Healthy New Albany Calendar| July/August 2026

Healthful events happening in and out of central Ohio

Healthy New Albany

Fri., July 3

Pre-Declaration Party

7-10 p.m., Rose Run Park

www.newalbanyohio.org

Fri., July 3

New Albany Symphony Orchestra: American Salute - A 250th Celebration

8 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanysymphony.com

Sat., July 4

New Albany Independence Day 5K

7:45-8:45 a.m. races start, Market Square, 180 Market St.

www.na5krace.com

Sat., July 4

New Albany Independence Day Parade

11 a.m.

www.newalbanyohio.org

Sat., July 4

New Albany Independence Day Fireworks

9:45-10:15 p.m., Rose Run Park

www.newalbanychamber.com

Thurs., July 9

2026 Free Summer Concert Series presents the Catalina Wine Mixer Band

7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyohio.org

Fri., July 10

New Albany Parks and Recreation Summer Movie Series: Lilo & Stitch

6 p.m. gates open, 8 p.m. movie starts, Green space along Butterworth Green Dr.

www.naparksohio.org

Sat., July 11

Lifeline of Ohio: Dash for Donation

8 a.m. Kids & Mascot Dash starts, 8:15 a.m. 5K Run/Walk starts, Genoa Park, 303 W. Broad St., Columbus

www.lifelineofohio.org

Sun., July 12

Run Wild 5K presented by OhioHealth

8 a.m., Columbus Zoo and Aquarium, 4850 W. Powell Rd., Columbus

www.m3ssports.com

Tues., July 14

Free Family Flick Nights: Ratatouille

6:30-10 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyfoundation.org

Sat., July 18

Artist Opening Reception for Priya Rama & Evangelia Philippidis - In my Head, In My Heart

5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Sun., July 19

Heatwave Half Marathon - Columbus

6:55 a.m. Kids Dash starts, 7 a.m. race starts, Highbanks Metro Park, 9466 Columbus Pike, Lewis Center

www.runsignup.com

Thurs., July 23

2026 Free Summer Concert Series presents Big Bad Stache

7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyohio.org

Sun., July 26

Strength In Colors 5K & KIDS DASH

8:50 a.m. Kids Dash starts, 9 a.m. 5K starts, Westerville Sports Complex, 325 N. Cleveland Ave., Westerville

www.runsignup.com

Sun., July 26

Taste of New Albany

5-10 p.m., Rose Run Park

www.newalbanychamber.com

July 31-Aug. 2

Pelotonia Ride Weekend

Various start times, Various start locations

www.pelotonia.org

Thurs., Aug. 6

2026 Free Summer Concert Series Mystery Concert

7-8:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyohio.org

Sat., Aug. 8

New Albany Parks and Recreation Summer Movie Series: Zootopia 2

6 p.m. gates open, 8 p.m. movie starts, Bevelhymer Park, 7860 Bevelhymer Rd.

www.naparksohio.org

Sun., Aug. 9

Hector Garcia Santana Piano Concert

3 p.m.

Rose Run Presbyterian Church, 5220 Johnstown Rd.

www.roserunpresbyterian.org

Tues., Aug. 11

Free Family Flick Nights: The Lion King

6:30-10 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyfoundation.org

Sat., Aug. 15

Artist Opening Reception for Adam Kolp & Laura Jacob – Beneath the Surface

5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Thurs., Aug. 27

Racquets for RMHC

6-9 p.m., The Country Club at Muirfield Village, 8715 Muirfield Dr., Dublin

www.rmhc-centralohio.org