Healthy New Albany Calendar| May/June 2026

Sat., May 2
Alicia’s Closet 5K
9 a.m., Dublin Community Recreation Center, 5600 Post Rd., Dublin
Wed., May 6
Adventure Eagles - Spring Survival
3-4:30 p.m., Swickard Woods
Sat., May 9
Autism Speaks Empower 5K Run and Walk
9 a.m., Columbus Commons, 160 S. High St., Columbus
Sun., May 10
Mom Day 5K, 10K + Kiddo Dash
9 a.m., Westerville Sports Complex, 325 N. Cleveland Ave., Westerville
Mon., May 11
New Albany Health Talk: Mental Health
7-9 p.m., Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin-Granville Rd.
Sat., May 16
Healing with Horsepower Car Show Benefitting PBJ Connections
8 a.m.-2 p.m., Dick’s Sporting Goods, 4304 Easton Gateway Dr., Columbus
Sat., May 16
Artist Opening Reception for Dana Grubbe & Marianne Philip
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St., Suite B
Sun., May 17
Private School Pups 5K Run/Walk
9 a.m., Dublin Community Recreation Center, 5600 Post Rd., Dublin
Sat., May 23
2026 Ohio Honor Ride
8 a.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany Parking Lot, 150 W. Main St.
Sun., May 24
Field of Heroes 5K
6:30 a.m., Westerville Sports Complex, 325 N. Cleveland Ave., Westerville
Thurs., May 28
FORE! Miler
7 p.m., Muirfield Village Golf Club, 5750 Memorial Dr., Dublin
Thurs.-Sun., May 28-31
Major League Pickleball Columbus 2026
Pickle & Chill, 880 W. Henderson Rd., Columbus
Thursdays, June 4-Aug. 27
Summer Farmers Market
4-7 p.m., Market Square
Thurs., June 11
2026 Free Summer Concert Series presents the Eric Clapton Experience
7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin-Granville Rd.
Fri., June 12
New Albany Parks and Recreation Summer Movie Series: Sonic 3
6:30 p.m., Upper Clarenton Neighborhood, 8424 Kiernan Dr.
Sat., June 13
Artist Opening Reception for David Hunt & Mahleah Cochran
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St., Suite B
Sun., June 14
Running Against ALS 5K, 15K, 15K Relay
8:30 a.m., Three Creeks Metro Park, 3860 Bixby Rd., Groveport
June 14-19, 21-26 and 26-31
Nike Tennis Camp
8:45 a.m.-4:30 p.m., Otterbein University Tennis Courts, 180 Center St., Westerville
Tues., June 16
Free Family Flick Nights: The Princess and the Frog
6:30 p.m. gates open, 7:30 p.m. movie starts, Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin-Granville Rd.
Fri., June 19
Juneteenth Celebration
Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin-Granville Rd.
Fri., June 19
Sunset Mile
7 p.m., Otterbein University Memorial Stadium, 135 Center St., Westerville
Sat., June 20
Columbus Donut Run and Walk
9 a.m., Scioto Audubon Metro Park, 400 W. Whittier St., Columbus
Thurs., June 25
2026 Free Summer Concert Series presents SugarCreek
7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin-Granville Rd.