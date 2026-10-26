Healthy New Albany Calendar| November/December 2026

Healthful events happening in and out of central Ohio

Healthy New Albany

Fri., Nov. 6

Veterans Day Breakfast

8 a.m., New Albany Country Club, 1 Club Ln.

www.newalbanyohio.org

Sat., Nov. 7

Dr. O Memorial 5K Walk/Run

9 a.m.-noon, Mount Carmel Fitness, 7100 Graphics Way, Lewis Center

www.newalbanychamber.com

Sat., Nov. 7

Diwali Celebration

4-7 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin-Granville Rd.

www.newalbanyohio.org

Mon., Nov. 9

Baby Laptime

9:30-10 a.m., New Albany Library, 200 Market St.

www.columbuslibrary.org

Tues. Nov. 10

Remarkable Evening - America At 250: Reflections on Leadership and Democracy

Location and time provided with ticket

www.newalbanyfoundation.org

Sun., Nov. 15

Columbus SKECHERS Hot Chocolate Run

7:30 a.m.: 5K start time, 8:30 a.m.: 10K & 15K start time, McFerson Commons Park, 218 W. St., Columbus

www.hotchocolate15k.com

Thurs., Nov. 19

Artist Opening Reception for Laurie Clements and Shannon Godby “Nature Speaks”

5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Wed., Nov. 25

No School – Parent-Teacher Conferences

 New Albany-Plain Local Schools

www.napls.us

Wed., Nov. 25

American Red Cross Blood Drive

10 a.m.-2 p.m., New Albany Library, 200 Market St.

www.columbuslibrary.org

Thurs., Nov. 26

Thanks For Giving 4 Miler and Kids Dash

8:30 a.m. (Kids Dash at 8:15 a.m.), Intersection of Ackerly Farm Road and Market Street in New Albany www.narun.org

Thurs., Nov. 26

Columbus Turkey Trot

9 a.m. (Kids Tot Trot at 8:30 a.m.), The Shops on Lane Avenue, 1675 W. Lane Ave., Upper Arlington

www.columbusturkeytrot.org

Thurs.-Fri., Nov. 26-27

No School – Thanksgiving Break

New Albany-Plain Local Schools

www.napls.us

Fri., Dec. 4

New Albany Community Playhouse presents It’s a Wonderful Life: A life radio play

7 p.m., New Albany Community Playhouse, 5744 N. Hamilton Rd.

www.newalbanycommunityplayhouse.org

Sat., Dec. 5

Breakfast with Santa

8:30-11 a.m., Church of the Resurrection, 6300 E. Dublin-Granville Rd.

www.cotrna.org

Fri.-Sun., Dec. 11-13

New Albany Ballet Company presents The Nutcracker

Various times, Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Grandville Rd.

www.newalbanyballet.com

Sun., Dec. 13

Candy Cane Course

9 a.m., Wolfe Park, 105 Park Dr., Columbus

www.candycanecoursecolumbus.com

Sat., Dec. 19

Sensory Friendly Concerts: Santa and the Symphony

11:30 a.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sat.-Sun., Dec. 19-20

Holiday Spectacular

3 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Mon.-Fri., Dec. 21-Jan. 1

No School – Winter Break

New Albany-Plain Local Schools

www.napls.us

Mon., Dec. 28

American Red Cross Blood Drive

10 a.m.-4 p.m., New Albany Library, 200 Market St.

www.columbuslibrary.org