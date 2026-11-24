Kevin Rhodes
Through Jan. 3
Lucy Depp Park Lights
Sun.-Thurs.: Dusk-10 p.m.
Fri.-Sat.: Dusk-11 p.m.
9360 Frabell Dr.
Through Jan. 3
Grahm S. Jones/Columbus Zoo and Aquarium
Wildlights
Sun.-Thurs.: 5-9 p.m.
Fri.-Sat.: 5-10 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Visit Dublin, Ohio
Dec. 1-20
12 Elves of Dublin
Historic Dublin
Dec. 2-24
Roben Bellomo
Christkindlmarkt Dublin
Wed.-Thurs.: 4-9 p.m.
Fri.-Sat.: Noon-9 p.m.
Sun.: Noon-8 p.m.
Riverside Crossing Park
6625 Riverside Dr.
www.christkindlmarktdublin.com
Gayle Holton Design
Dec. 3, 6 and 13
An Old Fashioned Christmas
Varying times
Coffman Homestead
6659 Emerald Pkwy.
Schlagheck Photography
Thurs., Dec. 3
City of Dublin Tree Lighting
6-8 p.m.
Coffman Park
5600 Post Rd.
Fri.-Sun., Dec. 4-6
Elf The Musical presented by Dublin Scioto High School
Fri.-Sat.: 7:30 p.m.
Sat.-Sun.: 2 p.m.
Dublin Scioto High School
4000 Hard Rd.
City of Dublin
Sat., Dec. 5
Merry Market
Noon-3 p.m.
Bridge Park
Grahm S. Jones/Columbus Zoo and Aquarium
Sun., Dec. 6
Sensory-Friendly Santa Experience
Noon-4 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Wed., Dec. 9
Winter Music Festival
7 p.m.
Dublin Scioto High School
4000 Hard Rd.
Thurs., Dec. 10
Dublin Coffman High School Choir and Orchestra Holiday Concert
7-9 p.m.
Dublin Coffman High School
6780 Coffman Rd.
Sat., Dec. 12
Fill-A-Cruiser Holiday Toy Drive
10 a.m.-1 p.m.
Dublin Justice Center
6565 Commerce Pkwy.
Bridge Park
Sat., Dec. 12
Downtown Dublin Ugly Sweater Crawl
6-9 p.m.
Bridge Park
Sun., Dec. 13
Santa at the History Museum
1-3 p.m.
Dublin History Museum
35 S. High St.
Sun., Dec. 13
Dublin Community Band Wind Symphony Christmas Concert
3-4 p.m.
Dublin Scioto High School
4000 Hard Rd.
Bob Adamek
Sat., Dec. 19
Wreaths Across America Day
10:30 a.m.
Dublin Cemetery
83 W. Bridge St.
Dec. 21–Jan. 1
No School – Winter Break
Dublin City Schools
Amanda Carberry/Columbus Zoo and Aquarium
Thurs., Dec. 31
Zoo Year’s Eve Noon Celebration
11 a.m.-12:30 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Mon., Jan. 4
No School – Staff Work Day
Dublin City Schools
Fri., Jan. 15
Red Cross Blood Drive
8 a.m.-2 p.m.
Dublin Coffman High School
6780 Coffman Rd.
Mon., Jan. 18
No School – Martin Luther King, Jr. Day
Dublin City Schools
Thurs., Jan. 21
Parent-Teacher Conferences
3-6:30 p.m.
Dublin Coffman High School
Sat.-Sun., Jan. 23-24
The Hello Girls presented by Dublin Scioto High School
Sat.: 7:30 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Dublin Scioto High School
4000 Hard Rd.
Wed. Jan. 27
Dublin Davis/Scioto Choir Concert
7 p.m.
Dublin Scioto High School
4000 Hard Rd.