Westerville Calendar | November/December 2025

Events on the horizon in Westerville

Tues., Nov. 4

No School – Westerville City Schools

Westerville Educator Day

www.westerville.k12.oh.us

Fri., Nov. 7

Teen Night

5:30-7:30 p.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Fri., Nov. 7 and 21

American Red Cross: Blood Drive

10 a.m.-4 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.com

Sat., Nov. 8

Taste of the Holidays

11 a.m.-4 p.m.

Market District

650 N. State St.

www.westervillechamber.com

Sun., Nov. 9

Westerville Jazz Orchestra in Concert

3-4:30 p.m.

American Legion Post 171

393 E. College Ave.

www.westervillejazz.com

Sun., Nov. 9

OtterCap Orchestra

7 p.m.

Capital University, Mees Hall

2230 E. Mound St., Bexley

www.otterbein.edu

Tues., Nov. 11

Veterans Breakfast

8:30-10 a.m.

Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel

409 Altair Pkwy.

www.westerville.org

Fri., Nov. 14

Puzzlepalooza

5:30-7 p.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Thurs.-Sun., Nov. 20-23

Mary, Victor & the Monster presented by Otterbein University

Thurs.-Sat.: 7:30 p.m.

Sun.: 2 p.m.

Fritsche Theater at Cowan Hall

30 S. Grove St.

www.otterbein.edu

Fri., Nov. 21

Evening of Elegance: Sapphire Soiree

6-11 p.m.

Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel

409 Altair Pkwy.

www.westervillechamber.com

Fri.-Sun., Nov. 21-23

Little Women presented by Westerville Central High School Theatre

Fri.: 7 p.m.

Sat.: 2 and 7 p.m.

Sun.: 2 p.m.

Westerville Central High School

7118 Mt. Royal Ave.

www.wchstheatre.net

Sat., Nov. 22

Uptown Merchants Holiday Open House

Noon-4 p.m.

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Sun., Nov. 23

Holiday Kids Maker Market Event

1-3 p.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Wed.-Fri., Nov. 26-28

No School – Westerville City Schools

Thanksgiving Break

www.westerville.k12.oh.us

Sat., Nov. 29

Small Business Saturday

All day

Uptown Westerville

www.uptownwestervilleinc.com

Dec. 2, 4, 6

Hanby House Holiday Open House

Tues. and Thurs.: 7-9 p.m.

Sat.: 10 a.m.-2 p.m.

Hanby House

160 W. Main St.

www.westervillehistory.org

Wed., Dec. 3

Young Leaders Toy Drive Wrap Up Party

5-8 p.m.

COhatch Polaris, The Meridian Room

1554 Polaris Pkwy.

www.westervillechamber.com

Thurs.-Sat., Dec. 4-6

Alice in Wonderland presented by Westerville North High School Theatre

7-10 p.m.

Westerville North High School

950 County Line Rd.

www.wnhstheatre.org  

Dec. 5, 6, 12-14, 19-21

The Revolutionists presented by the Curtain Players

8:00 p.m. (matinees 2 p.m.)

Curtain Players Theatre

5691 Harlem Rd., Galena

www.curtainplayers.org

Fri., Dec. 5

City of Westerville Tree Lighting

Uptown Westerville

www.uptownwestervilleinc.com

Sat., Dec. 6

Westerville Christmas Parade

10 a.m.-noon

Uptown Westerville

www.goodforwesterville.com

Sat., Dec. 6

Photos and cookies with Santa

1-4 p.m.

Howard Hanna – Kurt McCurdy Office

42 N. State St.

www.howardhanna.com

Sun., Dec. 7

Rudolph Run 5K

2:30 p.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.runsignup.com

Sun., Dec. 7

Handel’s Messiah Sing-A-Long presented by Westerville Symphony

7:30 p.m.

St. Paul the Apostle Catholic Church

313 N. State St.

www.westervillesymphony.org

Sun., Dec. 7, 14, 21

Uptown Scrooge: Abridged! presented by Good Medicine Productions

12:45, 2:45, 4:45 p.m. 

Java Central

20 S. State St.

www.goodmedicineproductions.org

Fri., Dec. 12

Progressive Christmas Concert

7-9:15 p.m.

Uptown Westerville

www.westervillehabitatpartnership.com

Sun., Dec. 14

Uptown Ugly Sweater Snack and Stroll

Noon-4 p.m.

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Fri., Dec. 19

Uptown Holiday Ice Sculpture Tour

6 p.m.

Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Dec. 22-Jan. 5

No School – Westerville City Schools

Winter Break

www.westerville.k12.oh.us