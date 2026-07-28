Pickerington City News| August/September 2026

News and Information from the City of Pickerington

Pickerington

Memorable Moments as Pickerington Celebrates America's 250th Birthday

×

1 of 24

mural.webp

City of Pickerington

×

2 of 24

734528385_1371215608217165_4832130772080181746_n.webp

City of Pickerington

×

3 of 24

738866587_1289655453241174_1147026541740999123_n.webp

City of Pickerington

×

4 of 24

738691320_1010785315205655_3791383135907821589_n.webp

City of Pickerington

×

5 of 24

738473088_1074738585243086_5853845671239273154_n.webp

City of Pickerington

×

6 of 24

740594165_1898395604133996_675444291139866567_n.webp

City of Pickerington

×

7 of 24

734298510_1977105706282469_5507439126635712305_n.webp

City of Pickerington

×

8 of 24

739800473_1062159189817473_7767644871310326045_n.webp

City of Pickerington

×

9 of 24

740765227_1017683014228248_3912749839074887185_n.webp

City of Pickerington

×

10 of 24

731787721_2450564925447317_9088157526983394722_n.webp

City of Pickerington

×

11 of 24

737550761_967397539671374_8547262382373889080_n.webp

City of Pickerington

×

12 of 24

741000938_2362983447439043_175609771846570382_n.webp

City of Pickerington

×

13 of 24

736396614_1032731042593366_3829522839412881902_n.webp

City of Pickerington

×

14 of 24

740722938_1609844467433963_5636299924159339859_n.webp

City of Pickerington

×

15 of 24

738439148_1307944031409270_1218631189758584900_n.webp

City of Pickerington

×

16 of 24

740303885_1065413856158727_3299162106884891064_n.webp

City of Pickerington

×

17 of 24

739612373_1335911742090273_915320569339050284_n.webp

City of Pickerington

×

18 of 24

740741049_2260508221408511_7939057657519623586_n.webp

City of Pickerington

×

19 of 24

740521815_1024822386835494_3847521451499779351_n.webp

City of Pickerington

×

20 of 24

740733913_4458635257615578_3834197993061641697_n.webp

City of Pickerington

×

21 of 24

740467685_1393617999495914_3880137562353664265_n.webp

City of Pickerington

×

22 of 24

740521735_27916213621329646_651266446308946513_n.webp

City of Pickerington

×

23 of 24

740533859_1387424043229350_5735784984367909876_n.webp

City of Pickerington

×

24 of 24

736861721_1344303954502145_691266057370210390_n.webp

City of Pickerington