Discover Grove City Calendar | January/February 2026

Thursdays, Jan. 1-Feb. 26
Rotary Club of Grove City
7:30-8:30 a.m.
Eagle Pavilion at Fryer Park
3899 Orders Rd.
Fri., Jan. 2, 16
Grove City Community Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Sat., Jan. 3
Grove City Masonic Lodge Community Breakfast
8-10 a.m.
Grove City Masonic Lodge No. 689
3558 Park St.
Grove City Winter Farmers Market
Sat., Jan. 3, 17, 31
Winter Farmer’s Market
9 a.m.-noon
Brookpark
2803 Southwest Blvd.
Wed., Jan. 7
Grove City Lions Club Meeting
6:45 p.m.
City Hall
4035 Broadway
Evans Center
Thurs., Jan. 8
S.A.L.T. (Seniors and Law Enforcement Together) Meeting
10 a.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Thurs., Jan. 8
Grove City Noon Lions Club Meeting
Noon
China Bell
1947 Stringtown Road
Sat., Jan. 10
America250 Grove City Historical Bus Tour
10 a.m.-noon, pre-registration required
Town Center
Tues., Jan. 13, 27
Toastmasters International Meeting
7-8 p.m.
4035 Broadway or via Zoom
www.5168204.toastmastersclubs.org
Southwest Public Libraries: Grove City Library
Thurs., Jan. 15
Books with Bo
6-7 p.m.
Southwest Public Libraries: Grove City Library
3959 Broadway
Jan. 16-Feb. 1
Little Theatre Off Broadway presents One Golden Pond
Various times
Little Theatre Off Broadway
3981 Broadway
Sun., Jan. 18
Winter Movie Series: Frozen 2
11 a.m., pre-registration required
Beulah Pavilion
3700 Glacial Ln.
Tues., Jan. 20
Alzheimer’s Support Group
7 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Tues., Jan. 20
Shelter House Registrations Open
Kingston Center
3226 Kingston Ave.
Buddy Ball League
Feb. 1-28
Buddy Ball League Registration
Feb. 1-28
Grove City Little League Baseball & Softball Registration
8 a.m.-5 p.m.
Kingston Center
3226 Kingston Ave.
Fri., Feb. 6, 20
Grove City Community Blood Drive
11 a.m.-5 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Sat., Feb. 7
Grove City Masonic Lodge Community Breakfast
8-10 a.m.
Grove City Masonic Lodge No. 689
3558 Park St.
Tues., Feb. 10, 24
Toastmasters International Meeting
7-8 p.m.
4035 Broadway or via Zoom
www.5168204.toastmastersclubs.org
Wed., Feb. 11
Grove City Lions Club Meeting
6:45 p.m.
City Hall
4035 Broadway
Thurs., Feb. 12
S.A.L.T. (Seniors and Law Enforcement Together) Meeting
10 a.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Thurs., Feb. 12
Grove City Noon Lions Club Meeting
Noon
China Bell
1947 Stringtown Rd.
Sat., Feb. 14, 28
Winter Farmer’s Market
9 a.m.-noon
Brookpark Community Center
2803 Southwest Blvd.
Sun., Feb. 15
Winter Movie Series: Paddington in Peru
4 p.m., pre-registration required
Beulah Pavilion
3700 Glacial Ln.
Tues., Feb. 17
Alzheimer’s Support Group
7 p.m.
Evans Center
4330 Dudley Ave.
Thurs., Feb. 19
Books with Bo
6-7 p.m.
Grove City Library
3959 Broadway