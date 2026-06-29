Healthy New Albany Calendar| July/August 2026

Fri., July 3
Pre-Declaration Party
7-10 p.m., Rose Run Park
Fri., July 3
New Albany Symphony Orchestra: American Salute - A 250th Celebration
8 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.
Sat., July 4
New Albany Independence Day 5K
7:45-8:45 a.m. races start, Market Square, 180 Market St.
Sat., July 4
New Albany Independence Day Parade
11 a.m.
Sat., July 4
New Albany Independence Day Fireworks
9:45-10:15 p.m., Rose Run Park
Thurs., July 9
2026 Free Summer Concert Series presents the Catalina Wine Mixer Band
7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.
Fri., July 10
New Albany Parks and Recreation Summer Movie Series: Lilo & Stitch
6 p.m. gates open, 8 p.m. movie starts, Green space along Butterworth Green Dr.
Sat., July 11
Lifeline of Ohio: Dash for Donation
8 a.m. Kids & Mascot Dash starts, 8:15 a.m. 5K Run/Walk starts, Genoa Park, 303 W. Broad St., Columbus
Sun., July 12
Run Wild 5K presented by OhioHealth
8 a.m., Columbus Zoo and Aquarium, 4850 W. Powell Rd., Columbus
Tues., July 14
Free Family Flick Nights: Ratatouille
6:30-10 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.
Sat., July 18
Artist Opening Reception for Priya Rama & Evangelia Philippidis - In my Head, In My Heart
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.
Sun., July 19
Heatwave Half Marathon - Columbus
6:55 a.m. Kids Dash starts, 7 a.m. race starts, Highbanks Metro Park, 9466 Columbus Pike, Lewis Center
Thurs., July 23
2026 Free Summer Concert Series presents Big Bad Stache
7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.
Sun., July 26
Strength In Colors 5K & KIDS DASH
8:50 a.m. Kids Dash starts, 9 a.m. 5K starts, Westerville Sports Complex, 325 N. Cleveland Ave., Westerville
Sun., July 26
Taste of New Albany
5-10 p.m., Rose Run Park
July 31-Aug. 2
Pelotonia Ride Weekend
Various start times, Various start locations
Thurs., Aug. 6
2026 Free Summer Concert Series Mystery Concert
7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.
Sat., Aug. 8
New Albany Parks and Recreation Summer Movie Series: Zootopia 2
6 p.m. gates open, 8 p.m. movie starts, Bevelhymer Park, 7860 Bevelhymer Rd.
Sun., Aug. 9
Hector Garcia Santana Piano Concert
3 p.m.
Rose Run Presbyterian Church, 5220 Johnstown Rd.
Tues., Aug. 11
Free Family Flick Nights: The Lion King
6:30-10 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.
Sat., Aug. 15
Artist Opening Reception for Adam Kolp & Laura Jacob – Beneath the Surface
5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.
Thurs., Aug. 27
Racquets for RMHC
6-9 p.m., The Country Club at Muirfield Village, 8715 Muirfield Dr., Dublin