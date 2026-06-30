Westerville Calendar | July/August 2026

Uptown Westerville Inc.
Saturdays
Westerville Saturday Farmers Market
9 a.m.-noon
COhatch/North High Brewing
240 S. State St.
Sundays
Sound of Summer Concert Series
6:30-8:30 p.m.
Alum Creek Amphitheater
221 W. Main St.
Westerville Public Library
Thurs., July 2
K-Pop Demon Hunters: Dance Class (Ages 6-11)
1-2 p.m., 2:30-3:30 p.m. (Registration required)
Westerville Public Library
126 S. State St.
Sat., July 4
Independence Day 5K
Uptown Westerville Inc.
7:30-9:30 a.m.
Westerville Sports Complex
325 N. Cleveland Ave.
Independence Day Parade
10:30 a.m.-12:30 p.m.
State Street
Concert Series & Food Truck Festival
City of Westerville
5-9:45 p.m.
Westerville Sports Complex
Fireworks Display
10-10:45 p.m.
Westerville Sports Complex
Thurs. – Sat., July 9-11
9 to 5: The Musical presented by Westerville Parks and Recreation Civic Theatre
7 p.m.
Westerville Central High School
7118 Mt. Royal Ave.
July 9-12 and 16-18
My Way: A Musical Tribute to Frank Sinatra presented by Otterbein Summer Theatre
Thurs.-Sat.: 7:30 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Fritsche Theatre at Cowan Hall
30 S. Grove St.
Westerville Area Chamber of Commerce
Sat-Sun., July 11-12
Westerville Area Chamber Music & Arts Festival
Sat.: 10 a.m.-7 p.m.
Sun.: 10 a.m.-4 p.m.
Heritage Park
60 N. Cleveland Ave.
Thurs.-Sun., July 16-19
Anastasia presented by Westerville Parks and Recreation Civic Theatre
Thurs.-Sat.: 7 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Westerville Central High School
7118 Mt. Royal Ave.
Cornerstone of Hope
Sat., July 18
Annual Memorial Butterfly Release
10-11:30 a.m.
Metzger Park Shelter
137 Granby Place
columbus.cornerstoneofhope.org
Sat., July 18
Westerville Historical Society’s 85th Anniversary Celebration
1-4 p.m.
Hanby House
160 W. Main St.
WesterFlora
Sun., July 19
WesterFlora: All American Gardens
Noon-6 p.m.
Tues., July 21
Introductory Tai Chi
2-3 p.m.
Inniswood Metro Gardens
940 S. Hempstead Rd.
Visit Westerville
Fridays, July 24 and Aug. 28
Fourth Fridays
6-9 p.m.
July 24: Summer Fun
Aug. 28: School Spirit
Uptown Westerville
July 25-Aug. 3
The American Revolution Experience: Traveling Exhibit
Westerville Public Library
126 S. State St.
Westerville Public Library
Mon., Aug. 3
Bluey Party
10 a.m.-1 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Sat., Aug. 8
Uptown Untapped
6-10 p.m.
East Main Sreet
Westerville Habitat Partnership
Fri.-Sat., Aug. 14-15
Walls Build
Fri.: 5-7 p.m.
Sat.: 7:30 a.m.-noon
Westerville Area Resource Ministry
150 Heatherdown Dr.
www.westervillehabitatpartnership.org
Sat., Aug. 15
Rubber Duck Party
2-4 p.m.
Westerville Public Library
126 S. State St.
Tues., Aug. 18
First Day for Students
Westerville City Schools
Thurs., Aug. 27
Westerville Public Library
Author Talk: Through Their Eyes with Nancy Collander
6:30-7:30 p.m. (registration required)
Westerville Public Library
126 S. State St.
Fri.-Sat., Aug. 28-29
Camp Rock: The Musical presented by Westerville Parks and Recreation Civic Theatre
7 p.m.
Alum Creek Park N. Amphitheatre
221 W. Main St.
Sat., Aug. 29
Reuse-A-Palooza
8 a.m. – 6 p.m.
Westerville
www.sustainablewesterville.org