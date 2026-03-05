Tri-Village Calendar | March/April 2026

See what's happening in Tri-Village

Tri-Village

Mon., March 2

Author Visit: Jerry Craft

6:30-7:30 p.m.

Upper Arlington High School

1625 Zollinger Rd.

www.ualibrary.org

Wednesdays, March 4-29

Grandview Cafe’s Famous Trivia Night

7 p.m.

Grandview Cafe

1455 W. 3rd Ave.

www.grandviewcafe.com

Thurs.-Sat., March 5-7

Spring Musical: Disney’s The Little Mermaid

7:30 p.m.

Grandview Heights High School Auditorium

1587 W. 3rd Ave.

www.ghschools.org

Fri., March 6

An Evening with Trace Bundy

8:30 p.m.

Natalie’s Music Hall and Kitchen

945 King Ave.

www.nataliesgrandview.com

Sat., March 7

Community Health and Wellness Fair

10 a.m.-2 p.m.

Tremont Road Branch

2800 Tremont Rd.

www.ualibrary.org

Tues., March 10

UAHS Choir Concert

7-9 p.m.

Upper Arlington High School Performing Arts Center

1625 Zollinger Rd.

www.uaschools.org.

Wed., March 11

Grandview Library Writers Group

6-8 p.m.

Grandview Heights Public Library

1685 W. First Ave.

www.ghpl.com

Sun., March 15

Stepping Into the Unknown: Films from the Bob Dylan Center

7 p.m.

Natalie’s Music Hall and Kitchen

945 King Ave.

www.nataliesgrandview.com

Mon.-Fri., March 16-20

No School – Upper Arlington Schools

Spring Break

www.uaschools.org

Wed., March 18

American Red Cross Blood Drive

Noon-6 p.m.

Grandview Heights Public Library

1685 W. First Ave.

www.ghpl.com

Thurs.-Fri., March 19-20

Doc Robinson

Thurs. 7:30 p.m.

Fri. 8 p.m.

Natalie’s Music Hall and Kitchen

945 King Ave.

www.nataliesgrandview.com

Mon., March 23

No School – Upper Arlington Schools

Teacher Work Day: No School for Students

www.uaschools.org

Mon.-Fri., March 23-27

No School – Grandview Heights Schools

Spring Break

www.ghschools.org

Tues., March 31

Spring Planning and Planting - Gardening

6-7 p.m.

Urlin Activity Room

1661 Goodale Blvd.

www.grandviewheights.recdesk.com

Thurs., April 2

Craft Night – Satisfying Slime6:30-7:30 p.m. Lane Road Branch

1945 Lane Rd.

www.ualibrary.org

Fri., April 3

No School – Upper Arlington Schools

Teacher Work Day: No School for Students

www.uaschools.org

Sat., April 4

Community Egg Hunt

9-11 a.m.

Wyman Woods

1520 Goodale Blvd.

www.grandviewheights.gov

Mon., April 6

2026 Upper Arlington Cherry Blossom Celebration

5 p.m.

Mallway Park

2096 Arlington Ave.

www.upperarlingtonoh.gov

Thurs., April 9

Newfound Road

8:30 p.m.

Natalie’s Music Hall and Kitchen

945 King Ave.

www.nataliesgrandview.com

Thurs., April 16

Lego Challenge

4-5 p.m.

Tremont Road Branch

2800 Tremont Rd.

www.ualibrary.org

Sat., April 18

Peter Case

9 p.m.

Natalie’s Music Hall and Kitchen

945 King Ave.

www.nataliesgrandview.com

Sat., April 25

Pickleball Tournament - Beginner Plus (Co-ed)

10 a.m.-12:30 p.m.

Pierce Field Tennis Courts

1080 W. First Ave.

www.grandviewheights.recdesk.com

Wed., April 29

COSI Science Fest: Landscaping 101

1-2 p.m.

Urlin Activity Room

1661 Goodale Blvd.

www.grandviewheights.recdesk.com

Wed., April 29

UAHS Spring Band Concert

7:30-9:30 p.m.

Upper Arlington High School Performing Arts Center

1625 Zollinger Rd.

www.uaschools.org