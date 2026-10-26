Healthy New Albany Calendar| November/December 2026

Sam Fahmi
Fri., Nov. 6
Veterans Day Breakfast
8 a.m., New Albany Country Club, 1 Club Ln.
Sat., Nov. 7
Dr. O Memorial 5K Walk/Run
9 a.m.-noon, Mount Carmel Fitness, 7100 Graphics Way, Lewis Center
Sam Fahmi
Sat., Nov. 7
Diwali Celebration
4-7 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin-Granville Rd.
Mon., Nov. 9
Baby Laptime
9:30-10 a.m., New Albany Library, 200 Market St.
James DeCamp Photography
Tues. Nov. 10
Remarkable Evening - America At 250: Reflections on Leadership and Democracy
Location and time provided with ticket
Sun., Nov. 15
Columbus SKECHERS Hot Chocolate Run
7:30 a.m.: 5K start time, 8:30 a.m.: 10K & 15K start time, McFerson Commons Park, 218 W. St., Columbus
Thurs., Nov. 19
Artist Opening Reception for Laurie Clements and Shannon Godby “Nature Speaks”
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.
Wed., Nov. 25
No School – Parent-Teacher Conferences
New Albany-Plain Local Schools
Wed., Nov. 25
American Red Cross Blood Drive
10 a.m.-2 p.m., New Albany Library, 200 Market St.
City of New Albany
Thurs., Nov. 26
Thanks For Giving 4 Miler and Kids Dash
8:30 a.m. (Kids Dash at 8:15 a.m.), Intersection of Ackerly Farm Road and Market Street in New Albany www.narun.org
Columbus Turkey Trot
Thurs., Nov. 26
Columbus Turkey Trot
9 a.m. (Kids Tot Trot at 8:30 a.m.), The Shops on Lane Avenue, 1675 W. Lane Ave., Upper Arlington
Thurs.-Fri., Nov. 26-27
No School – Thanksgiving Break
New Albany-Plain Local Schools
Fri., Dec. 4
New Albany Community Playhouse presents It’s a Wonderful Life: A life radio play
7 p.m., New Albany Community Playhouse, 5744 N. Hamilton Rd.
www.newalbanycommunityplayhouse.org
Sat., Dec. 5
Breakfast with Santa
8:30-11 a.m., Church of the Resurrection, 6300 E. Dublin-Granville Rd.
Fri.-Sun., Dec. 11-13
New Albany Ballet Company presents The Nutcracker
Various times, Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Grandville Rd.
Bodies Race Company
Sun., Dec. 13
Candy Cane Course
9 a.m., Wolfe Park, 105 Park Dr., Columbus
www.candycanecoursecolumbus.com
Sat., Dec. 19
Sensory Friendly Concerts: Santa and the Symphony
11:30 a.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.
James DeCamp Photography
Sat.-Sun., Dec. 19-20
Holiday Spectacular
3 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.
Mon.-Fri., Dec. 21-Jan. 1
No School – Winter Break
New Albany-Plain Local Schools
Mon., Dec. 28
American Red Cross Blood Drive
10 a.m.-4 p.m., New Albany Library, 200 Market St.