Discover Grove City Calendar | July/August 2026

What's happening in the community

Discover Grove City

July

Thursdays, July 2, 9, 16, 23, 30

Theme Thursdays at The Big Splash

Noon-4 p.m.

2831 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov   

Thursdays, July 2, 16, 23, 30

Pop-Up Parks

July 2: 9-11 a.m., Henceroth Park, 2705 Mallow Ln.

July 16: 5-7 p.m., Indian Trails Park, 6190 Buckeye Pkwy.

July 23: 9-11 a.m., Westgrove Park, 3580 Magnolia St.

July 30: 6-8 p.m., Gantz Park, 2255 Home Rd.

www.grovecityohio.gov   

Thurs., July 2

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., July 4

Firecracker 5K

7 a.m., Packet pick up

7:40-8 a.m., Races start

1500 Pinnacle Club Dr.

www.runsignup.com   

Sat., July 4

Community Day at The Big Splash | Pops with Cops

11 a.m.-5 p.m. (Walk-up entry $2)

3:30-4 p.m., Pops with Cops

2831 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Sat., July 4

Independence Day Celebration

6-9 p.m., Games, food trucks and fun

9:50 p.m., Fireworks (Simulcast on QFM96)

Grove City High School

4665 Hoover Rd.

www.grovecityohio.gov  

Sun., July 5

Central Ohio Brass Band Concert and Reading of the Declaration of Independence

4-5:30 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov  

Mondays, July 6, 13, 20

SWPL Storytime in the Park

10:30-11 a.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.swpl.org

Thurs., July 9

S.A.L.T. Meeting

10-11 a.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Sat., July 11 and Thurs., July 23

Walk With a Doc

Sat., 9 a.m.

Thurs., 6 p.m.

Grove City Welcome Center & Museum

3378 Park St.

www.bit.ly/GCDocWalk  

Fri., July 24

Homecoming Celebration with Lee Gantt

5-10 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov  

Fri.-Sun., July 24-26

Grove City High School Alumni Softball Tournament

Fryer Park

3899 Orders Rd.

www.grovecityalumnitournament.com  

Wed., July 29

Sunny95 Block Party and Movies in the Park

6 p.m., Party

8 p.m., Movie: The Santa Clause

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov  

Fri.-Sat., July 31-Aug. 1

Our Lady of Perpetual Help Community Festival

5-11 p.m.

Our Lady of Perpetual Help

3730 Broadway

www.ourladygc.org  

August

Sat., Aug. 1

SWCS First Time Riders & Kindergarten Welcome

9 a.m.-noon

Central Crossing High School

4500 Big Run South Rd.

www.swcsd.us 

Sun., Aug. 2

Community Day at The Big Splash

Movie at the Pool: Finding Nemo

4-7 p.m. (Walk-up entry $2)

2831 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Tues., Aug. 4 

National Night Out

6-8 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov

Thursdays, Aug. 6, 13

Theme Thursdays at The Big Splash

Noon-4 p.m.

2831 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov   

Aug. 7-23

LTOB presents The Wedding Singer

Various days and times

Little Theater Off Broadway

3981 Broadway

www.ltob.org

Fri., Aug. 7

Purple Heart Day Honor Ceremony

10 a.m., Ceremony

Flags for Heroes displayed through Aug. 11

Purple Heart Memorial Walk, Henceroth Park

2075 Mallow Ln.

www.grovecityohio.gov

Fri., Aug. 7

American Red Cross Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., Aug. 8 and Thurs., Aug. 27

Walk With a Doc

Sat., 9 a.m.

Thurs., 6 p.m.

Grove City Welcome Center & Museum

3378 Park St.

www.bit.ly/GCDocWalk   

Sat., Aug. 8

Grove City Town Center Bourbon & Spirits Festival

1-10 p.m.

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecitytowncenter.org

Sun., Aug. 9

Community Movie at Brookpark

6 p.m., Activities

7 p.m., Movie

Between Brookpark and The Big Splash

2803 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Thurs., Aug. 13

S.A.L.T. Meeting

10-11 a.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Sat., Aug. 15

Back to School Bash

9 a.m.-noon

Town Center Park

3359 Park St.

www.grovecityohio.gov

Sat., Aug. 15

5K9 Rescue Dog Glow Walk/Run

8:30 p.m.

Start/Finish at the Beulah Park arch over Columbus St.

Behind the Grove City Library

3959 Broadway

www.tedberryevents.com

Wed., Aug. 19

First Day for Students

South Western City Schools

www.swcsd.us

Sat., Aug. 22

Olde Time Fair at Century Village

Noon-4 p.m.

2 p.m., Ohio Village Muffins game

Century Village at Fryer Park

4185 Orders Rd.

www.grovecityohio.gov

Aug. 27-Nov. 2

Visit Grove City Pizza Trail

www.visitgrovecity.com