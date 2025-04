Healthy New Albany Calendar | May/June 2025

Mon., May 5 & Fri., May 9

Adventure Eagles – Spring Survival

3:15-5 p.m., Swickard Woods

www.healthynewalbany.org

Sun., May 11

Mom Day 5K & 10K and Kiddo Dash

9 a.m., Westerville Sports Complex, 325 N. Cleveland Ave., Westerville

www.runcolumbusraceseries.com

Tues., May 13

Ohio Tourism Day at the Ohio Statehouse

11 a.m.-3 p.m., Ohio Statehouse, 1 Capitol Sq., Columbus

www.ohio.org

Wed., May 14

Healthy New Albany Health Talk - Tax Planning for Every Stage

6-7 p.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.

www.healthynewalbany.org

Sat., May 17

Women of Wellness

10 a.m.-1 p.m., The Junto, 77 Belle St., Columbus

www.thebeautyboost.net

Sat., May 17

Healing with Horsepower Car Show Benefitting PBJ Connections

7 a.m.-3 p.m., Five14 Church, 5744 N. Hamilton Rd., Columbus

www.carshowpro.com

Sun., May 18

Private School Pups Annual 5K

9 a.m., Dublin Community Recreation Center, 5600 Post Rd., Dublin

www.privateschoolpups.com

Thurs., May 22

FORE! Miler

7 p.m., Muirfield Village Golf Club, 5750 Memorial Dr., Dublin

www.foremiler.com

Fri., May 23

The Pinnell Dance Centre presents Greatest Hits

7:30 p.m., Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.pinnelldancecentre.com

Sat., May 24

2025 Ohio Honor Ride

8 a.m.-3 p.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany Parking Lot, 150 W. Main St.

www.weareprojecthero.org

Sun., June 1

Columbus 10K

8 a.m., North Bank Park, 311 W. Long St., Columbus

www.columbus10k.com

Sun., June 8

Running Against ALS

8:30 a.m., Three Creeks Metro Park, 3860 Bixby Rd., Groveport

www.runcolumbusraceseries.com

Tues., June 10

Free Family Flick Night – The Incredibles

6:30-9:30 p.m., Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanychamber.com

Thurs., June 12

McGuffey Lane Concert

7-8:30 p.m., Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyohio.org

Wed., June 18

Uplift Her Women’s Wellness Day Career Fair

11 a.m.-3 p.m., Ohio Expo Center & State Fair, 717 E. 17th Ave., Columbus

www.aawellness.org

Thurs., June 19

Rooftop Rise & Vibe

6-8 p.m., The Junto, 77 Belle St., Columbus

www.thebeautyboost.net

Sat., June 21

Columbus Donut Run & Walk

9 a.m., Scioto Audubon Metro Park, 400 W. Whittier St., Columbus

www.runcolumbusraceseries.com

Sat., June 21

2025 Run for Futures – No Grad Left Behind 5K

9-11 a.m., Creekside Park, 123 Mill St., Gahanna

www.celebratingone.org

Thurs., June 26

Grassinine Concert

7-8:30 p.m., Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyohio.org