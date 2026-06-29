Healthy New Albany Shutterbugs 2026

Our annual look at New Albany through the lenses of its residents

Healthy New Albany

Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

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Dylan Telerski

Sarah Higgiston

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Sarah Higgiston

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Sarah Higgiston

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Sarah Higgiston

Angelina Godfrey

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Angelina Godfrey

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Angelina Godfrey

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Angelina Godfrey

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Angelina Godfrey

HNA Staff

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HNA Staff

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HNA Staff

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HNA Staff

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HNA Staff

Emily Snyder

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Emily Snyder

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Emily Snyder

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Emily Snyder

James DeCamp Photography

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NA Lecture Series Slater Students 5.11.2026 by James DeCamp (47).webp

James DeCamp Photography

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James DeCamp Photography

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James DeCamp Photography

Rachel Johns

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Rachel Johns

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Rachel Johns

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Rachel Johns

Pamela Conn

Rich Dimel 

Shayne Hanz

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Shayne Hanz

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Shayne Hanz

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Shayne Hanz

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Shayne Hanz

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Shayne Hanz

AJ Eustace

City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

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City of New Albany

Lizzy K. 

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Lizzy K.

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Lizzy K.

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Lizzy K.