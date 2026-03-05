Tri-Village Calendar | March/April 2026

Mon., March 2
Author Visit: Jerry Craft
6:30-7:30 p.m.
Upper Arlington High School
1625 Zollinger Rd.
Wednesdays, March 4-29
Grandview Cafe’s Famous Trivia Night
7 p.m.
Grandview Cafe
1455 W. 3rd Ave.
Thurs.-Sat., March 5-7
Spring Musical: Disney’s The Little Mermaid
7:30 p.m.
Grandview Heights High School Auditorium
1587 W. 3rd Ave.
Fri., March 6
An Evening with Trace Bundy
8:30 p.m.
Natalie’s Music Hall and Kitchen
945 King Ave.
Sat., March 7
Community Health and Wellness Fair
10 a.m.-2 p.m.
Tremont Road Branch
2800 Tremont Rd.
Tues., March 10
UAHS Choir Concert
7-9 p.m.
Upper Arlington High School Performing Arts Center
1625 Zollinger Rd.
Wed., March 11
Grandview Library Writers Group
6-8 p.m.
Grandview Heights Public Library
1685 W. First Ave.
Sun., March 15
Stepping Into the Unknown: Films from the Bob Dylan Center
7 p.m.
Natalie’s Music Hall and Kitchen
945 King Ave.
Mon.-Fri., March 16-20
No School – Upper Arlington Schools
Spring Break
Wed., March 18
American Red Cross Blood Drive
Noon-6 p.m.
Grandview Heights Public Library
1685 W. First Ave.
Thurs.-Fri., March 19-20
Doc Robinson
Thurs. 7:30 p.m.
Fri. 8 p.m.
Natalie’s Music Hall and Kitchen
945 King Ave.
Mon., March 23
No School – Upper Arlington Schools
Teacher Work Day: No School for Students
Mon.-Fri., March 23-27
No School – Grandview Heights Schools
Spring Break
Tues., March 31
Spring Planning and Planting - Gardening
6-7 p.m.
Urlin Activity Room
1661 Goodale Blvd.
www.grandviewheights.recdesk.com
Thurs., April 2
Craft Night – Satisfying Slime6:30-7:30 p.m. Lane Road Branch
1945 Lane Rd.
Fri., April 3
No School – Upper Arlington Schools
Teacher Work Day: No School for Students
Sat., April 4
Community Egg Hunt
9-11 a.m.
Wyman Woods
1520 Goodale Blvd.
Mon., April 6
2026 Upper Arlington Cherry Blossom Celebration
5 p.m.
Mallway Park
2096 Arlington Ave.
Thurs., April 9
Newfound Road
8:30 p.m.
Natalie’s Music Hall and Kitchen
945 King Ave.
Thurs., April 16
Lego Challenge
4-5 p.m.
Tremont Road Branch
2800 Tremont Rd.
Sat., April 18
Peter Case
9 p.m.
Natalie’s Music Hall and Kitchen
945 King Ave.
Sat., April 25
Pickleball Tournament - Beginner Plus (Co-ed)
10 a.m.-12:30 p.m.
Pierce Field Tennis Courts
1080 W. First Ave.
www.grandviewheights.recdesk.com
Wed., April 29
COSI Science Fest: Landscaping 101
1-2 p.m.
Urlin Activity Room
1661 Goodale Blvd.
www.grandviewheights.recdesk.com
Wed., April 29
UAHS Spring Band Concert
7:30-9:30 p.m.
Upper Arlington High School Performing Arts Center
1625 Zollinger Rd.