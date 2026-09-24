Dublin Life Calendar | October/November 2026

Events in Dublin

Dublin Life

Columbus Zoo Lantern Festival

7:30-10:30 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Thurs.-Sun., Oct. 1-4

The Velocity of Autumn presented by Abbey Theater of Dublin

Varying times

Coffman Amphitheater

 5200 Emerald Pkwy.

www.dublinohiousa.gov

Fri., Oct. 2

Coven and Cocktails

6-9 p.m.

North Market Bridge Park

6750 Longshore St.

www.northmarket.org

Sat.-Sun., Oct. 3-25

Boo at the Zoo

10 a.m.-6 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Tues., Oct. 6

Trivia Night at North Market Bridge Park

6 p.m.

North Market Bridge Park

6750 Longshore St.

www.northmarket.org

Sat.-Sun., Oct. 10-11

Oakland Nursery 46th Annual Fall Festival

Noon-4 p.m.

Oakland Nursery Dublin

4261 W. Dublin-Granville Rd.

www.oaklandnursery.com

Sun., Oct. 11 and Nov. 1

Tours at Thaddeus Kosciuszko Park

1, 1:45, and 2:30 p.m.

Thaddeus Kosciuszko Park

4444 Hard Rd.

www.dublinohiousa.gov

Sun., Oct. 11 and Nov. 8

Second Sunday Speaker Series presented by the Dublin Historical Society

3-4:30 p.m.

Columbus Metropolitan Library: Dublin Branch

75 N. High St.

www.dublinohiohistory.org

Thurs., Oct. 21

Boo & Brew

5-8 p.m.

Bridge Park

www.bridgepark.com

Fri., Oct. 23

Howloween

5-7 p.m.

Ohio Wildlife Center

9000 Dublin Rd.

www.ohiowildlifecenter.org

Thurs., Oct. 29

Trick or Treat

6-8 p.m.

www.dublinohiousa.gov

Sat., Oct. 31

Diwali Festival

5-8 p.m.

Coffman Park

5600 Post Rd.

 www.dublinohiousa.gov

Sat., Nov. 7

The Harvest Market at Bridge Park

9 a.m.-noon

Bridge Park

6741 Longshore St.

www.thedublinmarket.com

Thurs.-Sun., Nov. 20-22

Finding Nemo Jr. and Finding Nemo Kids presented by Abbey Theater of Dublin

Varying times

Abbey Theater of Dublin

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Nov. 21-Dec. 24

Christkindlmarkt

8 p.m.

Riverside Crossing Park

6694 Riverside Dr.

www.dublinohiousa.gov

Thurs., Nov. 26

Flying Feather Four Miler

8:30 a.m.-noon

Club at Corazon

7155 Corazon Dr.

www.theflyingfeather.com