 County Line Rd.

www.wnhstheatre.org

Fri., Dec. 11

Progressive Christmas Concert

7-9:15 p.m.

Uptown Westerville

www.westervillehabitatpartnership.com

Fri.-Sat., Dec. 11-12

Christmas for the Generations: A Holiday Spectacular

Varying times

Cowan Hall

30 S. Grove St.

www.gen-pac.com

Sun., Dec. 13 

Uptown Merchants Ugly Sweater Snack & Stroll

Noon-4 p.m.

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Tues., Dec. 15

Young Leaders Toy Drive Wrap-Up Party

5-8 p.m.

1554 Polaris Pkwy.

www.westervillechamber.com

Fri. Dec. 18

Uptown Merchants Ice Sculpture Tour

6 p.m.

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Sat., Dec. 19

The Nutcracker presented by Revolution Dance

1 and 4 p.m.

Cowan Hall

30 S. Grove St.

www.revolutiondancecompany.com

Dec. 21-Jan. 3

No School –  Winter Break

Westerville City Schools

www.westerville.k12.oh.us