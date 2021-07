Calendar | August

Aug. 1-31

Homes of History Celebration

All day, throughout Upper Arlington

www.uahistory.org

Aug. 1

Taste of New Albany

5-9 p.m., Rose Run Park, New Albany

www.newalbanychamber.com

Aug. 1

Morgan’s Treasure 15th Anniversary

Morgan’s Treasure, 31 N. State St., Westerville

www.morganstreasure.com

Aug. 2-6

Songwriting Camp

School of Rock, 6727 Dublin Center Dr., Dublin

www.schoolofrock.com

Aug. 2-8

Summer Sizzle Sale

Throughout Uptown Westerville

www.shopuptownwesterville.com

Aug. 2

Book Chat - Take The Lead!

6-6:30 p.m., online

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 3

Life-Sized Board Games

4-5 p.m., tent at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 3

National Night Out

5-8 p.m., Wyman Woods Park, 1515 Goodale Blvd., Grandview Heights

www.grandviewheights.gov

Aug. 3

Booked on Tuesday

7:30-8:30 p.m., UAPL Facebook page

www.ualibrary.org

Aug. 4-8

Dublin Irish Days, presented by the Dublin Irish Festival

6555 Shier Rings Rd., Dublin

www.dublinirishfestival.org

Aug. 4-6

Family Fun: Bears

10-10:30 a.m., tent at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 5

College Hacks

4-5 p.m., tent at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 5

Dublin Irish Fest 5K

7 p.m., Historic Dublin, Bridge and High streets, Dublin

www.visitdublinohio.com

Aug. 5, 12, 19, 26, SEPT. 2

Live Music on the Patio

Beer Barrell Pizza & Grill, 7482 State Rt. 161, Dublin

www.beerbarrel.com

Aug. 5

Adult Trivia Night – Network TV Trivia

7-8 p.m., virtual

www.ghpl.org

Thursdays, Aug. 5-Sept. 30

Pickerington Farmers’ Market

4-7 p.m., Town Square Drive, 89 N. Center St., Pickerington

www.pickeringtonvillage.com

Aug. 6

Westerville GameDay 5K

Time TBD, Westerville Central High School, 7118 Mt. Royal Ave., Westerville

www.runsignup.com/Race/OH/Westerville/GameDay5K

Aug. 6

Locked in the Library

5-9 p.m., atrium at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 6

Bourbon & BBQ

6-10 p.m., Heritage Golf Club, 3525 Heritage Club Dr., Dublin

www.easterseals.com

Aug. 6

2021 Summer Sizzle Concert Series: The Conspiracy Band, R&B, rock and jazz

7-8:30 p.m., Park Street and Arbutus Avenue, Grove City

www.GroveCityOhio.gov

Aug. 6-9

Purple Heart Weekend

Henceroth Park, Purple Heart Memorial Walk, 2075 Mallow Ln., Grove City

GroveCityOhio.gov

Aug. 7

Trinity United Methodist Church Rummage Sale

9 a.m.-3 p.m., 4850 Haughn Rd., Grove City

Aug. 7

Tie-Dye Tote Bags

10:30 a.m.-12:30 p.m., tent at Sycamore Plaza, 7861 Refugee Rd., Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 7

3D Sun Hat Class

2-5 p.m., Inspiring U, 409 W. Main St., Westerville

www.inspiring-u.com

Aug. 8

Summer Concert Series

7-8:30 p.m., Sycamore Creek Park Amphitheater, Pickerington

www.pickerington.net

Aug. 8-10

Camp Naz Vacation Bible School

6-8:15 p.m., 4770 Hoover Rd., Grove City

www.thenaz.church/vbs

Aug. 9

Stories & Stuffies

6-6:30 p.m., tent at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 9

Vegan Book Group: The Vegan Imperative by David Blatte

7-9 p.m., Pure Joy Massage & Yoga, 6260 S. Sunbury Rd., Westerville

www.purejoymassage.com

Aug. 10

Stitching ‘N the Stacks

6:30-7 p.m., online

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 11

WIBIT Wednesdays

11:30-6:20 p.m., Highlands Park Aquatic Center, 245 S. Spring Rd., Westerville

www.westerville.org

Aug. 11

Grown Your Own

6-7 p.m., tent at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 12

What if? A Conversation on Inclusion & Diversity Part II

9-10 a.m., virtual

www.newalbanychamber.com

Aug. 12

Art on the Farm

6-8 p.m., Mitchell’s Berries, 9331 Mitchell Dewitt Rd., Dublin

www.mitchellsberries.com

Aug. 12

First Drafts Book Club

7-8 p.m., Combustion Brewery, 80 W. Church St., Ste. 101, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 13

2021 Pickerington Area Chamber Golf Classic

7:30 a.m.-3 p.m., Westchester Golf Course, 6300 Bent Grass Blvd., Pickerington

www.pickeringtonchamber.com

Aug. 13

Polaris Market Night

6 p.m., Polaris Fashion Place, 1500 Polaris Pkwy.

www.polarisfashionplace.com

Aug. 13

2021 Summer Sizzle Concert Series: Marquis 66, classic rock

7-8:30 p.m., Park Street and Arbutus Avenue, Grove City

www.GroveCityOhio.gov

Aug. 13

Movies in the Parks: Back to the Future

7:30 p.m., Thompson Park south shelter, 2020 McCoy Rd., Upper Arlington

www.upperarlingtonoh.gov

Aug. 14

EcoFest

9 a.m.-2 p.m., 3359 Park St., Grove City

www.ecofest.grovecityohio.gov

Aug. 14

Bike with Mayor Ike

9 a.m., 3359 Park St., Grove City

GroveCityOhio.gov

Aug. 14

Summer Reading Finale

10:30 a.m.-2 p.m., Wigwam Event Center, 10190 Blacklick-Eastern Rd. NW, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 14

Youth Adventure Challenge

9 a.m.-noon, Sycamore Creek Park, Pickerington

www.pickerington.net

Aug. 14

BBQ, Brew and Bourbon Crawl

Noon-5 p.m., Park Street area bars, 51 Vine St., COlumbus

www.barcrawlusa.com

Aug. 14

Lee Brice with Ashley McBryde

2-7 p.m., Flannagan’s Dublin, 6835 Caine Rd., Dublin

www.flannagans.com

Aug. 14

Bourbon Tasting

3-10 p.m., 3359 Park St., Grove City

www.heartofgrovecity.org/bourbontasting

Aug. 14

Teen Night

6-9 p.m., Pickerington Community Pool, 11330 Stonecreek Dr., Pickerington

www.pickerington.net

Aug. 15

Planting Cold Weather Seeds

All day, New Albany Community Garden, New Albany

www.newalbanycommunitygarden.shutterfly.com

Aug. 15-Oct. 3

Sundays at Scioto concert series

5-6:30 p.m., Scioto Park, 7377 Riverside Dr., Dublin

www.dublinarts.org

Aug. 15

Bobcat Marching Band

7 p.m., Falco Park, 1294 Fernwood Ave., Grandview Heights

www.ghschools.org

Aug. 19

Brown Bag Book Club

1-2 p.m., tent at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 19

New Albany Symphony Scenic Overlook Concerts

6:30-7:30 p.m., Rose Run Park, New Albany

www.newalbanychamber.com

Aug. 20

Gigi’s Drive for Dogs

9 a.m. check in; 10 a.m. start, Westchester Golf Course, 6300 Bent Grass Blvd., Pickerington

www.gigis.org

Aug. 20

The Dead South

7 p.m., Newport Musical Hall, 1722 N. High St., Columbus

www.promowestlive.com

Aug. 21

Summer Morning Yoga & Stretch

1-2 p.m., lawn at Pickerington Main Library, 201 Opportunity Way, Pickerington

www.pickeringtonlibrary.org

Aug. 21-22

Columbus Food Truck Festival

11 a.m.-11 p.m. Saturday; noon-7 p.m. Sunday, Franklin County Fairgrounds, 4100 Columbia St., Hilliard

www.columbusfoodtruckfest.com

Aug. 21

Uptown Untapped

5-10 p.m., Uptown Westerville, E. Main St., Westerville

www.uptownwestervilleinc.com

Aug. 22

Diabetes Dash 5K

8:30 a.m., Westerville Sports Complex, 325. N. Cleveland Ave., Westerville

www.jdrf.org/socentralohio

Aug. 22

New Albany Parks and Recreation Foundation Inaugural Family Day

Noon, Bevelhymer Park, New Albany

www.naparks.org

Aug. 22

Sneaker Freaks

1-6 p.m., The Lausche Building Ohio Expo Center, 717 E. 17th Ave., Columbus

www.sneakerfreakscolumbus.com

Aug. 23

Great Decisions Discussion Group: Westerville Senior Center (Online Meeting)

1-2 p.m., Westerville Public Library, 126 S. State St., Westerville

www.westervillelibrary.org

Aug. 23-29

Nationwide Children’s Golf Tournament

Times vary, OSU Golf Course Club, 3605 Tremont Rd., Upper Arlington

www.upperarlingtonoh.gov

Aug. 26

The 1921 Tulsa Race Massacre: 100 Years Later

7 p.m., virtual

www.ghpl.org

Aug. 26

Virtual Trivia Series

7-8 p.m., virtual

www.columbuszoo.org

Aug. 28

Rose Run 5K

8-10 a.m., Rose Run Park, New Albany

www.runsignup.com/Race/OH/NewAlbany/RoseRun5k

Aug. 28

Southwest Franklin County Historical Society Open House

2-4 p.m., Century Village at Fryer Park, 4185 Orders Rd., Grove City

www.grovecityohhistory.org

Aug. 28

The Grandview Hop

5-9 p.m., along Grandview Avenue, Grandview Heights

www.grandviewhop.com

Aug. 28

Zoofari

7 p.m., Columbus Zoo and Aquarium, 4850 Powell Rd., Powell

www.columbuszoo.org

Aug. 28-29

WonderBus 2021

CAS, 2540 Olentangy River Rd.

www.wonderbusfest.com

Aug. 31

Amp Up The Arts: The Dedication of the Charleen & Charles Hinson Amphitheater

4:30-7 p.m., Charleen & Charles Hinson Amphitheater, New Albany

www.newalbanychamber.com