Dublin Life Calendar | October/November 2026

Columbus Zoo
Columbus Zoo Lantern Festival
7:30-10:30 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Thurs.-Sun., Oct. 1-4
The Velocity of Autumn presented by Abbey Theater of Dublin
Varying times
Coffman Amphitheater
5200 Emerald Pkwy.
Fri., Oct. 2
Coven and Cocktails
6-9 p.m.
North Market Bridge Park
6750 Longshore St.
Columbus Zoo
Sat.-Sun., Oct. 3-25
Boo at the Zoo
10 a.m.-6 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Tues., Oct. 6
Trivia Night at North Market Bridge Park
6 p.m.
North Market Bridge Park
6750 Longshore St.
Visit Dublin, Ohio
Sat.-Sun., Oct. 10-11
Oakland Nursery 46th Annual Fall Festival
Noon-4 p.m.
Oakland Nursery Dublin
4261 W. Dublin-Granville Rd.
Sun., Oct. 11 and Nov. 1
Tours at Thaddeus Kosciuszko Park
1, 1:45, and 2:30 p.m.
Thaddeus Kosciuszko Park
4444 Hard Rd.
Dublin Historical Society/Mike Jewell
Sun., Oct. 11 and Nov. 8
Second Sunday Speaker Series presented by the Dublin Historical Society
3-4:30 p.m.
Columbus Metropolitan Library: Dublin Branch
75 N. High St.
Visit Dublin, Ohio
Thurs., Oct. 21
Boo & Brew
5-8 p.m.
Bridge Park
Ohio Wildlife Center
Fri., Oct. 23
Howloween
5-7 p.m.
Ohio Wildlife Center
9000 Dublin Rd.
Thurs., Oct. 29
Trick or Treat
6-8 p.m.
Sat., Oct. 31
Diwali Festival
5-8 p.m.
Coffman Park
5600 Post Rd.
www.dublinohiousa.gov
Sat., Nov. 7
The Harvest Market at Bridge Park
9 a.m.-noon
Bridge Park
6741 Longshore St.
Thurs.-Sun., Nov. 20-22
Finding Nemo Jr. and Finding Nemo Kids presented by Abbey Theater of Dublin
Varying times
Abbey Theater of Dublin
5600 Post Rd.
Roben Bellomo
Nov. 21-Dec. 24
Christkindlmarkt
8 p.m.
Riverside Crossing Park
6694 Riverside Dr.
M3S Sports
Thurs., Nov. 26
Flying Feather Four Miler
8:30 a.m.-noon
Club at Corazon
7155 Corazon Dr.