Dublin Life Calendar | April/May 2026

Mon.-Fri., March 30-April 3

No School – Dublin City Schools

Spring Break

www.dublinschools.net

Fri.-Sat., April 3-4

Eggs, Paws, and Claws

9 a.m.-5 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Sat., April 4

Easter Bunny Cake Decorating

4-5:30 p.m.

Our CupCakery

54 S. High St.

www.ourcupcakery.com

Wed.-Sat., April 8-11

Dublin Coffman High School Drama Club presents Mamma Mia

7 p.m.

Dublin Coffman High School

6780 Coffman Rd.

www.dublincoffmantheater.org

Thurs.-Sun., April 9-12, 16-19

The Abbey Theater of Dublin presents Picasso at the Lapin Agile

Thurs.-Sun: 7 p.m.

Sun.: 2 p.m.

Abbey Theater

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Sat., April 11

Sustainable Saturday

8 a.m.-1p.m.

Dublin City Service Center

6555 Shier Rings Rd.

www.dublinohiousa.gov

Sun., April 19

Friends of CASA Teddy Bear Trot 5k

10 a.m.

Coffman Park

5200 Emerald Pkwy.

www.visitdublinohio.com

Wed., April 22

Earth Day Exploration Hike

6-7:15 p.m.

Riverside Crossing Park

6625 Riverside Dr.

www.dublinohiousa.gov

Fri., April 24

No School-Dublin City Schools

Teacher Conference Comp Day

www.dublinschools.net

Fri., April 24

Earth/Arbor Day Celebration

9 a.m.-noon

Amberleigh Park

4715 Vista Ridge Dr.

www.dublinohiousa.gov

Thurs.-Sat., April 30-May 2

Dublin Jerome High School Drama Club presents The Curious Incident of the Dog in the Night-time

Dublin Jerome High School

8300 Hyland-Croy Rd.

www.dublinschools.net

Sat., May 2

Community Service Day

8:30 a.m.-1 p.m.

Dublin Community Recreation Center

5600 Post Rd.

www.dublinchamber.org

Saturdays starting May 2

Dublin Market

9 a.m.-noon

Bridge Park

6741 Longshore St.

www.thedublinmarket.com

Fri.-Sun., May 1-3

Dublin Scioto High School Theatre presents Frozen: The Musical

Fri. and Sat: 7:30pm

Sat. Sensory-friendly performance: 2 p.m.

Sun: 2 p.m.

4000 Hard Rd.

www.dublinsciototheatre.org

Sat., May 16

Experience Public Works Day

9 a.m.-noon

Dublin City Service Center

6555 Shier Rings Rd.

www.dublinohiousa.gov

Mon., May 25

Memorial Day Parade and Ceremony

11 a.m.

Dublin Cemetery

83 W. Bridge St.

www.dublinveterans.com

Thurs., May 28

FORE! Miler

7 p.m.

Muirfield Village Golf Club

5750 Memorial Dr.

www.foremiler.com