Pickerington Calendar | June/July 2026

Thursdays, June-Sept.
Pickerington Farmers’ Market
4-7 p.m.
89 N. Center St.
Sat., June 6
Goat Yoga and a Pint with Hidden Acres Legacy Farm (tickets required)
10 a.m.
Combustion Brewery & Taproom
80 W. Church St., Ste. 101
Wed., June 10
Tie-Dye Tote Bags – A Craft for Teens and Tweens
3-4:30 p.m.
Pickerington Public Library
201 Opportunity Way
Wed., June 10 and July 8
Shorts & Stouts
7-8 p.m.
Combustion Brewery & Taproom
80 W. Church St., Ste. 101
Thurs., June 11 and July 9
Pickerington Village Shop Hop
4-8 p.m.
88 E. Church St.
Thurs., June 11
Teen Watercolor Class – Painting Class with Square Canvas Art
1-2 p.m.
Sycamore Plaza
7861 Refugee Rd.
Sun., June 21
Summer Concert Series – RockHouse
6:30-8:30 p.m.
Sycamore Creek Park Amphitheater
481 Hereford Dr.
Sun., July 28 and July 26
Milling at Rock Mill 2026
1-4 p.m.
Shelton Park at Rock Mill
1429 Rockmill Pl. NW.
Wed., July 1
Guided Painting Class – A Relaxing and Creative Step-by-Step Painting Class
5:30-7:30 p.m.
Pickerington Public Library
201 Opportunity Way
Fri., July 3
Pickerington July 4th Fireworks
10 p.m.
Pickerington High School Central
300 Opportunity Way
Sat., July 4
Pickerington July 4th Parade
10 a.m.
Olde Pickerington Village
Thurs.-Sat., July 9-11
Picktown Palooza 2026
Thurs.: 4:40-11 p.m.
Fri.: 4:30 p.m.-midnight
Sat.: 2 p.m.-midnight
Pickerington High School Central
300 Opportunity Way
Sun., July 12
Sazón Latin Food Festival
Noon-5 p.m.
Combustion Brewery & Taproom
80 W. Church St., Ste. 101
Wed., July 15
Open Art: Fun with Washi Tape
1-3 p.m.
Sycamore Plaza
7861 Refugee Rd.
Wed., July 15
Acrylic Painting Class – A Step-by-Step Painting Class for All Skill Levels
6-7 p.m.
Pickerington Public Library
201 Opportunity Way
Fri., July 17
Friday Night Flick: The Sandlot
Dusk
Sycamore Creek Park Amphitheater
481 Hereford Dr.
Sun., July 19
Line Dancing with Lori at AHA!
6-9 p.m.
AHA! A Hands-On Adventure & Children’s Museum
1708 River Valley Cir. S.
Wed., July 22
Open Art: Air Dry Clay
1-3 p.m.
Pickerington Public Library
201 Opportunity Way
Fri.-Sat., July 24-25
Canal Winchester Blues & Ribfest
Fri.: 5-11 p.m.
Sat.: Noon-11 p.m.
Historic Canal Winchester
High and Waterloo Streets, Canal Winchester
Sat., July 25
Youth Fishing Derby
9:30-11 a.m.
Sycamore Creek Park Pond
481 Hereford Dr.
Sat., July 25
Fit Fest
11 a.m.-3 p.m.
Victory Park
75 Lockville Rd.
Thurs., July 30
Chalk Art
9-10:30 a.m.
Smeck Park
7395 Basil Rd.
Sat., Aug 1
Pickerington Murder Mystery Night
4-8 p.m.
Olde Pickerington Village
13 W. Columbus St. and locations throughout the village