Discover Grove City Calendar | March/April 2026

March 5-April 4
Grove City Bunny Hunt
Grove City Town Center
www.grovecityohio.gov
Fri., March 6, 20
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
www.redcrossblood.org
Sat., March 7
Grove City Masonic Lodge Community Breakfast
8-10 a.m.
Grove City Masonic Lodge No. 689
3558 Park St.
www.grovecity689.org
Sat., March 14, 28
Winter Farmers Market
9 a.m.-noon
Brookpark
2803 Southwest Blvd.
www.grovecityohio.gov
Sat., March 21
Keep Grove City Beautiful Cleanup
8 a.m.-noon
Areas across Grove City
www.grovecityohio.gov
Sat., March 21
Grove City High School Band Craft and Gift Bazaar
9 a.m.-4 p.m.
Grove City High School
4665 Hoover Rd.
www.gchsbands.org
Sun., March 22
Grove City Chamber Singers Spring Concert: “I Hear America Singing”
3:30 p.m.
Grove City United Methodist Church
2684 Columbus St.
www.facebook.com/GroveCityChamberSingers
March 27-April 3
No School – South Western City School District
Spring Break
www.swcsd.us
Sat., March 28
Gardens at Gantz Farm Symposium
8:30 a.m. (Registration required)
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Sun., March 29
Bunny Tails and Treats Stravaganza
11 a.m.-1 p.m., Sensory-friendly families
1-2 p.m., General public
Eagle Pavilion at Fryer Park
Sun., March 29
Winter Movie Series & America250
11 a.m.: Beauty and the Beast
4:30 p.m.: A Minecraft Movie
(Free, registration required)
Beulah Pavilion
3700 Glacial Ln.
www.grovecityohio.gov
Fri., April 3, 17
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
www.redcrossblood.org
Sat., April 4
Grove City Masonic Lodge Community Breakfast
8-10 a.m.
Grove City Masonic Lodge No. 689
3558 Park St.
www.grovecity689.org
Sat., April 11
Winter Farmers Market
9 a.m.-noon
Brookpark
2803 Southwest Blvd.
www.grovecityohio.gov
Sat., April 11
America250: Touch-A-Truck
11 a.m.-1 p.m.
Brookpark
2803 Southwest Blvd.
www.grovecityohio.gov
Thurs., April 16
South Western City Schools,
All Show Choirs Showcase
7 p.m.
Grove City High School
4665 Hoover Rd.
www.swcsd.us
Sat., April 18
Bike with Mayor Ike
9 a.m.
Town Center Park
3359 Park St.
www.grovecityohio.gov
Sat., April 18
EcoFest
9 a.m.-1 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
www.grovecityohio.gov
Sat., April 25
Operation Medicine Drop
10 a.m.-2 p.m.
Jackson Township Fire Department
3650 Hoover Rd.
Wed., April 29
COSI Science Festival in Grove City: Blast into Summer
5:30-7:30 p.m.
Beulah Pavilion
3700 Glacial Ln.
Thurs., April 30
COSI Science Festival in Grove City: From Trash to Treasure
3-6 p.m. (Free, registration required for landfill tour)
SWACO
6153 Young Rd.