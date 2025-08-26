Tri-Village Calendar | September/October 2025

Mon., Sept. 1

UACA Labor Neighbor Day

9 a.m.-6 p.m.

Hastings Middle School

1850 Hastings Ln.

www.uaca.org

Tues., Sept. 2

Dog Swim

4-7 p.m.

Grandview Heights Municipal Pool

1350 Goodale Blvd.

www.grandviewheights.gov

Wed., Sept. 3, 10, 17, 24; Oct., 1, 8, 14, 22

Upper Arlington Farmers Market

3-6:30 p.m.

2151 Dorset Rd.

www.commongreensohio.org

Thurs.-Sat., Sept. 4-6

Bobcat Boosters Ox Roast

Thurs.-Fri.: 5-11 p.m.

Sat.: Noon-11 p.m.

Pierce Field

1080 W. 1st Ave.

www.bobcatboosters.org

Sat., Sept. 13

A Visit from the Farm

Upper Arlington Library: Miller Park Branch

10 a.m.-noon

1901 Arlington Ave.

www.ualibrary.org

Thurs., Sept. 18

Talkin' Trash: A History of Garbage Collection in Upper Arlington

7-8 p.m.

Amelita Mirolo Barn

4395 Carriage Hill Ln.

www.uahistory.org

Sat., Sept. 20

Cycle UA

10 a.m.-1 p.m.

Northam Park

1880 Northam Rd.

www.upperarlingtonoh.gov

Sun., Sept. 21

Kids in Capes 5K and Fun Run

8-11:30 a.m.

Thompson Park

4250 Woodbridge Rd.

www.thecmhfoundation.org

Sat., Sept. 27

The Grandview Hop

5-9 p.m.

Grandview Avenue

www.grandviewhop.com

Thurs., Oct. 2

Fall Fest

4-7 p.m.

Wyman Woods Park

1520 Goodale Blvd.

www.grandviewheights.gov

Sun., Oct. 5

Grandview Heights and Marble Cliff Tour of Homes

1-5 p.m.

Grandview Heights Public Library

1685 W. 1st Ave.

www.ghmchs.org

Tues., Oct. 7

Upper Arlington High School Choir Concert

7-9 p.m.

Upper Arlington High School Performing Arts Center

1625 Zollinger Rd.

www.uaschools.org

Thurs., Oct. 9

Murder Mystery Dinner

6-9 p.m.

Parks and Recreation Facility at McKinley Field

1661 Goodale Blvd.

www.grandviewheights.gov

Fri., Oct. 10

No School – Grandview Heights Schools

Trade Day/Professional Development

www.ghschools.org

Fri.-Mon., Oct. 17-20

No School – Upper Arlington Schools

Professional Development

www.uaschools.org

Sat., Oct. 25

The Great Pumpkin Run 5K

7:45-10:30 a.m.

1587 W. 3rd Ave.

Starts on Oakland Ave.www.grandviewheights.gov

Sun., Oct. 26

Upper Arlington High School Orchestra Spooktacular

2-4 p.m.

Upper Arlington High School Performing Arts Center

1625 Zollinger Rd.

www.uaschools.org

Mon.-Wed., Oct. 27-29

Golden Bear Scare

6-9 p.m.

Smith Park

1270 Fishinger Rd.

www.uaca.org

Tues., Oct. 28

Pint-Size Pumpkin Decorating

10 a.m.-7:30 p.m.

Upper Arlington Public Library: Miller Park Branch

1901 Arlington Ave.

www.ualibrary.org

Wed., Oct. 29

Ohio v. Michigan – A History of the Rivalry

7-8:15 p.m.

Bob Crane Community Center, 5th Floor

3200 Tremont Rd.

www.uahistory.org

Fri., Oct. 31

Trick-or-Treat for Upper Arlington, Grandview Heights and Marble Cliff6-8 p.m.

www.upperarlingtonoh.gov

www.grandviewheights.gov