Dublin Life Calendar | June/July 2026

Events in Dublin

Dublin Life

June 1-7

the Memorial Tournament

Muirfield Village Golf Club

5750 Memorial Dr.

www.thememorialtournament.com

Wed., June 3

Summer Reading Challenge Kickoff Party

10-11 a.m.

Columbus Metropolitan Library Dublin Branch

75 N. High St.

www.columbuslibrary.org

Fri.-Sat., June 5-6

Fore!Fest

Bridge Park

6741 Longshore St.

www.forefest.com

Fri.-Sun., June 5-7

1776 presented by The Abbey Theater of Dublin

Coffman Amphitheater

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov/abbey-theater

Food Truck Wednesdays

June 3, 10, 17 and 24

July 1, 8, 15, 22 and 29

11 a.m.-1:30 p.m.

Coffman Park

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Midweek Music

Wednesdays, June 10-Aug. 19

6-8 p.m.

Riverside Crossing Park

6625 Riverside Dr.

www.dublinohiousa.gov

Thurs., June 11

Chamber Business After Hours & Corporate Charity Cup Kick-off Event

4-6 p.m.

Marriott Columbus Northwest

5605 Blazor Pkwy.

www.dublinchamber.org

Thurs., June 11, 25 and July 9, 23

Night Market

6-9 p.m.

North Market Bridge Park

6750 Longshore St.

www.northmarket.org

Fri., June 19

Historic Dublin Happy Hour Walking Tour

5:30-7:30 p.m.

Historic Dublin

35 S. High St.

www.dublinohiohistory.org

Tues., June 23

Music Trivia at North Market Bridge Park

6-8 p.m.

North Market Bridge Park

6750 Longshore St.

www.northmarket.org

June 26-July 25

Adventure Nights! Columbus Zoo and Aquarium and Zoombeezi Bay

6-10 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium and Zoombeezi Bay

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Cinema Saturdays

June 27: Inside Out 2, Black Panther

July 25: A Christmas Story, Ready Player One

6-10 p.m.

Riverside Crossing Park

6625 Riverside Dr.

www.dublinohiousa.gov

Sat., July 4

Independence Day Celebration

Fishing Derby: 8 a.m.

Parade: 11 a.m.

Concerts & Fireworks: 4:30 p.m.

Downtown Dublin

6780 Coffman Rd.

www.dublinohiousa.gov

Fri.-Sun., July 10-12

35mm: A Musical Exhibition presented by The Abbey Theater of Dublin

Abbey Theater

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov/abbey-theater

Sun., July 12

Run Wild 5K

8 a.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Second Sunday Speaker Series

June 14 and July 12

3-4:30 p.m.

Columbus Metropolitan Library Dublin Branch

75 N. High St.

www.dublinohiohistory.org

Mon., July 13

Jack Hanna Legacy Cup

8 a.m.

Safari Golf Club

4853 W. Powell Rd.

www.safarigolf.com

Thurs.-Sat., July 16-18

Arthritis Foundation Charity Auto Show

Dublin Metro Center

555 Metro Pl.

www.visitdublinohio.com

Thurs.-Sun., July 16-19

Newsies Jr. presented by The Abbey Theater of Dublin

Abbey Theater

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov/abbey-theater

Sat., July 18

Columbus Duck Race

9 a.m.-1 p.m.

Riverside Crossing Park

6625 Riverside Dr.

www.nationwidechildrens.org

Mon., July 20

Dublin Chamber Golf Classic

10:30 a.m.-5 p.m.

The Club at Tartan Fields

8070 Tartan Fields Dr.

www.dublinchamber.org

Thurs., July 30

Dublin Irish Festival 5K

6-8 p.m.

Historic Dublin

27 S. High St.

www.dublinirishfestival.org  

Fri.-Sun., July 31-August 2

Dublin Irish Festival

Coffman Park

5200 Emerald Pkwy.

www.dublinirishfestival.org  