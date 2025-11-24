Pickerington Calendar | December 2025/January 2026

Community Events

Mondays

Karaoke Night

8 p.m.-midnight

Finnegan’s Wake

841 Hill Rd. N

www.finneganswake-oh.com

Thursdays

Crazy Train Trivia at Combustion Brewery

7-8:30 p.m.

Combustion Brewery & Taproom

80 W. Church St.

www.combustionbrewing.com

Thursdays

Live Music with Michael Robinson

6:30-9:30 p.m.

Cardo’s Pizza & Tavern

7897 Refugee Rd.

www.cardospizzaandtavern.com

Wed., Dec. 3 and Jan. 7

Take a Paws - Homework Break and Dogs

4-6 p.m.

Pickerington Public Library - Main Library

201 Opportunity Way

www.pickeringtonlibrary.org

Thurs., Dec. 4

Pickerington Historical Society Annual Christmas Dinner

6:30-8:30 p.m.

Pickerington Senior Center

150 Hereford Dr.

www.pickhistory.org

Fri., Dec. 5

Pickerington Holiday Gathering

5-8 p.m.

Pickerington-Violet Township Historical Society

15 E. Columbus St.

www.pickhistory.org

Fri., Dec. 5

Pickerington Gathering and City Christmas Tree Lighting

5-8 p.m.

Olde Pickerington Village

21 Lockville Rd.

www.visitfairfieldcounty.org

Fri., Dec. 5

Pickerington Holiday Gift Market

5-8:30 p.m.

Combustion Brewery & Taproom

80 W. Church St.

www.combustionbrewing.com

Fri., Dec. 5

Pickerington Village Lions Club Holiday Parade

8-9 p.m.

Pickerington Village

Columbus St.

www.pickeringtonvillage.com

Dec. 5-18

Dorothy Steiger Memorial Mitten Tree

8 a.m.-5 p.m.

Pickerington City Hall

100 Lockville Rd.

www.ci.pickerington.oh.us

Fridays-Sundays, Dec. 5-14

Pickerington Community Theatre Presents White Christmas

Fri.: 8 p.m.

Sat. and Sun.: 2 p.m.

The Theater at Violet Woods

10190 Blacklick-Eastern Rd. NW

www.pickeringtoncommunitytheatre.org

Sat., Dec. 6

Breakfast with Santa

8, 9:30 (Sold Out) and 11 a.m.

Pickerington Senior Center

150 Hereford Dr.

www.ci.pickerington.oh.us

Sun., Dec. 7

Christmas Tea

3-5 p.m.

Georgian Museum

105 E. Wheeling St.

www.visitfairfieldcounty.org

Wed., Dec. 10

Wise Walkers Senior Hiking Group

9-11 a.m.

Mambourg Park

5531 Cincinnati-Zanesville Rd. NE

www.pickeringtononline.com

Thurs., Dec. 11

Pickerington Schools Night of Engagement

6-8 p.m.Toll Gate Middle School12183 Toll Gate Rd.

www.plsd.us

Thurs., Dec. 11

Pickerington Village Shop Hop

4-8 p.m.

Olde Pickerington Village

21 Lockville Rd.

www.visitfairfieldcounty.org

Fri., Dec. 12

Gary Burns & the Ashes at Heritage Lounge

8 p.m.

Heritage Lounge

1172 Hill Rd. N

www.heritage-lounge.foodjoyy.com 

Fri., Dec. 19

Women’s Leadership Coalition Social and Gift Card Exchange

8-9:30 a.m.

Redbud Commons

602 Redbud Rd.

www.pickeringtonchamber.com

Mon., Dec. 21-Mon., Jan. 5

No School - Pickerington Schools

Winter Break

www.plsd.us

Sat., Dec. 27

Cardio and Craft Beer

10- 11 a.m.

Combustion Brewery & Taproom

80 W. Church St.

www.combustionbrewing.com

Fri., Jan. 9

Family Movie Night

6 p.m.

Pickerington Elementary School

775 Long Rd.

www.plsd.us

Mon., Jan. 19

No School - Pickerington Schools

Martin Luther King Jr. Day

www.plsd.us

Tuesdays beginning Jan. 20

Pickerington Community Chorus Spring Concert Rehearsals

7-8:30 p.m.

Epiphany Lutheran Church

268 Hill Rd. N.

www.facebook.com

PickeringtonCommunityChorus

Sat., Jan. 24

Coyote Run Nature Series: Owl Prowl

5:30-7 p.m.

Coyote Run

9270 Pickerington Rd.

www.fairfieldcountyparks.org