Discover Grove City Calendar | July/August 2026

July
Thursdays, July 2, 9, 16, 23, 30
Theme Thursdays at The Big Splash
Noon-4 p.m.
2831 Southwest Blvd.
City of Grove City
Thursdays, July 2, 16, 23, 30
Pop-Up Parks
July 2: 9-11 a.m., Henceroth Park, 2705 Mallow Ln.
July 16: 5-7 p.m., Indian Trails Park, 6190 Buckeye Pkwy.
July 23: 9-11 a.m., Westgrove Park, 3580 Magnolia St.
July 30: 6-8 p.m., Gantz Park, 2255 Home Rd.
Thurs., July 2
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Dr. Elizabeth Hewitt
Sat., July 4
Firecracker 5K
7 a.m., Packet pick up
7:40-8 a.m., Races start
1500 Pinnacle Club Dr.
Sat., July 4
Community Day at The Big Splash | Pops with Cops
11 a.m.-5 p.m. (Walk-up entry $2)
3:30-4 p.m., Pops with Cops
2831 Southwest Blvd.
City of Grove City
Sat., July 4
Independence Day Celebration
6-9 p.m., Games, food trucks and fun
9:50 p.m., Fireworks (Simulcast on QFM96)
Grove City High School
4665 Hoover Rd.
Sun., July 5
Central Ohio Brass Band Concert and Reading of the Declaration of Independence
4-5:30 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Mondays, July 6, 13, 20
SWPL Storytime in the Park
10:30-11 a.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Thurs., July 9
S.A.L.T. Meeting
10-11 a.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Sat., July 11 and Thurs., July 23
Walk With a Doc
Sat., 9 a.m.
Thurs., 6 p.m.
Grove City Welcome Center & Museum
3378 Park St.
Fri., July 24
Homecoming Celebration with Lee Gantt
5-10 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Eric Saxton
Fri.-Sun., July 24-26
Grove City High School Alumni Softball Tournament
Fryer Park
3899 Orders Rd.
www.grovecityalumnitournament.com
Wed., July 29
Sunny95 Block Party and Movies in the Park
6 p.m., Party
8 p.m., Movie: The Santa Clause
Town Center Park
3359 Park St.
Fri.-Sat., July 31-Aug. 1
Our Lady of Perpetual Help Community Festival
5-11 p.m.
Our Lady of Perpetual Help
3730 Broadway
August
Sat., Aug. 1
SWCS First Time Riders & Kindergarten Welcome
9 a.m.-noon
Central Crossing High School
4500 Big Run South Rd.
Sun., Aug. 2
Community Day at The Big Splash
Movie at the Pool: Finding Nemo
4-7 p.m. (Walk-up entry $2)
2831 Southwest Blvd.
Tues., Aug. 4
National Night Out
6-8 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Thursdays, Aug. 6, 13
Theme Thursdays at The Big Splash
Noon-4 p.m.
2831 Southwest Blvd.
Aug. 7-23
LTOB presents The Wedding Singer
Various days and times
Little Theater Off Broadway
3981 Broadway
Fri., Aug. 7
City of Grove City
Purple Heart Day Honor Ceremony
10 a.m., Ceremony
Flags for Heroes displayed through Aug. 11
Purple Heart Memorial Walk, Henceroth Park
2075 Mallow Ln.
Fri., Aug. 7
American Red Cross Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Sat., Aug. 8 and Thurs., Aug. 27
Walk With a Doc
Sat., 9 a.m.
Thurs., 6 p.m.
Grove City Welcome Center & Museum
3378 Park St.
Brent Miller
Sat., Aug. 8
Grove City Town Center Bourbon & Spirits Festival
1-10 p.m.
Town Center Park
3359 Park St.
Sun., Aug. 9
Community Movie at Brookpark
6 p.m., Activities
7 p.m., Movie
Between Brookpark and The Big Splash
2803 Southwest Blvd.
Thurs., Aug. 13
S.A.L.T. Meeting
10-11 a.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Sat., Aug. 15
Back to School Bash
9 a.m.-noon
Town Center Park
3359 Park St.
Sat., Aug. 15
5K9 Rescue Dog Glow Walk/Run
8:30 p.m.
Start/Finish at the Beulah Park arch over Columbus St.
Behind the Grove City Library
3959 Broadway
Wed., Aug. 19
First Day for Students
South Western City Schools
Bev Babbert
Sat., Aug. 22
Olde Time Fair at Century Village
Noon-4 p.m.
2 p.m., Ohio Village Muffins game
Century Village at Fryer Park
4185 Orders Rd.
Aug. 27-Nov. 2
Visit Grove City Pizza Trail