Discover Grove City Calendar | November/December 2026

NOVEMBER
Nov. 1-Dec. 1
Pumpkin Disposal
Fryer Park
3899 Orders Rd.
Nov. 2-Dec. 4
Evans Angels Project Heart Strings Senior Gift Drive
8 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Tues., Nov. 3
Election Day Luncheon
11 a.m.-2 p.m.
Grove City Community Club
3397 Civic Pl.
www.grovecitycommunityclub.org
Tues., Nov. 3
No School – Election Day
South Western City Schools
Fridays, Nov. 6, 20
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fri., Nov. 6
Veterans Resource Fair
Noon-3 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Nov. 6-22
The Best Christmas Pageant Ever presented by LTOB
Various times
Little Theatre Off Broadway
3981 Broadway
Wed., Nov. 11
Veterans Day Ceremony
11 a.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Sat.-Sun., Nov. 14-15
Grove City High School Band Fall Bazaar
Sat.: 9 a.m.-4 pm.
Sun.: 10 a.m.-4 p.m.
Grove City High School
4665 Hoover Rd.
Nov. 16-Jan. 3
Christmas Lights Disposal
Various Grove City locations
Tues., Nov. 17 & Thurs., Nov. 19
South Western City Schools Educational Foundation Honors Concert
7 p.m.
Central Crossing High School
4500 Big Run S. Rd.
Sun., Nov. 22
The Grove City Chamber Singers Fall Concert: “Songs of Advent and Christmas”
3:30 p.m.
Grove City United Methodist Church
2684 Columbus St.
www.facebook.com/GroveCityChamberSingers
Wed.-Fri., Nov. 25-27
No School – Fall Break
South Western City Schools
City of Grove City
Thurs., Nov. 26
Thanksgiving Wattle 5K
8:30 a.m.
1270 Lamplighter Dr.
City of Grove City
Nov. 27-Jan. 2
Annual Grove City Nutcracker Hunt
Town Center
City of Grove City
Nov. 27-Dec. 6
Letters to Santa
Grove City Welcome Center and Museum
3378 Park St.
Nov. 30-Jan. 1
Tree of Remembrance
Visit Grove City
4060 Broadway
Firefighters For Kids & White Christmas Food Programs Registration
Mon.-Fri., Nov. 30-Dec. 4
9 a.m.-4 p.m.
Jackson Twp. Administration Building, 3650 Hoover Rd.
Or online at www.JacksonTwpFranklinOh.gov
DECEMBER
Tues.-Thurs., Dec. 1-3
A “High-Tech” Christmas Conundrum presented by The Showstoppers
Tues. and Thurs.: 1 p.m.
Wed.: 1 and 7 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fridays, Dec. 4, 18
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fri., Dec. 4
Chicken & Noodles Dinner
4-7 p.m.
Grove City Community Club
3397 Civic Pl.
www.grovecitycommunityclub.org
City of Grove City
Fri.-Sat., Dec. 4-5
Mistletoe Market and Red vs. Blue Toy Drive Competition
Fri.: 4-9 p.m.
Sat.: 10 a.m.-3 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
City of Grove City
Fri., Dec. 4
Grove City Town Center Christmas Parade & City Tree Lighting
7 p.m.
Town Center
City of Grove City
Sat., Dec. 5
Grove City Holiday Celebration
10 a.m.-3 p.m.
Town Center
Sat., Dec. 5
Grove City Community Winds and Chamber Singers Christmas Concert
11 a.m.
Grove City High School Auditorium
4665 Hoover Rd.
Sat., Dec. 5
Southwest Franklin County Historical Society Holiday Open House
Noon-4 p.m.
Century Village
4185 Orders Rd.
Grove City Division of Police 12th Annual Cram the Cruiser Toy Drive
City of Grove City
Sun., Dec. 6, 1-4 p.m.
Grove City United Methodist Church, 2684 Columbus St.
Benefiting youth under the care of Franklin County Children Services. Drive through with your donation or stop and visit with officers. Meet Police Chief Eric Scott and enjoy an up-close look at Grove City Police cruisers.
Additional donation drop-off locations through Dec. 5:
- Safety Complex, 3360 Park St.
- Kingston Center, 3226 Kingston Ave.
- Evans Center, 4330 Dudley Ave.
- City Hall, 4035 Broadway
- Welcome Center & Museum, 3378 Park St.
- Service Dept., 3262 Ventura Blvd.
Dec. 18-27
Winter Wonderettes presented by LTOB
Various times (No shows Dec. 24-25)
Little Theatre Off Broadway
3981 Broadway
Dec. 21-Jan. 1
No School – Winter Break
South Western City Schools
Thurs., Dec. 31
NOON Year’s Eve Family Party
11 a.m.-noon
Beulah Pavilion
The Park at Beulah
3700 Glacial Ln.