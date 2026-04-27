Westerville Calendar | May/June 2026

Events on the horizon in Westerville

Westerville

Westerville Fourth Fridays

May-Oct.:

Fri., May 22 and June 26

6-9 p.m.

Uptown Westerville

State Street

www.uptownwestervilleinc.com

Uptown Friday Nights

May-Sept., every Friday except Fourth Fridays

6:30-8:30 p.m.

Uptown Westerville

Main Street

www.shopuptownwesterville.com

Sat.-Sun., May 2-3

Annual Inniswood Volunteers Plant Sale

Sat.: 8 a.m.-4 p.m.

Sun.: 11 a.m.-3 p.m.

Inniswood Metro Gardens

940 S. Hempstead Rd.

www.inniswood.org

Wed., May 6

Pancake Breakfast

7:30-10 a.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

Thurs., May 7

WARM Annual Community Prayer Breakfast

7:30-8:30 a.m.

Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel

409 Altair Pkwy.

www.warmwesterville.org

Thurs., May 7

Taste of Westerville

6-9 p.m.

Renaissance Columbus Westerville-Polaris Hotel

409 Altair Pkwy.

www.westervillechamber.com

Sat., May 9

Westerville Garden Club Plant Sale

8 a.m.-4 p.m.

Blendon Masonic Lodge

130 S. State St.

www.uptownwestervilleinc.com

Sun., May 10

Mom Day 5K, 10K, & Kiddo Dash

9 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.runsignup.com

Sat., May 16

Blooms & Bubble Bouquet Pop-Up Bar

Noon-5 p.m.

Blend Candle Co.

16 E. Main St.

www.vistwesterville.org

Sun., May 17

Spring Kids Maker Market

1-3 p.m.

Westerville Community Center

350 N. Cleveland Ave.

www.westerville.org

May 22-25

Field of Heroes

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.fieldofheroes.org

Sun., May 24

Field of Heroes 5K Run/Walk

8 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

www.fieldofheroes.org

Wed., May 27

Westerville Area Chamber Women in Business Luncheon: Support Yourself

(Registration required)

11:30 a.m.-1:30 p.m.

The Lakes Golf & Country Club

6740 Worthington Rd.

www.westervillechamber.com

Fri., May 29

Westerville Parks and Recreation Civic Theatre presents Dare to Dream

7 p.m.

Alum Creek Amphitheater

221 W. Main St.

www.westerville.org

Sat., June 6

Westerville Pride Festival

5-8 p.m.

Uptown Westerville

Main Street

www.visitwesterville.org

Sun., June 7

Good Medicine Productions’ 10th Anniversary Show

5-7 p.m.

American Legion Post 171

393 E. College Ave.

www.visitwesterville.org

Mon., June 8

Pause & Paint

7-8:30 p.m.

Daylight Artist Collective

30 E. College Ave.

www.uptownwestervilleinc.com

Tues., June 9

Westerville Area Chamber Quarterly Member Luncheon: Advocacy in an Election Year

(Registration required)

11:30 a.m.-1:30 p.m.

The Golf Club at Little Turtle

5400 Little Turtle Way

www.westervillechamber.com

Thurs., June 11

Story Time at Birdie Books

10:30-11 a.m.

Birdie Books

74 N. State St.

www.visitwesterville.org

Sat., June 13

Sips & Sounds: Live Music Saturdays

5-8 p.m.

Good Vibes Winery

2 S. State St.

www.visitwesterville.org

Sun., June 14

Columbus Cars and Coffee

8-11 a.m.

Starbucks Westerville

691 N. Cleveland Ave.

www.visitwesterville.org

Tues., June 16

Poetry Discussion & Open Mic

7-8:30 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., June 20

Westerville Saturday Farmers Market

9 a.m.-noon

COHatch/North High Brewing

240 S. State St.

www.uptownwestervilleinc.com