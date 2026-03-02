Healthy New Albany Calendar| March/April 2026

Healthful events happening in and out of central Ohio

Healthy New Albany

Thurs., March 5

Line Dance Fitness

6:30-7:45 p.m., Oakstone Academy, 939 S. State Rd., Building B, Room 209, Westerville

www.talkinbody.com

Fri.-Sun., March 6-8

Arnold Sports Festival

Fri.-Sat.: 10 a.m.-7 p.m.

Sun.: 10 a.m.-4 p.m.

Greater Columbus Convention Center, 400 N. High St., Columbus

www.arnoldsports.com

Sat., March 7

Walk with a Doc

8:30-9 a.m., Highbanks Metro Park, 9466 Columbus Pike, Lewis Center

www.eventbrite.com

Sat., March 7

Healthy New Albany Indoor Farmers Market

9 a.m.-noon, Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.

www.healthynewalbany.org

Sat., March 7

Maternal Mental Health Summit

10 a.m.-3 p.m., Nationwide Children’s Hospital, 700 Children’s Dr., Columbus

www.eventbrite.com

Sun., March 8

Celebrate Her: A Women’s Wellness Event

Noon-5 p.m., The Peak at Edison, 781 Science Blvd., Gahanna

www.celebrateherevent.com

Sun., March 8

Triumph and Light presented by New Albany Symphony

3 p.m., McCoy Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sat., March 14

Crooked Shillelagh 4 Miler

5-8 p.m., Crooked Can Brewing Co., 5354 Center St., Hilliard

www.m3ssports.com

Sat., March 14

Artist Opening Reception for Robert Coomer & Ryan Metzger

5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Sun., March 15

Time to Paddy Race 5K/10K & Lucky 13.1

8 a.m., Smith Farm Park, 3285 Watkins Rd., Columbus

www.runsignup.com/bodiesrc

Tues., March 17

Music Together

9:30-10:15 a.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.

www.newalbanyohio.org

Sun., March 22

Fight for Air Climb

8 a.m.-1 p.m., Ohio Stadium, 411 Woody Hayes Dr., Columbus

www.action.lung.org

Mon.-Fri., April 4- 10

Kids 5-Day Spring Cooking Class

10 a.m., Sur La Table, 4009 Easton Station, Columbus

www.surlatable.com

Tues., April 21

Laughter Wellness Yoga Session

6:30-7:30 p.m., Thurber Center, 91 Jefferson Ave., Columbus

www.thurberhouse.org

Thurs., April 23

Columbus Spring Senior Expo

10 a.m.-1 p.m., Hollywood Casino, 200 Georgesville Rd., Columbus

www.seniorexpousa.com

Sat., April 25

OhioHealth Capital City Half & Quarter Marathon

8 a.m., Columbus Commons, South High St., Columbus

www.capitalcityhalfmarathon.com

April 23-30

New Albany High School presents Romeo & Juliet

Varying dates and times, Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.

www.napls.us