In & Out |November/December 2024 Healthy New Albany

Sun., Nov. 3

Diane Warren: Relentless presented by the Columbus Jewish Film Festival, film sponsored by Harmony Project

6:30 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.

www.cjfilmfest.org

Fri.-Sun., Nov. 8-10

17th Anniversary Party and Holiday Open House

Fri.: 11 a.m.- 6 p.m.

Sat.: 11 a.m.-5 p.m.

Sun.: Noon-4 p.m.

Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Fri., Nov. 8

Veterans Day Breakfast by the City of New Albany

8 a.m., New Albany Country Club, 1 Club Ln.

www.newalbanyohio.org

Sun., Nov. 17

Hot Chocolate Run

7:20 a.m.-noon, McFerson Commons Park, 218 West St., Columbus

www.hotchocolate15k.com

Sun., Nov. 17

Sports Performance Symposium

10 a.m.-2 p.m., Philip Heit Center, 150 W. Main St.

wexnermedical.osu.edu

Mon., Nov. 18

iRest Meditation

6:30-7:30 p.m., Sycamore Wellness, 24 S. High St.

www.thewellbeingconnection.org

Sat., Nov. 23

Johnstown, Alexandria & Granville Turkey Trot

9:15 a.m. (Kids Fun Run at 9 a.m.), Johnstown Trailhead Park, 157 E. Jersey St., Johnstown

www.runsignup.com

Sun., Nov. 24

Holiday Tree Lighting Celebration

3-6 p.m., Market Square, 200 Market St.

www.newalbanyohio.org

Wed.-Fri., Nov. 27-29

Thanksgiving Break

No school for New Albany-Plain Local Schools

Thurs., Nov. 28 Thanks for Giving 4 Miler & Kids Run

8:15-10 a.m., Market Square, 200 Market St.

www.narun.org

Thurs., Nov. 28

The Original Columbus Turkey Trot

9-11 a.m., 1675 W. Lane Ave., Columbus

www.runsignup.com

Fridays and Saturdays, Dec. 6-7, 13-14 and 20-21

Winter Wonders Walk

6-7 p.m., The Dawes Arboretum, 7770 Jacksontown Rd., Newark

www.dawesarb.org

Sun., Dec. 8

Candy Cane Course

Starts at 9 a.m., Wolfe Park, 105 Park Dr., Columbus

www.runsignup.com

Sat. Dec. 14

Wreaths Across America Wreath Laying with Scouts BSA Troop 450

Starting at noon, Various locations

www.wreathacrossamerica.org

Sat., Dec. 21

Hot Chocolate and Eggnog Races

10 a.m.-1:15 p.m., Sharon Woods Metro Park, 6911 Cleveland Ave., Westerville

www.usaracetiming.com

Sat., Dec. 21

Santa & the Symphony

11:30 a.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sat., Dec. 21

Holiday Spectacular

4 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Mon.-Tues., Dec. 23-31

Winter Break

No school for New Albany-Plain Local Schools