Discover Grove City Calendar | March/April 2026

What's happening in the community

Discover Grove City

March 5-April 4

Grove City Bunny Hunt

Grove City Town Center

www.grovecityohio.gov

Fri., March 6, 20

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., March 7

Grove City Masonic Lodge Community Breakfast

8-10 a.m.

Grove City Masonic Lodge No. 689

3558 Park St.

www.grovecity689.org

Sat., March 14, 28

Winter Farmers Market

9 a.m.-noon

Brookpark

2803 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Sat., March 21

Keep Grove City Beautiful Cleanup

8 a.m.-noon

Areas across Grove City

www.grovecityohio.gov

Sat., March 21

Grove City High School Band Craft and Gift Bazaar

9 a.m.-4 p.m.

Grove City High School

4665 Hoover Rd.

www.gchsbands.org

Sun., March 22

Grove City Chamber Singers Spring Concert: “I Hear America Singing”

3:30 p.m.

Grove City United Methodist Church

2684 Columbus St.

www.facebook.com/GroveCityChamberSingers

March 27-April 3

No School – South Western City School District

Spring Break

www.swcsd.us

Sat., March 28

Gardens at Gantz Farm Symposium

8:30 a.m. (Registration required)

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.gantzgardens.com

Sun., March 29

Bunny Tails and Treats Stravaganza

11 a.m.-1 p.m., Sensory-friendly families

1-2 p.m., General public

Eagle Pavilion at Fryer Park

Sun., March 29

Winter Movie Series & America250

11 a.m.: Beauty and the Beast

4:30 p.m.: A Minecraft Movie

(Free, registration required)

Beulah Pavilion

3700 Glacial Ln.

www.grovecityohio.gov

Fri., April 3, 17

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., April 4

Grove City Masonic Lodge Community Breakfast

8-10 a.m.

Grove City Masonic Lodge No. 689

3558 Park St.

www.grovecity689.org

Sat., April 11

Winter Farmers Market

9 a.m.-noon

Brookpark

2803 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Sat., April 11

America250: Touch-A-Truck

11 a.m.-1 p.m.

Brookpark

2803 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Thurs., April 16

South Western City Schools,

All Show Choirs Showcase

7 p.m.

Grove City High School

4665 Hoover Rd.

www.swcsd.us

Sat., April 18

Bike with Mayor Ike

9 a.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov

Sat., April 18

EcoFest

9 a.m.-1 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov

Sat., April 25

Operation Medicine Drop

10 a.m.-2 p.m.

Jackson Township Fire Department

3650 Hoover Rd.

www.grovecityohio.gov

Wed., April 29

COSI Science Festival in Grove City: Blast into Summer

5:30-7:30 p.m.

Beulah Pavilion

3700 Glacial Ln.

www.grovecityohio.gov

Thurs., April 30

COSI Science Festival in Grove City: From Trash to Treasure

3-6 p.m. (Free, registration required for landfill tour)

SWACO

6153 Young Rd.

www.grovecityohio.gov