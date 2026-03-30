Dublin Life Calendar | April/May 2026

Mon.-Fri., March 30-April 3
No School – Dublin City Schools
Spring Break
Columbus Zoo
Fri.-Sat., April 3-4
Eggs, Paws, and Claws
9 a.m.-5 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Sat., April 4
Easter Bunny Cake Decorating
4-5:30 p.m.
Our CupCakery
54 S. High St.
Wed.-Sat., April 8-11
Dublin Coffman High School Drama Club presents Mamma Mia
7 p.m.
Dublin Coffman High School
6780 Coffman Rd.
Thurs.-Sun., April 9-12, 16-19
The Abbey Theater of Dublin presents Picasso at the Lapin Agile
Thurs.-Sun: 7 p.m.
Sun.: 2 p.m.
Abbey Theater
5600 Post Rd.
City of Dublin
Sat., April 11
Sustainable Saturday
8 a.m.-1p.m.
Dublin City Service Center
6555 Shier Rings Rd.
Sun., April 19
Friends of CASA Teddy Bear Trot 5k
10 a.m.
Coffman Park
5200 Emerald Pkwy.
Wed., April 22
Earth Day Exploration Hike
6-7:15 p.m.
Riverside Crossing Park
6625 Riverside Dr.
Fri., April 24
No School-Dublin City Schools
Teacher Conference Comp Day
Fri., April 24
Earth/Arbor Day Celebration
9 a.m.-noon
Amberleigh Park
4715 Vista Ridge Dr.
Thurs.-Sat., April 30-May 2
Dublin Jerome High School Drama Club presents The Curious Incident of the Dog in the Night-time
Dublin Jerome High School
8300 Hyland-Croy Rd.
Dublin Chamber of Commerce
Sat., May 2
Community Service Day
8:30 a.m.-1 p.m.
Dublin Community Recreation Center
5600 Post Rd.
Saturdays starting May 2
Dublin Market
9 a.m.-noon
Bridge Park
6741 Longshore St.
Fri.-Sun., May 1-3
Dublin Scioto High School Theatre presents Frozen: The Musical
Fri. and Sat: 7:30pm
Sat. Sensory-friendly performance: 2 p.m.
Sun: 2 p.m.
4000 Hard Rd.
Sat., May 16
Experience Public Works Day
9 a.m.-noon
Dublin City Service Center
6555 Shier Rings Rd.
Robb McCormick/City of Dublin
Mon., May 25
Memorial Day Parade and Ceremony
11 a.m.
Dublin Cemetery
83 W. Bridge St.
Thurs., May 28
FORE! Miler
7 p.m.
Muirfield Village Golf Club
5750 Memorial Dr.
the Memorial Tournament