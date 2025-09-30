Dublin Life Calendar| October/November 2025

Events in Dublin

Wednesdays through Nov. 19

Food Truck Wednesdays

11 a.m.-1:30 p.m.

Coffman Park

5200 Emerald Pkwy.

www.dublinohiousa.gov

Wednesdays through Dec. 17

Trivia at North High

6-8 p.m.

North High Brewing

56 N. High St.

www.northhighbrewing.com  

Thurs.-Sun. through Oct. 5

Columbus Zoo Lantern Festival

7:30-10:30 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Sun., Oct. 5

Sundays at Scioto

5-7 p.m.

Scioto Park

7377 Riverside Dr.

www.dublinarts.org

Thurs., Oct. 9, 23

Night Market at North Market Bridge Park

6-9 p.m.

North Market Bridge Park

6750 Longshore St.

www.northmarket.org  

Fri.-Sun., Oct. 10-12, 17-19, 24-26

Boo at the Zoo

Fri: 5-8 p.m.

Sat: 10 a.m.-8 p.m.

Sun: 10 a.m.-5 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Fri.-Sat., Oct. 11-12

Fall Festival at Oakland Nursery

12-4 p.m.

Oakland Nursery

4261 W. Dublin-Granville Rd.

www.oaklandnursery.com  

Sat., Oct. 11

Ohio Moon Festival

11 a.m.-8 p.m.

Riverside Crossing Park

6625 Riverside Dr.

www.moon-festival.org

Thurs.-Fri., Oct. 16-17

Halloween Spooktacular

Thurs.: 4-8 p.m.

Fri.: 1-5 p.m.

Coffman Park

5200 Emerald Pkwy.

www.dublinohiousa.gov

Wed., Oct. 22

Boo & Brew at Bridge Park

5-10 p.m.

Bridge Park

6741 Longshore St.

www.bridgepark.com

Fri.-Sat., Oct. 24-25

ZipZone Goosebumps & Ghouls Night Flight

7-10 p.m.

ZipZone Outdoor Adventures

7925 N. High St.

www.zipzonetours.com

Thurs., Oct. 30

Trick or Treat in Dublin

6-8 p.m.

www.dublinohiousa.gov

Fri.-Sun., Nov. 7-9, 14-16

The Witch of November presented by Abbey Theater of Dublin

Fri.-Sat.: 7 p.m.

Sundays: 2 p.m.

Abbey Theater of Dublin

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Sat., Nov. 8

Harvest Market at Bridge Park

9 a.m.-noon

Bridge Park

6741 Longshore St.

www.thedublinmarket.com

Tues., Nov. 11

Veterans Day Ceremony

11 a.m.-1 p.m.

Dublin Veterans Park

77 N. High St.

www.dublinohiousa.gov

Tues., Nov. 18

Sensory-Friendly Light Stroll

5:30-8:30 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Fri.-Sun., Nov. 21-23

Frozen Jr. presented by Abbey Theater of Dublin

Fri.: 7 p.m.

Sat.: 1, 4 and 7 p.m.

Sun.: 1 and 4 p.m.

Abbey Theater of Dublin

5600 Post Rd.

www.dublinohiousa.gov

Nov. 21- Jan. 4

Wildlights

Sun.-Thurs.: 5-9 p.m.

Fri.-Sat.: 5-10 p.m.

Columbus Zoo and Aquarium

4850 W. Powell Rd.

www.columbuszoo.org

Thurs., Nov. 27

Flying Feather Four Miler

9-11 a.m.

The Club at Corazon

7155 Corazon Dr.

www.theflyingfeather.com  