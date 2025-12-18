Discover Grove City Calendar | January/February 2026

What's happening in the community

Thursdays, Jan. 1-Feb. 26

Rotary Club of Grove City

7:30-8:30 a.m.

Eagle Pavilion at Fryer Park

3899 Orders Rd.

www.gcrotaryoh.com

Fri., Jan. 2, 16

Grove City Community Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., Jan. 3

Grove City Masonic Lodge Community Breakfast

8-10 a.m.

Grove City Masonic Lodge No. 689

3558 Park St.

www.grovecity689.org

Sat., Jan. 3, 17, 31

Winter Farmer’s Market

9 a.m.-noon

Brookpark

2803 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Wed., Jan. 7

Grove City Lions Club Meeting

6:45 p.m.

City Hall

4035 Broadway

www.grovecitylions.org

Thurs., Jan. 8

S.A.L.T. (Seniors and Law Enforcement Together) Meeting

10 a.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Thurs., Jan. 8

Grove City Noon Lions Club Meeting 

Noon

China Bell

1947 Stringtown Road

www.facebook.com/gcnoonlions

Sat., Jan. 10

America250 Grove City Historical Bus Tour

10 a.m.-noon, pre-registration required

Town Center

www.grovecityohio.gov

Tues., Jan. 13, 27

Toastmasters International Meeting

7-8 p.m.

4035 Broadway or via Zoom

www.5168204.toastmastersclubs.org

Thurs., Jan. 15

Books with Bo

6-7 p.m.

Southwest Public Libraries: Grove City Library

3959 Broadway

www.swpl.org

Jan. 16-Feb. 1

Little Theatre Off Broadway presents One Golden Pond

Various times

Little Theatre Off Broadway

3981 Broadway

www.ltob.org

Sun., Jan. 18

Winter Movie Series: Frozen 2

11 a.m., pre-registration required

Beulah Pavilion

3700 Glacial Ln.

www.grovecityohio.gov

Tues., Jan. 20

Alzheimer’s Support Group

7 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Tues., Jan. 20

Shelter House Registrations Open

Kingston Center

3226 Kingston Ave.

www.GroveCityOhio.gov

Feb. 1-28

Buddy Ball League Registration

www.buddyball.com

Feb. 1-28

Grove City Little League Baseball & Softball Registration

8 a.m.-5 p.m.

Kingston Center

3226 Kingston Ave.

www.grovecityohio.gov

Fri., Feb. 6, 20

Grove City Community Blood Drive

11 a.m.-5 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.redcrossblood.org

Sat., Feb. 7

Grove City Masonic Lodge Community Breakfast

8-10 a.m.

Grove City Masonic Lodge No. 689

3558 Park St.

www.grovecity689.org

Tues., Feb. 10, 24

Toastmasters International Meeting

7-8 p.m.

4035 Broadway or via Zoom

www.5168204.toastmastersclubs.org

Wed., Feb. 11

Grove City Lions Club Meeting 

6:45 p.m.

City Hall

4035 Broadway

www.grovecitylions.org

Thurs., Feb. 12

S.A.L.T. (Seniors and Law Enforcement Together) Meeting

10 a.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Thurs., Feb. 12

Grove City Noon Lions Club Meeting

Noon

China Bell

1947 Stringtown Rd.

www.facebook.com/gcnoonlions

Sat., Feb. 14, 28

Winter Farmer’s Market

9 a.m.-noon

Brookpark Community Center

2803 Southwest Blvd.

www.grovecityohio.gov

Sun., Feb. 15

Winter Movie Series: Paddington in Peru

4 p.m., pre-registration required

Beulah Pavilion

3700 Glacial Ln.

www.grovecityohio.gov

Tues., Feb. 17

Alzheimer’s Support Group

7 p.m.

Evans Center

4330 Dudley Ave.

www.grovecityohio.gov

Thurs., Feb. 19

Books with Bo

6-7 p.m.

Grove City Library

3959 Broadway

www.swpl.org