Healthy New Albany Calendar | November/December 2025

Healthful events happening in and out of central Ohio

Sat., Nov. 1

HollyDay Bazaar

9 a.m.-3 p.m., Church of Resurrection, 3600 E. Dublin-Granville Rd.

www.cotrna.org

Mon., Nov. 3

Mindful Monday

7:30-8:30 p.m., New Albany Library, 200 Market St.

www.columbuslibrary.org

Fri., Nov. 7

Veterans Day Breakfast

8 a.m., New Albany Country Club, 1 Club Ln.

www.newalbanyohio.org

Fri.-Sun., Nov. 7-9

18th Anniversary Party & Holiday Open House

11 a.m.-4 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Sat., Nov 15

Artist Opening Reception for Todd Buschur and Suzanne Robinson “Lost in the Moment”

5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Sun., Nov. 16

Columbus Hot Chocolate Run

7:30 a.m.: 5K start time, 8:30 a.m.: 10K & 15K start time, McFerson Commons Park, 218 W. St.

www.hotchocolate15k.com

Sat., Nov. 22

Johnstown, Alexandria & Granville Turkey Trot

9:15 a.m. (Kids Fun Run at 9 a.m.), Johnstown Trailhead Park, 157 E. Jersey St.

www.usaracetiming.com

Sun., Nov. 23

Holiday Tree Lighting Ceremony

3-6 p.m., Market Square, Market St.

www.cm.newalbanychamber.com

Wed.-Fri., Nov 26-28

No School – New Albany-Plain Local Schools

Thanksgiving break

www.napls.us

Thurs., Nov. 27

Thanks for Giving 4 Miler & Kids Run

8:30 a.m. (Kids Run at 8:15 a.m.), Market Square, 200 Market St.

www.narun.org

Sat., Nov. 29

Columbus Hungry Turkey Trot

8:45 a.m. (Kids Fun Run at 8:30 a.m.), Genoa Park, 333 W. Broad St.

www.usaracetiming.com

Wed., Dec. 3

Remarkable Evening

The New Albany International Business Park, 17 Third St.

www.newalbanyfoundation.org

Sat., Dec. 6

Breakfast with Santa

8-11 p.m., Church of the Resurrection, 3600 E Dublin-Granville Rd.

www.cotrna.org

Sun., Dec. 7

Accessible Movement-Based Wellness Practices

3-5 p.m., Replenish Spa Co-Op, 124 S. Washington Ave.

www.gcac.org

Sat., Dec. 9

Winter Wonderland 5K & Community Health Fair

9 a.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.

www.runsignup.com

Sat., Dec. 13

Wreaths Across America

11 a.m., Various locations

www.wreathsacrossamerica.org

Sun., Dec. 14

Candy Cane Course

9 a.m., Wolfe Park, 105 Park Dr.

www.runsignup.com

Sat., Dec. 20

Hot Chocolate and Eggnog Races

10:15 a.m. (Kids Dash at 10 a.m.), Sharon Woods Metro Park, 6911 Cleveland Ave.

www.usaracetiming.com

Sat., Dec. 20

Santa & the Symphony – Sensory Friendly Series

11:30 a.m.-12:30 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E Dublin-Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sat.-Sun., Dec. 20-21

Holiday Spectacular

3-5 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E Dublin-Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Mon.-Wed., Dec. 23-31

No School – New Albany – Plain City Schools

Winter Break

www.napls.us

Wed., Dec. 31

Family New Years Eve Event

Time? New Albany Links Golf Club, 71 New Albany Links Dr.

www.newalbanylinks.com