Pickerington City News| August/September 2026

Memorable Moments as Pickerington Celebrates America's 250th Birthday
1 of 24
City of Pickerington
2 of 24
City of Pickerington
3 of 24
City of Pickerington
4 of 24
City of Pickerington
5 of 24
City of Pickerington
6 of 24
City of Pickerington
7 of 24
City of Pickerington
8 of 24
City of Pickerington
9 of 24
City of Pickerington
10 of 24
City of Pickerington
11 of 24
City of Pickerington
12 of 24
City of Pickerington
13 of 24
City of Pickerington
14 of 24
City of Pickerington
15 of 24
City of Pickerington
16 of 24
City of Pickerington
17 of 24
City of Pickerington
18 of 24
City of Pickerington
19 of 24
City of Pickerington
20 of 24
City of Pickerington
21 of 24
City of Pickerington
22 of 24
City of Pickerington
23 of 24
City of Pickerington
24 of 24
City of Pickerington