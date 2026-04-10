Discover Grove City Calendar | May/June 2026

What's happening in the community

Discover Grove City

April 17-May 3

LTOB presents We Found Love and an Exquisite Set of Porcelain Figurines Aboard the SS Farndale Avenue

Little Theatre Off Broadway

3981 Broadway

www.ltob.org

Sat., May 2

Wall of Honor Breakfast/Baseball Opening Day

All day

Evans Center/Windsor Park

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov 

Sat., May 2

Spring Shredding Day

8 a.m.-1 p.m.

Kingston Center

3226 Kingston Ave.

www.grovecityohio.gov

Sat., May 2

Kentucky Derby Party

4-7:30 p.m.

Aladdin Shrine Temple

1801 Gateway Cir.

www.shrinerevents.com

Mon., May 4

Mayor’s Cup Golf Outing

All day

Pinnacle Golf Club

1500 Pinnacle Club Dr.

www.grovecityohio.gov 

Mondays, May 4, 18

Grove City Council Meeting

7 p.m.

City Hall Council Chamber

4035 Broadway

www.grovecityohio.gov 

Fri., May 8

History of Ground Transportation in Ohio

Hosted by Southwest Franklin County Historical Society

6-7:30 p.m.

Grove City Welcome Center & Museum

3378 Park St.

www.swfchs.org 

Town Center Food Truck Festival & Shop Hop

Fridays, May 8, 22 and June 6

Sat., June 20

4-9 p.m.

Town Center

www.heartofgrovecity.org

Grove City Chamber Farmers’ Market

Saturdays, 8 a.m.-noon

3444 Park St.

www.gcchamber.org

Sat., May 9

Book Festival | America250 Event

Hosted by City of Grove City and Southwest Public Libraries

10 a.m.-4 p.m.

Town Center Park and Grove City Library

3359 Park St.

3959 Broadway

www.grovecityohio.gov

Grove City Lions Club

Every 2nd and 4th Wednesday, except July, August, November and December

6:45-8:30 p.m.

May 13, 27

June 10, 24

Grove City Hall Basement Meeting Room

4035 Broadway

www.grovecitylions.org

Fitness in the Park

Thursdays, 6-7 p.m.

May 14, 21, 28

June 4, 11, 18, 25

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov

Thurs., May 14

S.A.L.T. Meeting

10-11 a.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Fri., May 15

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., May 16

Grove City Service Dept. Touch-a-Truck

9 a.m.-noon

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov 

Thurs., May 21

Books with Bo, GCPD Therapy K9

4:30-5:30 p.m.

Grove City Library

3959 Broadway

www.swpl.org

Summer Concert Series

Fri., May 22: Grove City Community Winds

Fri., June 5: The Conspiracy Band

Sat., June 20: These Guys Live

7-8:30 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.GroveCityOhio.gov

Sat., May 23

Century Village Open House

2-4 p.m.

Century Village, Fryer Park

4185 Orders Rd.

www.swfchs.org

Sat., May 23

Big Splash & Splash Pad Open

11 a.m.

2831 Southwest Blvd.

3899 Orders Rd.

www.grovecityohio.gov

Mon., May 25

Memorial Day Parade and Service

11 a.m.

Town Center

www.grovecityohio.gov

Sun., May 31

Community Day at Big Splash

4-7 p.m.

2831 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

June 1-July 31

SWPL Summer Reading Challenge

Grove City Library

3995 Broadway

www.swpl.org

Mondays, June 1, 15

Grove City Council Meeting

7 p.m.

City Hall Council Chamber

4035 Broadway

www.grovecityohio.gov 

Fri.-Sat., June 5-6

Town Center Wine & Arts Festival

Fri., 5-10 p.m.

Sat., 11 a.m.-10 p.m.

Town Center Park

3378 Park St.

www.grovecitytowncenter.org

Sat., June 6

SWFCHS Heritage & Veterans Celebration

10 a.m. Classic Car Show

Noon-4 p.m. Buildings Open/Bluegrass Bands

Century Village, Fryer Park

4185 Orders Rd.

www.swfchs.org

Sat., June 6

Garden of the Five Senses Ribbon-Cutting

10 a.m.

2255 Home Rd.

www.grovecityohio.gov

Mondays, June 8, 15, 22

SWPL Storytime in the Park

10:30-11 a.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.swpl.org

Thurs., June 11

S.A.L.T. Meeting

10-11 a.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Movies in the Park

Fridays, 7-9:30 p.m.

June 12: Paddington in Peru

June 19: A Bug’s Life 

3359 Park St.

www.GroveCityOhio.gov

Fri., June 12

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-3 p.m.

Grove City Library

3995 Broadway

www.redcrossblood.org

Sun., June 14

Grove City Pride Fest

1-5 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.prideingc.org

Sat., June 27

Century Village Open House

2-4 p.m.

Century Village, Fryer Park

4185 Orders Rd.

www.swfchs.org