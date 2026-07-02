Tri-Village Shutterbugs 2026

Our annual look at Tri-Village through the lenses of its residents

Tri-Village

Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

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Carolyn Delery Stratman

Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

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Denny Dicke

Crystal King

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Crystal King

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Crystal King

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Crystal King

Jeanne Swinehart-Alspach

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Jeanne Swinehart-Alspach

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Jeanne Swinehart-Alspach

Michele Delery Stratman

David Nicolich 

Denise Edgington 

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Denise Edgington

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Denise Edgington

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Denise Edgington