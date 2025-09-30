Dublin Life Calendar| October/November 2025

Wednesdays through Nov. 19
Food Truck Wednesdays
11 a.m.-1:30 p.m.
Coffman Park
5200 Emerald Pkwy.
Wednesdays through Dec. 17
Trivia at North High
6-8 p.m.
North High Brewing
56 N. High St.
Columbus Zoo
Thurs.-Sun. through Oct. 5
Columbus Zoo Lantern Festival
7:30-10:30 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Sun., Oct. 5
Sundays at Scioto
5-7 p.m.
Scioto Park
7377 Riverside Dr.
Thurs., Oct. 9, 23
Night Market at North Market Bridge Park
6-9 p.m.
North Market Bridge Park
6750 Longshore St.
Columbus Zoo
Fri.-Sun., Oct. 10-12, 17-19, 24-26
Boo at the Zoo
Fri: 5-8 p.m.
Sat: 10 a.m.-8 p.m.
Sun: 10 a.m.-5 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Visit Dublin Ohio
Fri.-Sat., Oct. 11-12
Fall Festival at Oakland Nursery
12-4 p.m.
Oakland Nursery
4261 W. Dublin-Granville Rd.
Visit Dublin Ohio
Sat., Oct. 11
Ohio Moon Festival
11 a.m.-8 p.m.
Riverside Crossing Park
6625 Riverside Dr.
Thurs.-Fri., Oct. 16-17
Halloween Spooktacular
Thurs.: 4-8 p.m.
Fri.: 1-5 p.m.
Coffman Park
5200 Emerald Pkwy.
Visit Dublin Ohio
Wed., Oct. 22
Boo & Brew at Bridge Park
5-10 p.m.
Bridge Park
6741 Longshore St.
Fri.-Sat., Oct. 24-25
ZipZone Goosebumps & Ghouls Night Flight
7-10 p.m.
ZipZone Outdoor Adventures
7925 N. High St.
Thurs., Oct. 30
Trick or Treat in Dublin
6-8 p.m.
Fri.-Sun., Nov. 7-9, 14-16
The Witch of November presented by Abbey Theater of Dublin
Fri.-Sat.: 7 p.m.
Sundays: 2 p.m.
Abbey Theater of Dublin
5600 Post Rd.
Sat., Nov. 8
Harvest Market at Bridge Park
9 a.m.-noon
Bridge Park
6741 Longshore St.
City of Dublin
Tues., Nov. 11
Veterans Day Ceremony
11 a.m.-1 p.m.
Dublin Veterans Park
77 N. High St.
Tues., Nov. 18
Sensory-Friendly Light Stroll
5:30-8:30 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Fri.-Sun., Nov. 21-23
Frozen Jr. presented by Abbey Theater of Dublin
Fri.: 7 p.m.
Sat.: 1, 4 and 7 p.m.
Sun.: 1 and 4 p.m.
Abbey Theater of Dublin
5600 Post Rd.
Experience Columbus
Nov. 21- Jan. 4
Wildlights
Sun.-Thurs.: 5-9 p.m.
Fri.-Sat.: 5-10 p.m.
Columbus Zoo and Aquarium
4850 W. Powell Rd.
Visit Dublin Ohio
Thurs., Nov. 27
Flying Feather Four Miler
9-11 a.m.
The Club at Corazon
7155 Corazon Dr.