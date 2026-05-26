Pickerington Calendar | June/July 2026

Community Events

Pickerington

Thursdays, June-Sept.

Pickerington Farmers’ Market

4-7 p.m.

89 N. Center St.

www.pickeringtonvillage.com

Sat., June 6

Goat Yoga and a Pint with Hidden Acres Legacy Farm (tickets required)

10 a.m.

Combustion Brewery & Taproom

80 W. Church St., Ste. 101

www.hiddenacreslegacyfarm.com

Wed., June 10

Tie-Dye Tote Bags – A Craft for Teens and Tweens

3-4:30 p.m.

Pickerington Public Library

201 Opportunity Way

www.pickeringtonlibrary.org 

Wed., June 10 and July 8

Shorts & Stouts

7-8 p.m.

Combustion Brewery & Taproom

80 W. Church St., Ste. 101

www.pickeringtonlibrary.org

Thurs., June 11 and July 9

Pickerington Village Shop Hop

4-8 p.m.

88 E. Church St.

www.pickeringtonvillage.com

Thurs., June 11

Teen Watercolor Class – Painting Class with Square Canvas Art

1-2 p.m.

Sycamore Plaza

7861 Refugee Rd.

www.pickeringtonlibrary.org

Sun., June 21

Summer Concert Series – RockHouse

6:30-8:30 p.m.

Sycamore Creek Park Amphitheater

481 Hereford Dr.

www.ci.pickerington.oh.us

Sun., July 28 and July 26

Milling at Rock Mill 2026

1-4 p.m.

Shelton Park at Rock Mill

1429 Rockmill Pl. NW.

www.fairfieldcountyparks.org

Wed., July 1

Guided Painting Class – A Relaxing and Creative Step-by-Step Painting Class

5:30-7:30 p.m.

Pickerington Public Library

201 Opportunity Way

www.pickeringtonlibrary.org

Fri., July 3

Pickerington July 4th Fireworks

10 p.m.

Pickerington High School Central

300 Opportunity Way

www.ci.pickerington.oh.us

Sat., July 4

Pickerington July 4th Parade

10 a.m.

Olde Pickerington Village

www.ci.pickerington.oh.us

Thurs.-Sat., July 9-11

Picktown Palooza 2026

Thurs.: 4:40-11 p.m.

Fri.: 4:30 p.m.-midnight

Sat.: 2 p.m.-midnight

Pickerington High School Central

300 Opportunity Way

www.picktownpalooza.org

Sun., July 12

Sazón Latin Food Festival

Noon-5 p.m.

Combustion Brewery & Taproom

80 W. Church St., Ste. 101

www.combustion.com

Wed., July 15

Open Art: Fun with Washi Tape

1-3 p.m.

Sycamore Plaza

7861 Refugee Rd.

www.pickeringtonlibrary.org

Wed., July 15

Acrylic Painting Class – A Step-by-Step Painting Class for All Skill Levels

6-7 p.m.

Pickerington Public Library

201 Opportunity Way

www.pickeringtonlibrary.org

Fri., July 17

Friday Night Flick: The Sandlot

Dusk

Sycamore Creek Park Amphitheater

481 Hereford Dr.

www.ci.pickerington.oh.us

Sun., July 19

Line Dancing with Lori at AHA!

6-9 p.m.

AHA! A Hands-On Adventure & Children’s Museum

1708 River Valley Cir. S.

www.aha4kids.org

Wed., July 22

Open Art: Air Dry Clay

1-3 p.m.

Pickerington Public Library

201 Opportunity Way

www.pickeringtonlibrary.org

Fri.-Sat., July 24-25

Canal Winchester Blues & Ribfest

Fri.: 5-11 p.m.

Sat.: Noon-11 p.m.

Historic Canal Winchester

High and Waterloo Streets, Canal Winchester

www.bluesandribfest.com

Sat., July 25

Youth Fishing Derby

9:30-11 a.m.

Sycamore Creek Park Pond

481 Hereford Dr.

www.ci.pickerington.oh.us

Sat., July 25

Fit Fest

11 a.m.-3 p.m.

Victory Park

75 Lockville Rd.

www.pickeringtonvillage.com

Thurs., July 30

Chalk Art

9-10:30 a.m.

Smeck Park

7395 Basil Rd.

www.fairfieldcountyparks.org

Save the Date

Sat., Aug 1

Pickerington Murder Mystery Night

4-8 p.m.

Olde Pickerington Village

13 W. Columbus St. and locations throughout the village

www.pickeringtonchamber.com