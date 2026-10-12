Discover Grove City Calendar | November/December 2026

What's happening in the community

Discover Grove City

NOVEMBER

Nov. 1-Dec. 1

Pumpkin Disposal

Fryer Park

3899 Orders Rd.

www.grovecityohio.gov

Nov. 2-Dec. 4

Evans Angels Project Heart Strings Senior Gift Drive

8 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov  

Tues., Nov. 3

Election Day Luncheon

11 a.m.-2 p.m.

Grove City Community Club

3397 Civic Pl.

www.grovecitycommunityclub.org

Tues., Nov. 3

No School – Election Day

South Western City Schools

www.swcsd.us

Fridays, Nov. 6, 20

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Fri., Nov. 6

Veterans Resource Fair

Noon-3 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov  

Nov. 6-22

The Best Christmas Pageant Ever presented by LTOB

Various times

Little Theatre Off Broadway

3981 Broadway

www.ltob.org

Wed., Nov. 11

Veterans Day Ceremony

11 a.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.americanlegionoh164.com

Sat.-Sun., Nov. 14-15

Grove City High School Band Fall Bazaar

Sat.: 9 a.m.-4 pm.

Sun.: 10 a.m.-4 p.m.

Grove City High School

4665 Hoover Rd.

www.gchsbands.org

Nov. 16-Jan. 3

Christmas Lights Disposal

Various Grove City locations

www.grovecityohio.gov  

Tues., Nov. 17 & Thurs., Nov. 19

South Western City Schools Educational Foundation Honors Concert

7 p.m.

Central Crossing High School

4500 Big Run S. Rd.

www.swcsef.org

Sun., Nov. 22

The Grove City Chamber Singers Fall Concert: “Songs of Advent and Christmas”

3:30 p.m.

Grove City United Methodist Church

2684 Columbus St.

www.facebook.com/GroveCityChamberSingers

Wed.-Fri., Nov. 25-27

No School – Fall Break

South Western City Schools

www.swcsd.us

Thurs., Nov. 26

Thanksgiving Wattle 5K

8:30 a.m.

1270 Lamplighter Dr.

www.thanksgivingwattle.com

Nov. 27-Jan. 2

Annual Grove City Nutcracker Hunt

Town Center

www.grovecityohio.gov  

Nov. 27-Dec. 6

Letters to Santa

Grove City Welcome Center and Museum

3378 Park St.

www.grovecityohio.gov  

Nov. 30-Jan. 1

Tree of Remembrance

Visit Grove City

4060 Broadway

www.visitgrovecity.com

Firefighters For Kids & White Christmas Food Programs Registration

Mon.-Fri., Nov. 30-Dec. 4

9 a.m.-4 p.m.

Jackson Twp. Administration Building, 3650 Hoover Rd.

Or online at www.JacksonTwpFranklinOh.gov

DECEMBER

Tues.-Thurs., Dec. 1-3

A “High-Tech” Christmas Conundrum presented by The Showstoppers

Tues. and Thurs.: 1 p.m.

Wed.: 1 and 7 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov  

Fridays, Dec. 4, 18

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Fri., Dec. 4

Chicken & Noodles Dinner

4-7 p.m.

Grove City Community Club

3397 Civic Pl.

www.grovecitycommunityclub.org

Fri.-Sat., Dec. 4-5

Mistletoe Market and Red vs. Blue Toy Drive Competition

Fri.: 4-9 p.m.

Sat.: 10 a.m.-3 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecitytowncenter.org

Fri., Dec. 4

Grove City Town Center Christmas Parade & City Tree Lighting

7 p.m.

Town Center

www.grovecitytowncenter.org

Sat., Dec. 5

Grove City Holiday Celebration

10 a.m.-3 p.m.

Town Center

www.grovecityohio.gov

Sat., Dec. 5

Grove City Community Winds and Chamber Singers Christmas Concert

11 a.m.

Grove City High School Auditorium

4665 Hoover Rd.

www.facebook.com/GCCWinds

Sat., Dec. 5

Southwest Franklin County Historical Society Holiday Open House

Noon-4 p.m.

Century Village

4185 Orders Rd.

www.grovecityohio.gov

Grove City Division of Police 12th Annual Cram the Cruiser Toy Drive

Sun., Dec. 6, 1-4 p.m.

Grove City United Methodist Church, 2684 Columbus St.

Benefiting youth under the care of Franklin County Children Services. Drive through with your donation or stop and visit with officers. Meet Police Chief Eric Scott and enjoy an up-close look at Grove City Police cruisers.

Additional donation drop-off locations through Dec. 5:

  • Safety Complex, 3360 Park St.
  • Kingston Center, 3226 Kingston Ave.
  • Evans Center, 4330 Dudley Ave.
  • City Hall, 4035 Broadway
  • Welcome Center & Museum, 3378 Park St.
  • Service Dept., 3262 Ventura Blvd.

Dec. 18-27

Winter Wonderettes presented by LTOB

Various times (No shows Dec. 24-25)

Little Theatre Off Broadway

3981 Broadway

www.ltob.org

Dec. 21-Jan. 1

No School – Winter Break

South Western City Schools

www.swcsd.us

Thurs., Dec. 31

NOON Year’s Eve Family Party

11 a.m.-noon

Beulah Pavilion

The Park at Beulah

3700 Glacial Ln.

www.grovecityohio.gov