Healthy New Albany Calendar| March/April 2026

Thurs., March 5
Line Dance Fitness
6:30-7:45 p.m., Oakstone Academy, 939 S. State Rd., Building B, Room 209, Westerville
www.talkinbody.com
The Arnold
Fri.-Sun., March 6-8
Arnold Sports Festival
Fri.-Sat.: 10 a.m.-7 p.m.
Sun.: 10 a.m.-4 p.m.
Greater Columbus Convention Center, 400 N. High St., Columbus
Sat., March 7
Walk with a Doc
8:30-9 a.m., Highbanks Metro Park, 9466 Columbus Pike, Lewis Center
Sat., March 7
Healthy New Albany Indoor Farmers Market
9 a.m.-noon, Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.
Sat., March 7
Maternal Mental Health Summit
10 a.m.-3 p.m., Nationwide Children’s Hospital, 700 Children’s Dr., Columbus
Sun., March 8
Celebrate Her: A Women’s Wellness Event
Noon-5 p.m., The Peak at Edison, 781 Science Blvd., Gahanna
Sun., March 8
Triumph and Light presented by New Albany Symphony
3 p.m., McCoy Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.
Crooked Shillelagh
Sat., March 14
Crooked Shillelagh 4 Miler
5-8 p.m., Crooked Can Brewing Co., 5354 Center St., Hilliard
www.m3ssports.com
Sat., March 14
Artist Opening Reception for Robert Coomer & Ryan Metzger
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.
Sun., March 15
Time to Paddy Race 5K/10K & Lucky 13.1
8 a.m., Smith Farm Park, 3285 Watkins Rd., Columbus
Tues., March 17
Music Together
9:30-10:15 a.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.
Sun., March 22
Fight for Air Climb
8 a.m.-1 p.m., Ohio Stadium, 411 Woody Hayes Dr., Columbus
www.action.lung.org
Mon.-Fri., April 4- 10
Kids 5-Day Spring Cooking Class
10 a.m., Sur La Table, 4009 Easton Station, Columbus
Lynette Ford
Tues., April 21
Laughter Wellness Yoga Session
6:30-7:30 p.m., Thurber Center, 91 Jefferson Ave., Columbus
Thurs., April 23
Columbus Spring Senior Expo
10 a.m.-1 p.m., Hollywood Casino, 200 Georgesville Rd., Columbus
OhioHealth Cap City Marathon
Sat., April 25
OhioHealth Capital City Half & Quarter Marathon
8 a.m., Columbus Commons, South High St., Columbus
www.capitalcityhalfmarathon.com
April 23-30
New Albany High School presents Romeo & Juliet
Varying dates and times, Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.