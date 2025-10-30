Healthy New Albany Calendar | November/December 2025

Sat., Nov. 1
HollyDay Bazaar
9 a.m.-3 p.m., Church of Resurrection, 3600 E. Dublin-Granville Rd.
Mon., Nov. 3
Mindful Monday
7:30-8:30 p.m., New Albany Library, 200 Market St.
Fri., Nov. 7
Veterans Day Breakfast
8 a.m., New Albany Country Club, 1 Club Ln.
Fri.-Sun., Nov. 7-9
18th Anniversary Party & Holiday Open House
11 a.m.-4 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.
Sat., Nov 15
Artist Opening Reception for Todd Buschur and Suzanne Robinson “Lost in the Moment”
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.
Sun., Nov. 16
Columbus Hot Chocolate Run
7:30 a.m.: 5K start time, 8:30 a.m.: 10K & 15K start time, McFerson Commons Park, 218 W. St.
Sat., Nov. 22
Johnstown, Alexandria & Granville Turkey Trot
9:15 a.m. (Kids Fun Run at 9 a.m.), Johnstown Trailhead Park, 157 E. Jersey St.
Sun., Nov. 23
Holiday Tree Lighting Ceremony
3-6 p.m., Market Square, Market St.
Wed.-Fri., Nov 26-28
No School – New Albany-Plain Local Schools
Thanksgiving break
Thurs., Nov. 27
Thanks for Giving 4 Miler & Kids Run
8:30 a.m. (Kids Run at 8:15 a.m.), Market Square, 200 Market St.
Sat., Nov. 29
Columbus Hungry Turkey Trot
8:45 a.m. (Kids Fun Run at 8:30 a.m.), Genoa Park, 333 W. Broad St.
Wed., Dec. 3
Remarkable Evening
The New Albany International Business Park, 17 Third St.
Sat., Dec. 6
Breakfast with Santa
8-11 p.m., Church of the Resurrection, 3600 E Dublin-Granville Rd.
Sun., Dec. 7
Accessible Movement-Based Wellness Practices
3-5 p.m., Replenish Spa Co-Op, 124 S. Washington Ave.
Sat., Dec. 9
Winter Wonderland 5K & Community Health Fair
9 a.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.
Sat., Dec. 13
Wreaths Across America
11 a.m., Various locations
Sun., Dec. 14
Candy Cane Course
9 a.m., Wolfe Park, 105 Park Dr.
Sat., Dec. 20
Hot Chocolate and Eggnog Races
10:15 a.m. (Kids Dash at 10 a.m.), Sharon Woods Metro Park, 6911 Cleveland Ave.
Sat., Dec. 20
Santa & the Symphony – Sensory Friendly Series
11:30 a.m.-12:30 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E Dublin-Granville Rd.
Sat.-Sun., Dec. 20-21
Holiday Spectacular
3-5 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E Dublin-Granville Rd.
Mon.-Wed., Dec. 23-31
No School – New Albany – Plain City Schools
Winter Break
Wed., Dec. 31
Family New Years Eve Event
Time? New Albany Links Golf Club, 71 New Albany Links Dr.