Healthy New Albany Calendar | July/August 2025

Fri., July 4

New Albany Independence Day 5K Race presented by the New Albany Symphony Orchestra

7:45 a.m., Market Square

www.na5krace.com

Fri., July 4

New Albany Independence Day Parade and Fireworks

Parade: 11 a.m., Intersection of New Albany-Condit Rd. and Chatham Green Dr.

Fireworks: 10 p.m.

www.newalbanyohio.org

Sat., July 5

Columbus Jazz Orchestra presents Red, White and Blues

8 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Granville Rd.

www.jazzartsgroup.org

Sun., July 6

Run Wild 5K presented by OhioHealth

8 a.m., Columbus Zoo & Aquarium, 4850 W. Powell Rd., Powell

www.columbuszoo.org

Thurs., July 10

Free Summer Concert Series presents Buzz Bin

7 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Granville Rd.

www.newalbanychamber.com

Fri.-Sun., July 11-13

New Albany Youth Theatre presents The Wizard of Oz

July 11-13: 7 p.m.

July 12 and 13: 2 p.m.

Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts, 100 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyyouththeatre.org

Sat., July 12

Picktown Palooza Freedom 5K

8:30 a.m., Victory Park, 100 Lockville Rd., Pickerington

www.picktownpalooza.org

Tues., July 15

Free Family Flick Night presents The Little Mermaid

7:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Granville Rd.

www.newalbanyfoundation.org

Fri., July 18

Summer Movie Series presents Moana 2

6:30 p.m., Thompson Park, 5600 Thompson Rd.

www.naparksohio.org

Sat., July 19

The Lemon Trails 5K Run/Walk

7 a.m., Hilliard Station Sixth Grade School, 5600 Scioto Darby Rd., Hilliard

www.runsignup.com

Tues.-Sun., July 22-27

New Albany Dance Festival

Charleen & Charles Hinson Amphitheater and the Jeanne B. McCoy Community Center for the Arts

www.newvisiondanceco.org

Thurs., July 24

Free Summer Concert Series presents Yumbambe

7 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Granville Rd.

www.hinson-amphitheater.com

Sat.-Sun., July 26-27

Summer Slam Pickleball Tournament

New Albany Pickleball Complex, 7300 Walnut St.

www.naparksohio.org

Sat., July 26

Candy Race 5K

8 a.m., 9801 Hyland-Croy Rd., Dublin

www.runsignup.com

Sat., July 26

Life Toolkit Series: Forest Therapy Walk

9:30 a.m.-noon, New Albany Library, 200 Market St.

www.columbuslibrary.org

Sun., July 27

Taste of New Albany

5-10 p.m., Rose Run Park

www.cm.newalbanychamber.com

Fri., Aug. 1

Beau Schoener Memorial Golf Outing

9 a.m., New Albany Links Golf Club, 7100 New Albany Links Dr.

www.nafirefightersfoundation.org

Sat.-Sun., Aug. 2-3

Pelotonia Ride Weekend

www.pelotonia.org

Thurs., Aug. 7

Free Summer Concert Series presents Fleetwood Gold

7 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E Granville Rd.

www.hinson-amphitheater.com

Sat., Aug. 9

Last Buckeye Standing Backyard Ultra

7 a.m., Alum Creek State Park, Africa Rd., Galena

www.greenswell.com

Sat., Aug. 9

Buckeye Moon Trail Runs

8 p.m., Alum Creek State Park Hiking Trail, Africa Rd., Galena

www.greenswell.com

Tues., Aug. 12

Free Family Flick Night presents Shrek

7:30 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Granville Rd.

www.newalbanyfoundation.org

Thurs., Aug. 14

AMP Up the ARTS Benefit featuring Michael Cavanaugh and New Albany Symphony Orchestra presented by The New Albany Community Foundation

8 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Dublin Granville Rd.

www.newalbanyfoundation.org

Fri., Aug 15

Blood Drive

Noon-4 p.m., Philip Heit Center for Healthy New Albany, 150 W. Main St.

www.cm.newalbanychamber.com

Sat., Aug. 16

Artist Opening Reception for Marry Ann Sedivy & Nazli Brush – Vibrant Impressions

5-8 p.m., Hayley Gallery, 260 Market St.

www.localohioart.com

Sat., Aug. 16

Summer Movie Series: Happy Gilmore

6:30 p.m., Bevelhymer Park, 7860 Bevelhymer Rd.

www.naparksohio.org

Sun., Aug. 17

OhioHealth Grandview Yard Half & Quarter Marathon

7 a.m., 850 First Ave., Grandview Heights

www.rungrandviewyard.com

Sat., Aug. 23

Life Toolkit Series: Sit Spot Exploration

9:30 a.m.-noon, New Albany Library, 200 Market St.

www.columbuslibrary.org

Sat., Aug. 23

Big Band Dance Party

8 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, 170 E. Granville Rd.

www.hinson-amphitheater.com