Discover Grove City Calendar | May/June 2026

April 17-May 3
LTOB presents We Found Love and an Exquisite Set of Porcelain Figurines Aboard the SS Farndale Avenue
Little Theatre Off Broadway
3981 Broadway
Sat., May 2
Wall of Honor Breakfast/Baseball Opening Day
All day
Evans Center/Windsor Park
4330 Dudley Ave.
Sat., May 2
Spring Shredding Day
8 a.m.-1 p.m.
Kingston Center
3226 Kingston Ave.
Sat., May 2
Kentucky Derby Party
4-7:30 p.m.
Aladdin Shrine Temple
1801 Gateway Cir.
Mon., May 4
Mayor’s Cup Golf Outing
All day
Pinnacle Golf Club
1500 Pinnacle Club Dr.
Mondays, May 4, 18
Grove City Council Meeting
7 p.m.
City Hall Council Chamber
4035 Broadway
Fri., May 8
History of Ground Transportation in Ohio
Hosted by Southwest Franklin County Historical Society
6-7:30 p.m.
Grove City Welcome Center & Museum
3378 Park St.
Town Center Food Truck Festival & Shop Hop
Fridays, May 8, 22 and June 6
Sat., June 20
4-9 p.m.
Town Center
Grove City Chamber Farmers’ Market
Saturdays, 8 a.m.-noon
3444 Park St.
Sat., May 9
Book Festival | America250 Event
Hosted by City of Grove City and Southwest Public Libraries
10 a.m.-4 p.m.
Town Center Park and Grove City Library
3359 Park St.
3959 Broadway
Grove City Lions Club
Every 2nd and 4th Wednesday, except July, August, November and December
6:45-8:30 p.m.
May 13, 27
June 10, 24
Grove City Hall Basement Meeting Room
4035 Broadway
Fitness in the Park
Thursdays, 6-7 p.m.
May 14, 21, 28
June 4, 11, 18, 25
Town Center Park
3359 Park St.
Thurs., May 14
S.A.L.T. Meeting
10-11 a.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Fri., May 15
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
City of Grove City
Sat., May 16
Grove City Service Dept. Touch-a-Truck
9 a.m.-noon
Town Center Park
3359 Park St.
Thurs., May 21
Books with Bo, GCPD Therapy K9
4:30-5:30 p.m.
Grove City Library
3959 Broadway
Summer Concert Series
Fri., May 22: Grove City Community Winds
Fri., June 5: The Conspiracy Band
Sat., June 20: These Guys Live
7-8:30 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Sat., May 23
Century Village Open House
2-4 p.m.
Century Village, Fryer Park
4185 Orders Rd.
Sat., May 23
Big Splash & Splash Pad Open
11 a.m.
2831 Southwest Blvd.
3899 Orders Rd.
Mon., May 25
Memorial Day Parade and Service
11 a.m.
Town Center
Sun., May 31
Community Day at Big Splash
4-7 p.m.
2831 Southwest Blvd.
June 1-July 31
SWPL Summer Reading Challenge
Grove City Library
3995 Broadway
Mondays, June 1, 15
Grove City Council Meeting
7 p.m.
City Hall Council Chamber
4035 Broadway
City of Grove City
Fri.-Sat., June 5-6
Town Center Wine & Arts Festival
Fri., 5-10 p.m.
Sat., 11 a.m.-10 p.m.
Town Center Park
3378 Park St.
Sat., June 6
SWFCHS Heritage & Veterans Celebration
10 a.m. Classic Car Show
Noon-4 p.m. Buildings Open/Bluegrass Bands
Century Village, Fryer Park
4185 Orders Rd.
Mondays, June 8, 15, 22
SWPL Storytime in the Park
10:30-11 a.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Thurs., June 11
S.A.L.T. Meeting
10-11 a.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Movies in the Park
Fridays, 7-9:30 p.m.
June 12: Paddington in Peru
June 19: A Bug’s Life
3359 Park St.
Fri., June 12
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-3 p.m.
Grove City Library
3995 Broadway
Sun., June 14
Grove City Pride Fest
1-5 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Sat., June 27
Century Village Open House
2-4 p.m.
Century Village, Fryer Park
4185 Orders Rd.