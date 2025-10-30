Westerville Calendar | November/December 2025

Tues., Nov. 4
No School – Westerville City Schools
Westerville Educator Day
Fri., Nov. 7
Teen Night
5:30-7:30 p.m.
Westerville Community Center
350 N. Cleveland Ave.
Fri., Nov. 7 and 21
American Red Cross: Blood Drive
10 a.m.-4 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Sat., Nov. 8
Taste of the Holidays
11 a.m.-4 p.m.
Market District
650 N. State St.
Sun., Nov. 9
Westerville Jazz Orchestra in Concert
3-4:30 p.m.
American Legion Post 171
393 E. College Ave.
Sun., Nov. 9
OtterCap Orchestra
7 p.m.
Capital University, Mees Hall
2230 E. Mound St., Bexley
Tues., Nov. 11
Veterans Breakfast
8:30-10 a.m.
Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel
409 Altair Pkwy.
Fri., Nov. 14
Puzzlepalooza
5:30-7 p.m.
Westerville Community Center
350 N. Cleveland Ave.
Thurs.-Sun., Nov. 20-23
Mary, Victor & the Monster presented by Otterbein University
Thurs.-Sat.: 7:30 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Fritsche Theater at Cowan Hall
30 S. Grove St.
Fri., Nov. 21
Evening of Elegance: Sapphire Soiree
6-11 p.m.
Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel
409 Altair Pkwy.
Fri.-Sun., Nov. 21-23
Little Women presented by Westerville Central High School Theatre
Fri.: 7 p.m.
Sat.: 2 and 7 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Westerville Central High School
7118 Mt. Royal Ave.
Sat., Nov. 22
Uptown Merchants Holiday Open House
Noon-4 p.m.
Uptown Westerville
Sun., Nov. 23
Holiday Kids Maker Market Event
1-3 p.m.
Westerville Community Center
350 N. Cleveland Ave.
Wed.-Fri., Nov. 26-28
No School – Westerville City Schools
Thanksgiving Break
Sat., Nov. 29
Small Business Saturday
All day
Uptown Westerville
Dec. 2, 4, 6
Hanby House Holiday Open House
Tues. and Thurs.: 7-9 p.m.
Sat.: 10 a.m.-2 p.m.
Hanby House
160 W. Main St.
Wed., Dec. 3
Young Leaders Toy Drive Wrap Up Party
5-8 p.m.
COhatch Polaris, The Meridian Room
1554 Polaris Pkwy.
Thurs.-Sat., Dec. 4-6
Alice in Wonderland presented by Westerville North High School Theatre
7-10 p.m.
Westerville North High School
950 County Line Rd.
Dec. 5, 6, 12-14, 19-21
The Revolutionists presented by the Curtain Players
8:00 p.m. (matinees 2 p.m.)
Curtain Players Theatre
5691 Harlem Rd., Galena
Westerville Parks & Recreation
Fri., Dec. 5
City of Westerville Tree Lighting
Uptown Westerville
Sat., Dec. 6
Westerville Christmas Parade
10 a.m.-noon
Uptown Westerville
Sat., Dec. 6
Photos and cookies with Santa
1-4 p.m.
Howard Hanna – Kurt McCurdy Office
42 N. State St.
Visit Westerville
Sun., Dec. 7
Rudolph Run 5K
2:30 p.m.
Westerville Sports Complex
325 N. Cleveland Ave.
Westerville Symphony
Sun., Dec. 7
Handel’s Messiah Sing-A-Long presented by Westerville Symphony
7:30 p.m.
St. Paul the Apostle Catholic Church
313 N. State St.
Good Medicine Productions
Sun., Dec. 7, 14, 21
Uptown Scrooge: Abridged! presented by Good Medicine Productions
12:45, 2:45, 4:45 p.m.
Java Central
20 S. State St.
www.goodmedicineproductions.org
Westerville Habitat Partnership
Fri., Dec. 12
Progressive Christmas Concert
7-9:15 p.m.
Uptown Westerville
www.westervillehabitatpartnership.com
Sun., Dec. 14
Uptown Ugly Sweater Snack and Stroll
Noon-4 p.m.
Uptown Westerville
Visit Westerville
Fri., Dec. 19
Uptown Holiday Ice Sculpture Tour
6 p.m.
Uptown Westerville
Dec. 22-Jan. 5
No School – Westerville City Schools
Winter Break