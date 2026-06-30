Westerville Calendar | July/August 2026

Events on the horizon in Westerville

Westerville

Saturdays

Westerville Saturday Farmers Market

9 a.m.-noon

COhatch/North High Brewing

240 S. State St.

www.uptownwestervilleinc.com

Sundays

Sound of Summer Concert Series

6:30-8:30 p.m.

Alum Creek Amphitheater

221 W. Main St.

www.westerville.org

Thurs., July 2

K-Pop Demon Hunters: Dance Class (Ages 6-11)

1-2 p.m., 2:30-3:30 p.m. (Registration required)

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., July 4

Independence Day 5K

7:30-9:30 a.m.

Westerville Sports Complex

325 N. Cleveland Ave.

Independence Day Parade

10:30 a.m.-12:30 p.m.

State Street

Concert Series & Food Truck Festival

5-9:45 p.m.

Westerville Sports Complex

Fireworks Display

10-10:45 p.m.

Westerville Sports Complex

www.westervillerotary.com

Thurs. – Sat., July 9-11

9 to 5: The Musical presented by Westerville Parks and Recreation Civic Theatre

7 p.m.

Westerville Central High School

7118 Mt. Royal Ave.

parks.westerville.org  

July 9-12 and 16-18

My Way: A Musical Tribute to Frank Sinatra presented by Otterbein Summer Theatre

Thurs.-Sat.: 7:30 p.m.

Sun.: 2 p.m.

Fritsche Theatre at Cowan Hall

30 S. Grove St.

www.otterbein.edu

Sat-Sun., July 11-12

Westerville Area Chamber Music & Arts Festival

Sat.: 10 a.m.-7 p.m.

Sun.: 10 a.m.-4 p.m.

Heritage Park

60 N. Cleveland Ave.

www.westervillechamber.com

Thurs.-Sun., July 16-19

Anastasia presented by Westerville Parks and Recreation Civic Theatre

Thurs.-Sat.: 7 p.m.

Sun.: 2 p.m.

Westerville Central High School

7118 Mt. Royal Ave.

parks.westerville.org  

Sat., July 18

Annual Memorial Butterfly Release

10-11:30 a.m.

Metzger Park Shelter

137 Granby Place

columbus.cornerstoneofhope.org

Sat., July 18

Westerville Historical Society’s 85th Anniversary Celebration

1-4 p.m.

Hanby House

160 W. Main St.

www.westervillehistory.org

Sun., July 19

WesterFlora: All American Gardens

Noon-6 p.m.

www.westerflora.net

Tues., July 21

Introductory Tai Chi

2-3 p.m.

Inniswood Metro Gardens

940 S. Hempstead Rd.

www.metroparks.net

Fridays, July 24 and Aug. 28

Fourth Fridays

6-9 p.m.

July 24: Summer Fun

Aug. 28: School Spirit

Uptown Westerville

www.uptownwestervilleinc.com

July 25-Aug. 3

The American Revolution Experience: Traveling Exhibit

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Mon., Aug. 3

Bluey Party

10 a.m.-1 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Sat., Aug. 8

Uptown Untapped

6-10 p.m.

East Main Sreet

www.uptownwestervilleinc.com

Fri.-Sat., Aug. 14-15

Walls Build

Fri.: 5-7 p.m.

Sat.: 7:30 a.m.-noon

Westerville Area Resource Ministry

150 Heatherdown Dr.

www.westervillehabitatpartnership.org

Sat., Aug. 15

Rubber Duck Party

2-4 p.m.

Westerville Public Library

126 S. State St.

www.westervillelibrary.org

Tues., Aug. 18

First Day for Students

Westerville City Schools

www.westerville.k12.oh.us

Thurs., Aug. 27

Author Talk: Through Their Eyes with Nancy Collander

6:30-7:30 p.m. (registration required)

Westerville Public Library

126 S. State St. 

www.westervillelibrary.org 

Fri.-Sat., Aug. 28-29

Camp Rock: The Musical presented by Westerville Parks and Recreation Civic Theatre

7 p.m.

Alum Creek Park N. Amphitheatre

221 W. Main St.

parks.westerville.org  

Sat., Aug. 29

Reuse-A-Palooza

8 a.m. – 6 p.m.

Westerville

www.sustainablewesterville.org