Discover Grove City Calendar | November/December 2025

What's happening in the community

Nov. 1-Dec. 1

Pumpkin Disposal

Fryer Park

3899 Orders Rd.

www.grovecityohio.gov

Nov. 3-Dec. 8

Evans Angels Project Heart Strings Senior Gift Drive

8 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Tues., Nov. 4

Election Day Luncheon

11 a.m.-2 p.m.

Grove City Community Club

3397 Civic Place

www.grovecitycommunityclub.org

Fri., Nov. 7, 21

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Fri., Nov. 7

Veterans Resource Fair

3-7 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Nov. 7-23

Little Theatre Off Broadway presents It’s a Wonderful Life

Various Times

The Little Theatre Off Broadway

3981 Broadway

www.ltob.org

Tues., Nov. 11

Veterans Day Ceremony

11 a.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.americanlegionoh164.com

Tues., Nov. 11 and Thurs., Nov. 13

South Western City Schools Educational Foundation Honors Concert

7 p.m.

Central Crossing High School

4500 Big Run South Rd.

www.swcsef.org

Sat.-Sun., Nov. 15-16

Grove City High School Band Fall Bazaar

Sat.: 9 a.m.-4 pm.

Sun.: 10 a.m.-4 p.m.

Grove City High School

4665 Hoover Rd.

www.gchsbands.org

Nov. 17-Jan. 4

Christmas Lights Disposal

Various Grove City locations

www.grovecityohio.gov

Sun., Nov. 23

The Grove City Chamber Singers Fall Concert: “Joy and Thanksgiving”

3:30 p.m.

Grove City United Methodist Church

2684 Columbus St.

www.facebook.com/grovecitychambersingers

Thurs., Nov. 27

Thanksgiving Wattle 5K

8:30 a.m.

1270 Lamplighter Dr.

www.thanksgivingwattle.com

Nov. 28-Jan. 4

Grove City Annual Nutcracker Hunt

Grove City Town Center

www.grovecityohio.gov

Nov. 28-Dec. 7

Letters to Santa

Grove City Welcome Center and Museum

3378 Park St.

www.grovecityohio.gov  

Nov. 30-Dec. 27

Tree of Remembrance

Visit Grove City

4060 Broadway

www.visitgrovecity.com

Mon-Fri., Dec. 1-5

Firefighters For Kids & White Christmas Food Programs Registration

9 a.m.-4 p.m.

Jackson Twp. Administration Building

3650 Hoover Rd.

Or online at www.jacksontwpfranklinoh.gov

Tues.-Thurs., Dec. 2-4

Evans Center Showstoppers presents Good Old “OLD” Charlie Brown

Tues. and Thurs.: 1 p.m.

Wed.: 1 and 7 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Fri., Dec. 5, 19

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Fri., Dec. 5

Chicken & Noodles Dinner

4-7 p.m.

Grove City Community Club

3397 Civic Pl.

www.grovecitycommunityclub.org

Fri., Dec. 5

Heart of Grove City Christmas Parade & City Tree Lighting

7 p.m.

Town Center

www.heartofgrovecity.org

Fri.-Sat., Dec. 5-6

Mistletoe Market with Red vs. Blue Toy Drive Competition

Fri.: 4-9 p.m.

Sat.: 10 a.m.-6 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.heartofgrovecity.org

Sat., Dec. 6

Grove City Holiday Celebration

10 a.m.-4 p.m.

Town Center Park

www.grovecityohio.gov

Sat., Dec. 6

Grove City Community Winds and Chamber Singers Christmas Concert

11 a.m.

Grove City High School Auditorium

4665 Hoover Rd.

www.facebook.com/gccwinds

Sat., Dec. 6

Christmas with the Grants

Noon-4 p.m.

Grant-Sawyer Homestead

4126 Haughn Rd.

www.grovecityohio.gov

Sun., Dec. 7

Cram the Cruiser Toy Drive

1-4 p.m.

Grove City United Methodist Church

2684 Columbus St.

www.grovecityohio.gov

Wed., Dec. 31

NOON Year’s Eve Family Party

10:30 a.m.-12:30 p.m.

Beulah Pavilion

3700 Glacial Ln.

www.grovecityohio.gov