Discover Grove City Calendar | November/December 2025

Nov. 1-Dec. 1
Pumpkin Disposal
Fryer Park
3899 Orders Rd.
Nov. 3-Dec. 8
Evans Angels Project Heart Strings Senior Gift Drive
8 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Tues., Nov. 4
Election Day Luncheon
11 a.m.-2 p.m.
Grove City Community Club
3397 Civic Place
www.grovecitycommunityclub.org
Fri., Nov. 7, 21
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fri., Nov. 7
Veterans Resource Fair
3-7 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Nov. 7-23
Little Theatre Off Broadway presents It’s a Wonderful Life
Various Times
The Little Theatre Off Broadway
3981 Broadway
Tues., Nov. 11
Veterans Day Ceremony
11 a.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Tues., Nov. 11 and Thurs., Nov. 13
South Western City Schools Educational Foundation Honors Concert
7 p.m.
Central Crossing High School
4500 Big Run South Rd.
Sat.-Sun., Nov. 15-16
Grove City High School Band Fall Bazaar
Sat.: 9 a.m.-4 pm.
Sun.: 10 a.m.-4 p.m.
Grove City High School
4665 Hoover Rd.
Nov. 17-Jan. 4
Christmas Lights Disposal
Various Grove City locations
Sun., Nov. 23
The Grove City Chamber Singers Fall Concert: “Joy and Thanksgiving”
3:30 p.m.
Grove City United Methodist Church
2684 Columbus St.
www.facebook.com/grovecitychambersingers
Thurs., Nov. 27
Thanksgiving Wattle 5K
8:30 a.m.
1270 Lamplighter Dr.
Nov. 28-Jan. 4
Grove City Annual Nutcracker Hunt
Grove City Town Center
Nov. 28-Dec. 7
Letters to Santa
Grove City Welcome Center and Museum
3378 Park St.
Nov. 30-Dec. 27
Tree of Remembrance
Visit Grove City
4060 Broadway
Mon-Fri., Dec. 1-5
Firefighters For Kids & White Christmas Food Programs Registration
9 a.m.-4 p.m.
Jackson Twp. Administration Building
3650 Hoover Rd.
Or online at www.jacksontwpfranklinoh.gov
Tues.-Thurs., Dec. 2-4
Evans Center Showstoppers presents Good Old “OLD” Charlie Brown
Tues. and Thurs.: 1 p.m.
Wed.: 1 and 7 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fri., Dec. 5, 19
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fri., Dec. 5
Chicken & Noodles Dinner
4-7 p.m.
Grove City Community Club
3397 Civic Pl.
www.grovecitycommunityclub.org
Fri., Dec. 5
Heart of Grove City Christmas Parade & City Tree Lighting
7 p.m.
Town Center
Fri.-Sat., Dec. 5-6
Mistletoe Market with Red vs. Blue Toy Drive Competition
Fri.: 4-9 p.m.
Sat.: 10 a.m.-6 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Sat., Dec. 6
Grove City Holiday Celebration
10 a.m.-4 p.m.
Town Center Park
Sat., Dec. 6
Grove City Community Winds and Chamber Singers Christmas Concert
11 a.m.
Grove City High School Auditorium
4665 Hoover Rd.
Sat., Dec. 6
Christmas with the Grants
Noon-4 p.m.
Grant-Sawyer Homestead
4126 Haughn Rd.
Sun., Dec. 7
Cram the Cruiser Toy Drive
1-4 p.m.
Grove City United Methodist Church
2684 Columbus St.
Wed., Dec. 31
NOON Year’s Eve Family Party
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Beulah Pavilion
3700 Glacial Ln.