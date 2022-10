In & Out | November/December 2022

Saturday, Nov. 5

Gourdy’s Pumpkin Run 5K

10 a.m., Genoa Park, 303 W. Broad St., Columbus

www.gourdyspumpkinrun.com

Saturday, Nov. 5

New Albany Women’s Network Fashion Show

7-11 p.m., New Albany Ballet Company, 5161 Forest Dr.

www.nawn.org

Friday, Nov. 11

Veterans Day

Saturday, Nov. 19

Girls on the Run 5K

8:30 a.m., John F. Wolfe Columbus Commons, 160 S. High St., Columbus

www.girlsontheruncentralohio.org

Saturday, Nov. 19

Team Phillip Turkey Trot, Hop & Roll

9:30 a.m., 6800 Daugherty Dr., Reynoldsburg

www.runsignup.com

Sunday, Nov. 20

Hot Chocolate 5K, 10K & 15K

7:30 a.m., McFerson Commons, 218 West St., Columbus

www.hotchocolate15k.com

Sunday, Nov. 20

Holiday Tree Lighting Celebration

Market Square, Market St.

www.newalbanychamber.com

Tuesday, Nov. 22

The Santa Clause - Free Screening

7 p.m., McCoy Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.

www.mccoycenter.org

Thursday, Nov. 24

Thanks for Giving Four Miler

8 a.m., Market Square

www.narun.com

Monday, Dec. 3

The Santa 5K

9 a.m., Creekside, 123 Mill St., Gahanna

www.newalbanyfoundation.org

Wednesday, Dec. 7

A Remarkable Evening with Mark T. Esper and Richard Haass

To be announced

www.newalbanyfoundation.org

Saturday, Dec. 17

Santa & the Symphony (Sensory Friendly)

11:30 a.m., McCoy Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sunday, Dec. 18

Holiday Spectacular

7 p.m., McCoy Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Dec. 19-Jan. 4

New Albany-Plain Local Schools Winter Break: Grades 1-12

www.napls.us