Dublin Life Calendar| December 2025/January 2026

Events in Dublin

Through Dec. 23

12 Elves of Dublin Scavenger Hunt

11 a.m.-5 p.m.

Historic Dublin

Bridge Street and High Street

www.historicdublin.org

Through Sun., Jan. 4

Wildlights

Sun.-Thurs.: 5-9 p.m.

Fri.-Sat.: 5-10 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Through Sun., Jan. 4

Lucy Depp Park Lights

Sun.-Thurs.: Dusk-10 p.m.

Fri.-Sat.: Dusk-11 p.m.

Lucy Depp Park

9360 Frabell Dr.

www.ldplights.com

Mondays, Dec. 1, 15, 29 and Jan. 12, 26

Knitting in the Neighborhood

6:30-8 p.m.

Dublin Branch, Columbus Metropolitan Library

Meeting Room 1

75 N. High St.

www.columbuslibrary.org

Thursdays

Yoga

6-7 p.m.

Prince of Peace Lutheran Church

Fellowship Hall

5475 Brand Rd.

www.princeofpeacedublin.org

Weekends

Boozy Brunch

Sat: Noon-5 p.m.

Sun: 2-5 p.m.

The Roosevelt Room

6455 Longshore Lp.

www.therooseveltroombp.com

Sundays

Sunday Session

3-6 p.m.

Fado Pub & Kitchen

6652 Riverside Dr.

www.fadopubandkitchen.com

Wed., Dec. 3

Gingerbread Cookie Baking and Decorating

6-7:30 p.m.

Our CupCakery

54 S. High St.

www.ourcupcakery.com

Thurs., Dec. 4 and Sun., Dec. 7, 14

An Old Fashioned Christmas

Thurs: 5-7 p.m.

Sun: 1-3 p.m.

Coffman Homestead

6659 Emerald Pkwy.

www.dublinohiohistory.org

Thurs., Dec. 4

Tree Lighting Ceremony

5:30-7:30 p.m.

Coffman Park

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Sat., Dec. 6

Merry Market

Noon-3 p.m.

Bridge Park

Longshore Street

www.bridgepark.com

Sun., Dec. 7

Sensory-Friendly Santa Experience

Noon-4 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Fri., Dec. 12

12 Doughs of the Holidays Cookie Baking & Decorating

6-8 p.m.

Our CupCakery

54 S. High St.

www.ourcupcakery.com

Dec. 12-14 and Dec. 18-21

A Christmas Carol presented by Abbey Theater

Dec. 12-13, 18-20: 7 p.m.

Dec. 14, 21: 2 p.m.

Abbey Theater

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Sat., Dec. 13

Holiday Market

10:30 a.m.-3 p.m.

Dublin Community Recreation Center

5600 Post Rd.

www.dublinohiohistory.org

Sat., Dec. 13

Santa at the History Museum

1-3 p.m.

Dublin History Museum

35 S. High St.

www.visitdublinohio.com

Sat., Dec. 13

Ugly Sweater Crawl

6-9 p.m.

Bridge Park and Historic Dublin

www.visitdublinohio.com

Sat., Dec. 13

Wreaths Across America Day

10:30 a.m.

Dublin Cemetery

83 W. Bridge St.

www.wreathsacrossamerica.org

Wed., Dec. 17

Yule Log Baking & Decorating Class

6-8 p.m.

Our CupCakery

54 S. High St.

www.ourcupcakery.com

Mon., Dec. 22-Fri., Jan. 2

No School — Winter Break

Dublin City Schools

www.dublinschools.net

Wed., Dec. 31

Zoo Year’s Eve Noon Celebration

11 a.m.-12:30 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

Lakeside Theater

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Thursdays, starting Jan. 1

Happy Hour

3-7 p.m.

North Market Bridge Park

6750 Longshore St.

www.northmarket.org

Mon., Jan. 5

No School — Staff Work Day

Dublin City Schools

www.dublinschools.net

Fri., Jan. 9, 23

Red Cross Blood Drive

11:30 a.m.-5:15 p.m.

Dublin Community Church

Goodwill Room

81 W. Bridge St. 

www.dccucc.com

Sun., Jan. 11 and Wed., Jan. 28

Creativity Circle

1-3 p.m.

Dublin Community Church

Parlor

81 W. Bridge St. 

www.dccucc.com

Mon., Jan. 19

No School — Martin Luther King Jr. Day

Dublin City Schools

www.dublinschools.net

Fri., Jan. 23

Bounce House Night

4-7 p.m.

Prince of Peace Lutheran Church

5475 Brand Rd.

www.princeofpeacedublin.org

Wed., Jan. 28

Dublin Women’s Philanthropic Club—Night at Game Show Battle Rooms

6 p.m.

Game Show Battle Rooms

3786 Fishinger Blvd., Hilliard

www.dublinwomensclub.org