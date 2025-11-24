Pickerington Calendar | December 2025/January 2026

Mondays
Karaoke Night
8 p.m.-midnight
Finnegan’s Wake
841 Hill Rd. N
Thursdays
Crazy Train Trivia at Combustion Brewery
7-8:30 p.m.
Combustion Brewery & Taproom
80 W. Church St.
Thursdays
Live Music with Michael Robinson
6:30-9:30 p.m.
Cardo’s Pizza & Tavern
7897 Refugee Rd.
Pickerington Public Library
Wed., Dec. 3 and Jan. 7
Take a Paws - Homework Break and Dogs
4-6 p.m.
Pickerington Public Library - Main Library
201 Opportunity Way
Thurs., Dec. 4
Pickerington Historical Society Annual Christmas Dinner
6:30-8:30 p.m.
Pickerington Senior Center
150 Hereford Dr.
Fri., Dec. 5
Pickerington Holiday Gathering
5-8 p.m.
Pickerington-Violet Township Historical Society
15 E. Columbus St.
Pickerington Online
Fri., Dec. 5
Pickerington Gathering and City Christmas Tree Lighting
5-8 p.m.
Olde Pickerington Village
21 Lockville Rd.
Fri., Dec. 5
Pickerington Holiday Gift Market
5-8:30 p.m.
Combustion Brewery & Taproom
80 W. Church St.
Fri., Dec. 5
Pickerington Village Lions Club Holiday Parade
8-9 p.m.
Pickerington Village
Columbus St.
City of Pickerington
Dec. 5-18
Dorothy Steiger Memorial Mitten Tree
8 a.m.-5 p.m.
Pickerington City Hall
100 Lockville Rd.
Fridays-Sundays, Dec. 5-14
Pickerington Community Theatre Presents White Christmas
Fri.: 8 p.m.
Sat. and Sun.: 2 p.m.
The Theater at Violet Woods
10190 Blacklick-Eastern Rd. NW
www.pickeringtoncommunitytheatre.org
Sat., Dec. 6
Breakfast with Santa
8, 9:30 (Sold Out) and 11 a.m.
Pickerington Senior Center
150 Hereford Dr.
Sun., Dec. 7
Christmas Tea
3-5 p.m.
Georgian Museum
105 E. Wheeling St.
Wed., Dec. 10
Wise Walkers Senior Hiking Group
9-11 a.m.
Mambourg Park
5531 Cincinnati-Zanesville Rd. NE
Pickerington Local Schools
Thurs., Dec. 11
Pickerington Schools Night of Engagement
6-8 p.m.Toll Gate Middle School12183 Toll Gate Rd.
Thurs., Dec. 11
Pickerington Village Shop Hop
4-8 p.m.
Olde Pickerington Village
21 Lockville Rd.
Fri., Dec. 12
Gary Burns & the Ashes at Heritage Lounge
8 p.m.
Heritage Lounge
1172 Hill Rd. N
www.heritage-lounge.foodjoyy.com
Fri., Dec. 19
Women’s Leadership Coalition Social and Gift Card Exchange
8-9:30 a.m.
Redbud Commons
602 Redbud Rd.
Mon., Dec. 21-Mon., Jan. 5
No School - Pickerington Schools
Winter Break
Sat., Dec. 27
Cardio and Craft Beer
10- 11 a.m.
Combustion Brewery & Taproom
80 W. Church St.
Fri., Jan. 9
Family Movie Night
6 p.m.
Pickerington Elementary School
775 Long Rd.
Mon., Jan. 19
No School - Pickerington Schools
Martin Luther King Jr. Day
Tuesdays beginning Jan. 20
Pickerington Community Chorus Spring Concert Rehearsals
7-8:30 p.m.
Epiphany Lutheran Church
268 Hill Rd. N.
PickeringtonCommunityChorus
Sat., Jan. 24
Coyote Run Nature Series: Owl Prowl
5:30-7 p.m.
Coyote Run
9270 Pickerington Rd.