New Albany Events | September/October 2023

Tuesdays in September

Free Fitness: Yoga

5:30 and 6:30 p.m., Columbus Commons, 160 S. High St., Columbus

www.columbuscommons.org

Wednesdays in September

Workout Wednesdays: HIIT/Yoga

5:30 and 6:30 p.m., Columbus Commons, 160 S. High St., Columbus

www.columbuscommons.org

Friday, Sept. 1

Yoga on the Square

8:30-9:30 a.m., Easton Town Square

www.eastontowncenter.com

Monday, Sept. 4

Kilbourne 5k and Fun Run

7-8 a.m., Worthington Hills Elementary School, 1221 Candlewood Dr.

www.speedysneakers.com

Saturday, Sept. 9

New Albany Symphony Sensory Friendly Concerts: Over the Rainbow

11:30 a.m., McCoy Center for the Arts, 100 West E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sunday, Sept. 10

New Albany Walking Classic

8 a.m., Market Square

www.newalbanywalkingclassic.com

Wednesday, Sept. 13

Amp Up the Arts: Gavin DeGraw & Colbie Caillat

7-11 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 W. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyfoundation.org

Thursdays, Sept. 14-Oct. 26

Music Together

10:30-11:15 a.m., Philip Heit Center, 150 W. Main St.

www.healthynewalbany.org

Saturday, Sept. 16

Goal Hike

10-11 a.m., Battelle Darby Creek Metro Park, 1775 Darby Creek Dr. Galloway

www.thebeautyboost.net

Friday, Sept. 22

Encanto: The Sing-Along Film Concert

7 p.m., Palace Theatre, 34 W. Broad St.

www.cbusarts.com

Friday, Sept. 22

A&F Challenge

5-11 p.m., A&F Co. Global Home Office, 7906 Central College Rd.

www.newalbanychamber.com

Saturday, Sept. 23

7th Annual Blue Ribbon Run

9-10 a.m., Victory Park, 100 Lockville Rd., Pickerington

www.speedysneakers.com

Saturday, Sept. 23

Diversity thru Movement

11-12:15 p.m., Charleen and Charles Hinson Amphitheater, 170 W. Dublin Granville Rd.

www.healthynewalbany.org

Saturday, Sept. 30

Get Your Rear in Gear 5k

8-10 a.m., Creekside Plaza, 117 Mill St., Gahanna

www.coloncancercoalition.org

Friday, Oct. 6-7

Oktoberfest

Noon, Market Street

www.newalbanychamber.com

Saturday, Oct. 7

The Beauty Boost Wellness Day

10:30-12:30 p.m., Centre Wellness, 8510 Warner Rd., Plain City

www.thebeautyboost.net

Sunday, Oct. 8

Autism Speaks Walk

9 a.m., Columbus Commons, 160 S. High St.

www.columbuscommons.org

Tuesday, Oct. 10

Morning Gentle Yoga + Meditation

8-9 a.m., OSU Integrative Medicine, 2000 Kenny Rd.

www.osu.edu

Friday, Oct. 13

Blood Drive

Noon-6 p.m., Philip Heit Center, 150 W. Main St.

www.newalbanychamber.com

Sunday, Oct. 15

Imagination Movers: A Family Fall Music Fest

2 p.m., Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.cbusarts.com

Saturday, Oct. 28

The Monster Dash 5k and Little Gremlins

9 a.m., Glacier Ridge Metro Park, 9801 Hyland-Croy Rd., Plain City

www.speedysneakers.com