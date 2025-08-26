Tri-Village Calendar | September/October 2025

Mon., Sept. 1
UACA Labor Neighbor Day
9 a.m.-6 p.m.
Hastings Middle School
1850 Hastings Ln.
City of Grandview Heights
Tues., Sept. 2
Dog Swim
4-7 p.m.
Grandview Heights Municipal Pool
1350 Goodale Blvd.
Wed., Sept. 3, 10, 17, 24; Oct., 1, 8, 14, 22
Upper Arlington Farmers Market
3-6:30 p.m.
2151 Dorset Rd.
Thurs.-Sat., Sept. 4-6
Bobcat Boosters Ox Roast
Thurs.-Fri.: 5-11 p.m.
Sat.: Noon-11 p.m.
Pierce Field
1080 W. 1st Ave.
Upper Arlington Libraries
Sat., Sept. 13
A Visit from the Farm
Upper Arlington Library: Miller Park Branch
10 a.m.-noon
1901 Arlington Ave.
Thurs., Sept. 18
Talkin' Trash: A History of Garbage Collection in Upper Arlington
7-8 p.m.
Amelita Mirolo Barn
4395 Carriage Hill Ln.
Upper Arlington Parks and Rec
Sat., Sept. 20
Cycle UA
10 a.m.-1 p.m.
Northam Park
1880 Northam Rd.
CMH Foundation
Sun., Sept. 21
Kids in Capes 5K and Fun Run
8-11:30 a.m.
Thompson Park
4250 Woodbridge Rd.
Sat., Sept. 27
The Grandview Hop
5-9 p.m.
Grandview Avenue
Thurs., Oct. 2
Fall Fest
4-7 p.m.
Wyman Woods Park
1520 Goodale Blvd.
Tour of Homes
Sun., Oct. 5
Grandview Heights and Marble Cliff Tour of Homes
1-5 p.m.
Grandview Heights Public Library
1685 W. 1st Ave.
Tues., Oct. 7
Upper Arlington High School Choir Concert
7-9 p.m.
Upper Arlington High School Performing Arts Center
1625 Zollinger Rd.
Thurs., Oct. 9
Murder Mystery Dinner
6-9 p.m.
Parks and Recreation Facility at McKinley Field
1661 Goodale Blvd.
Fri., Oct. 10
No School – Grandview Heights Schools
Trade Day/Professional Development
Fri.-Mon., Oct. 17-20
No School – Upper Arlington Schools
Professional Development
Sat., Oct. 25
The Great Pumpkin Run 5K
7:45-10:30 a.m.
1587 W. 3rd Ave.
Starts on Oakland Ave.www.grandviewheights.gov
Sun., Oct. 26
Upper Arlington High School Orchestra Spooktacular
2-4 p.m.
Upper Arlington High School Performing Arts Center
1625 Zollinger Rd.
Mon.-Wed., Oct. 27-29
Golden Bear Scare
6-9 p.m.
Smith Park
1270 Fishinger Rd.
Upper Arlington Library
Tues., Oct. 28
Pint-Size Pumpkin Decorating
10 a.m.-7:30 p.m.
Upper Arlington Public Library: Miller Park Branch
1901 Arlington Ave.
Wed., Oct. 29
Ohio v. Michigan – A History of the Rivalry
7-8:15 p.m.
Bob Crane Community Center, 5th Floor
3200 Tremont Rd.
Fri., Oct. 31
Trick-or-Treat for Upper Arlington, Grandview Heights and Marble Cliff6-8 p.m.